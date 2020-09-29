https://ria.ru/20200929/kambodzha-1577932483.html

Камбоджа обратилась к России за вакциной от COVID-19

Премьер-министр Камбоджи Хун Сен обратился к России с просьбой о предоставлении вакцины от коронавируса Sputnik V, однако просьба могла оказаться запоздалой,... РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T11:24

2020-09-29T11:24

2020-09-29T11:24

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

хун сен

кирилл дмитриев

российский фонд прямых инвестиций

москва

вьетнам

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<strong>БАНГКОК, 29 сен – РИА Новости.</strong> Премьер-министр <a href="http://ria.ru/location_Cambodia/" target="_blank" data-auto="true">Камбоджи</a> <a href="http://ria.ru/person_KHun_Sen/" target="_blank" data-auto="true">Хун Сен</a> обратился к России с просьбой о предоставлении вакцины от коронавируса <a href="https://ria.ru/product_sputnik-v" target="_blank">Sputnik V</a>, однако просьба могла оказаться запоздалой, так как иностранные государства уже заказали у РФ до миллиарда доз препарата при производительности в 500 миллионов доз в год, сообщает во вторник интернет-версия газеты <a href="https://www.khmertimeskh.com" target="_blank" rel="nofollow noopener">Khmer Times</a>.Премьер Камбоджи передал свою просьбу России во время встречи с послом РФ в этой стране Анатолием Боровиком, которая состоялась на прошлой неделе, сообщает издание.Так как Камбоджа обратилась к России достаточно поздно по сравнению с некоторыми другими странами, ее место в очереди на получение вакцины будет далеко не первым, и шанс "сдвинуться вверх" по списку для Камбоджи возможен исключительно за счет политической воли лидеров, пишет газета.Однако Камбоджа может стать одной из первых в очереди на вторую вакцину от коронавируса, разрабатываемую в России, говорится в сообщении. Газета пишет, ссылаясь на источники в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, что у Камбоджи есть хороший шанс попасть в первую десятку стран, которые запросят и получат от России вакцину, подготовленную в сентябре к испытаниям на добровольцах новосибирским центром вирусологии и биотехнологии "Вектор".В Камбодже с начала пандемии заболели коронавирусной инфекцией 276 человек, из них 275 выздоровели. Смертей от коронавируса в стране не зафиксировано. Несмотря на относительно благополучную эпидемиологическую ситуацию, Камбоджа опасается новых вспышек заболевания, подобных тем, которые произошли в последние месяцы в соседних <a href="http://ria.ru/location_Vietnam/" target="_blank" data-auto="true">Вьетнаме</a> и <a href="http://ria.ru/location_Myanmar/" target="_blank" data-auto="true">Мьянме</a>, где во время первой волны пандемии также отмечалось небольшое количество заболевших, говорится в сообщении.Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">Российским фондом прямых инвестиций</a>. Она получила название "Спутник V". Глава РФПИ <a href="http://ria.ru/person_Kirill_Dmitriev/" target="_blank" data-auto="true">Кирилл Дмитриев</a> сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса. При этом он отмечал, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200928/vaktsiny-1577894898.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, хун сен, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, москва, вьетнам, камбоджа, общество