https://ria.ru/20200929/knopka-1577935965.html

Канал Большого театра получил "серебряную кнопку" YouTube

Официальный канал Большого театра получил "серебряную кнопку" YouTube, став первым театром-обладателем такой награды в России, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T12:49

2020-09-29T12:49

2020-09-29T12:57

балет

опера

владимир урин

коронавирус в россии

культура

театр

новости культуры

большой театр

youtube

гонконг

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/1d/1577938582_0:29:3071:1756_1400x0_80_0_0_6a49cf9e9621621631b1e686c44003f4.jpg

<strong>МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. </strong>Официальный <a href="https://www.youtube.com/user/bolshoi" target="_blank">канал Большого театра</a> получил "серебряную кнопку" YouTube, став первым театром-обладателем такой награды в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе.В пресс-службе отмечают, во время трансляций "золотого фонда" (проходили в марте — мае этого года — в самый острый период пандемии коронавируса. — Прим. ред.) Большой театр попал в тройку самых популярных культурных учреждений на YouTube, причем и по числу подписчиков, и по количеству просмотров, собранных со всего мира. Спектакли выходили на первые места российских и мировых трендов платформы, в том числе в Канаде и Гонконге. Так, балет "Щелкунчик" одновременно увидели более 80 тысяч зрителей. "Серебряную кнопку" YouTube вручают владельцам каналов, на которые подписано 100 тысяч пользователей. У Большого театра их сейчас более 450 тысяч — это в десять раз больше, чем в начале 2020-го года.

https://ria.ru/20200911/premera-1577044426.html

гонконг

канада

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

балет, опера, владимир урин, коронавирус в россии, театр, новости культуры, большой театр, youtube, гонконг, канада