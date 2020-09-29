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Канал Большого театра получил "серебряную кнопку" YouTube
Официальный канал Большого театра получил "серебряную кнопку" YouTube, став первым театром-обладателем такой награды в России, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T12:49
2020-09-29T12:57
балет
опера
владимир урин
коронавирус в россии
культура
театр
новости культуры
большой театр
youtube
гонконг
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<strong>МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. </strong>Официальный <a href="https://www.youtube.com/user/bolshoi" target="_blank">канал Большого театра</a> получил "серебряную кнопку" YouTube, став первым театром-обладателем такой награды в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе.В пресс-службе отмечают, во время трансляций "золотого фонда" (проходили в марте — мае этого года — в самый острый период пандемии коронавируса. — Прим. ред.) Большой театр попал в тройку самых популярных культурных учреждений на YouTube, причем и по числу подписчиков, и по количеству просмотров, собранных со всего мира. Спектакли выходили на первые места российских и мировых трендов платформы, в том числе в Канаде и Гонконге. Так, балет "Щелкунчик" одновременно увидели более 80 тысяч зрителей. "Серебряную кнопку" YouTube вручают владельцам каналов, на которые подписано 100 тысяч пользователей. У Большого театра их сейчас более 450 тысяч — это в десять раз больше, чем в начале 2020-го года.
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балет, опера, владимир урин, коронавирус в россии, театр, новости культуры, большой театр, youtube, гонконг, канада

Канал Большого театра получил "серебряную кнопку" YouTube

12:49 29.09.2020 (обновлено: 12:57 29.09.2020)
 
© Depositphotos / sidneydealmeidaСеребряная кнопка YouTube
Серебряная кнопка YouTube - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© Depositphotos / sidneydealmeida
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Официальный канал Большого театра получил "серебряную кнопку" YouTube, став первым театром-обладателем такой награды в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе.

"Мы очень рады получить "серебряную кнопку" YouTube. Для нас этот почетный знак — свидетельство того, что Большой театр смог завоевать и виртуальное пространство своим искусством", — приводят слова генерального директора ГАБТ Владимира Урина в пресс-службе.

В пресс-службе отмечают, во время трансляций "золотого фонда" (проходили в марте — мае этого года — в самый острый период пандемии коронавируса. — Прим. ред.) Большой театр попал в тройку самых популярных культурных учреждений на YouTube, причем и по числу подписчиков, и по количеству просмотров, собранных со всего мира.
Спектакли выходили на первые места российских и мировых трендов платформы, в том числе в Канаде и Гонконге. Так, балет "Щелкунчик" одновременно увидели более 80 тысяч зрителей.
"Серебряную кнопку" YouTube вручают владельцам каналов, на которые подписано 100 тысяч пользователей. У Большого театра их сейчас более 450 тысяч — это в десять раз больше, чем в начале 2020-го года.
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