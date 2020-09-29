Камбоджа обратилась к России за вакциной от COVID-19
© Фото : Российский Фонд Прямых ИнвестицийПервая в мире вакцина от коронавируса COVID-19
© Фото : Российский Фонд Прямых Инвестиций
БАНГКОК, 29 сен – РИА Новости. Премьер-министр Камбоджи Хун Сен обратился к России с просьбой о предоставлении вакцины от коронавируса Sputnik V, однако просьба могла оказаться запоздалой, так как иностранные государства уже заказали у РФ до миллиарда доз препарата при производительности в 500 миллионов доз в год, сообщает во вторник интернет-версия газеты Khmer Times.
Премьер Камбоджи передал свою просьбу России во время встречи с послом РФ в этой стране Анатолием Боровиком, которая состоялась на прошлой неделе, сообщает издание.
Так как Камбоджа обратилась к России достаточно поздно по сравнению с некоторыми другими странами, ее место в очереди на получение вакцины будет далеко не первым, и шанс "сдвинуться вверх" по списку для Камбоджи возможен исключительно за счет политической воли лидеров, пишет газета.
Однако Камбоджа может стать одной из первых в очереди на вторую вакцину от коронавируса, разрабатываемую в России, говорится в сообщении. Газета пишет, ссылаясь на источники в Москве, что у Камбоджи есть хороший шанс попасть в первую десятку стран, которые запросят и получат от России вакцину, подготовленную в сентябре к испытаниям на добровольцах новосибирским центром вирусологии и биотехнологии "Вектор".
В Камбодже с начала пандемии заболели коронавирусной инфекцией 276 человек, из них 275 выздоровели. Смертей от коронавируса в стране не зафиксировано. Несмотря на относительно благополучную эпидемиологическую ситуацию, Камбоджа опасается новых вспышек заболевания, подобных тем, которые произошли в последние месяцы в соседних Вьетнаме и Мьянме, где во время первой волны пандемии также отмечалось небольшое количество заболевших, говорится в сообщении.
Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V". Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса. При этом он отмечал, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
12 августа, 13:36ИнфографикаСпутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19