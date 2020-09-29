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На Ставрополье 4 территории претендуют на призы конкурса "Умный город"
Четыре территории Ставропольского края претендуют на победу во Всероссийском конкурсе "Лучшая муниципальная практика" в номинации "Умный город", сообщает... РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T19:48
2020-09-29T19:48
владимир владимиров
невинномысск
ставропольский край
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<strong>СТАВРОПОЛЬ, 29 сен — РИА Новости.</strong> Четыре территории <a href="http://ria.ru/location_Stavropolskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Ставропольского края</a> претендуют на победу во Всероссийском конкурсе "Лучшая муниципальная практика" в номинации "Умный город", сообщает региональный информационно-аналитический центр "Умное Ставрополье".Конкурс Минстроя РФ проходит ежегодно с 2017 года в ряде номинаций, в том числе "Модернизация городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений" ("Умный город"), которая добавилась в 2020 году.По итогам 2019 года заявку на участие в конкурсе в этой номинации подали два ставропольских города: <a href="http://ria.ru/location_Nevinnomyssk/" target="_blank" data-auto="true">Невинномысск</a> и <a href="http://ria.ru/location_ZHeleznovodsk/" target="_blank" data-auto="true">Железноводск</a>, а также два сельских поселения: сёла Александровское и Верхнерусское. Как отметили в информационно-аналитическом центре, в Железноводске на сегодняшний день реализованы все сегменты "умного города". В частности, внедрен программно-аппаратный комплекс "Умное Ставрополье. Курортный Железноводск", запущены мобильные приложения "Умный Железноводск", а также "Туристический гид", информация на котором синхронизирована с 12 интерактивными туристическими панелями в городе. Автоматизация ЖКХ, в том числе за счет установки систем интеллектуального учета коммунальных ресурсов, способствовала снижению потребления энергоресурсов на 30% и расходов на топливо - на 15%.В Невинномысске также внедрен АПК "Безопасный город", успешно освоен энергосервисный контракт, включающий архитектурную и художественную подсветку, современные энергоэффективные технологии в уличном освещении позволили снизить расходы на электроэнергию на 65%. Системами видеонаблюдения оснащены свыше 50 муниципальных учреждений, в городе установлено 460 видеокамер, благодаря чему уменьшилось количество правонарушений.В селе Александровское в рамках реализации краевой госпрограммы "Повышение безопасности дорожного движения" внедрена система фото-видео фиксации нарушений ПДД, которая, по экспертной оценке, отлично себя зарекомендовала по всему краю. В регионе на участках дорог, оборудованных подобными комплексами, количество аварий снизилось на 25%, а ДТП со смертельными исходами сократились на 85%. В Верхнерусском в рамках энергосервисного контракта установлено энергоэффективное поселковое освещение, что позволило добиться существенной экономии электроэнергии.Цель конкурса Минстроя - выявить и тиражировать лучшие практики органов местного самоуправления . Победители награждаются дипломами правительства России, им предоставляется грант из средств федерального бюджета. В информационно-аналитическом центре напомнили, что в начале года при поддержке главы региона <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Vladimirov/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Владимирова</a> на Ставрополье утвержден паспорт регионального проекта "Умный город". В настоящее время участниками проекта являются 9 городов края.
https://ria.ru/20200728/1575065469.html
невинномысск
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владимир владимиров, невинномысск, ставропольский край

На Ставрополье 4 территории претендуют на призы конкурса "Умный город"

19:48 29.09.2020
 
© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкЖелезноводск
Железноводск - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© РИА Новости / Денис Абрамов
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СТАВРОПОЛЬ, 29 сен — РИА Новости. Четыре территории Ставропольского края претендуют на победу во Всероссийском конкурсе "Лучшая муниципальная практика" в номинации "Умный город", сообщает региональный информационно-аналитический центр "Умное Ставрополье".
Конкурс Минстроя РФ проходит ежегодно с 2017 года в ряде номинаций, в том числе "Модернизация городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений" ("Умный город"), которая добавилась в 2020 году.
По итогам 2019 года заявку на участие в конкурсе в этой номинации подали два ставропольских города: Невинномысск и Железноводск, а также два сельских поселения: сёла Александровское и Верхнерусское.
Как отметили в информационно-аналитическом центре, в Железноводске на сегодняшний день реализованы все сегменты "умного города". В частности, внедрен программно-аппаратный комплекс "Умное Ставрополье. Курортный Железноводск", запущены мобильные приложения "Умный Железноводск", а также "Туристический гид", информация на котором синхронизирована с 12 интерактивными туристическими панелями в городе. Автоматизация ЖКХ, в том числе за счет установки систем интеллектуального учета коммунальных ресурсов, способствовала снижению потребления энергоресурсов на 30% и расходов на топливо - на 15%.
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В Невинномысске также внедрен АПК "Безопасный город", успешно освоен энергосервисный контракт, включающий архитектурную и художественную подсветку, современные энергоэффективные технологии в уличном освещении позволили снизить расходы на электроэнергию на 65%. Системами видеонаблюдения оснащены свыше 50 муниципальных учреждений, в городе установлено 460 видеокамер, благодаря чему уменьшилось количество правонарушений.
В селе Александровское в рамках реализации краевой госпрограммы "Повышение безопасности дорожного движения" внедрена система фото-видео фиксации нарушений ПДД, которая, по экспертной оценке, отлично себя зарекомендовала по всему краю. В регионе на участках дорог, оборудованных подобными комплексами, количество аварий снизилось на 25%, а ДТП со смертельными исходами сократились на 85%. В Верхнерусском в рамках энергосервисного контракта установлено энергоэффективное поселковое освещение, что позволило добиться существенной экономии электроэнергии.
Цель конкурса Минстроя - выявить и тиражировать лучшие практики органов местного самоуправления . Победители награждаются дипломами правительства России, им предоставляется грант из средств федерального бюджета.
В информационно-аналитическом центре напомнили, что в начале года при поддержке главы региона Владимира Владимирова на Ставрополье утвержден паспорт регионального проекта "Умный город". В настоящее время участниками проекта являются 9 городов края.
 
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Владимир ВладимировНевинномысскСтавропольский край
 
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