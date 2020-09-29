Канал Большого театра получил "серебряную кнопку" YouTube
12:49 29.09.2020 (обновлено: 12:57 29.09.2020)
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Официальный канал Большого театра получил "серебряную кнопку" YouTube, став первым театром-обладателем такой награды в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе.
"Мы очень рады получить "серебряную кнопку" YouTube. Для нас этот почетный знак — свидетельство того, что Большой театр смог завоевать и виртуальное пространство своим искусством", — приводят слова генерального директора ГАБТ Владимира Урина в пресс-службе.
В пресс-службе отмечают, во время трансляций "золотого фонда" (проходили в марте — мае этого года — в самый острый период пандемии коронавируса. — Прим. ред.) Большой театр попал в тройку самых популярных культурных учреждений на YouTube, причем и по числу подписчиков, и по количеству просмотров, собранных со всего мира.
Спектакли выходили на первые места российских и мировых трендов платформы, в том числе в Канаде и Гонконге. Так, балет "Щелкунчик" одновременно увидели более 80 тысяч зрителей.
"Серебряную кнопку" YouTube вручают владельцам каналов, на которые подписано 100 тысяч пользователей. У Большого театра их сейчас более 450 тысяч — это в десять раз больше, чем в начале 2020-го года.
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