https://ria.ru/20200929/kadyrov-1577962687.html

Кадырова номинировали на международную Премию мира

Глава Чечни Рамзан Кадыров номинирован на международную премию мира-2020, учрежденную Институтом мира и развития (INSPAD), сообщила во вторник телерадиокомпания РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T18:13

2020-09-29T18:13

2020-09-29T18:32

россия

чеченская республика (чечня)

рамзан кадыров

в мире

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<strong>ГРОЗНЫЙ, 29 сен – РИА Новости.</strong> Глава Чечни <a href="http://ria.ru/person_Ramzan_Kadyrov/" target="_blank" data-auto="true">Рамзан Кадыров</a> номинирован на международную премию мира-2020, учрежденную Институтом мира и развития (INSPAD), сообщила во вторник телерадиокомпания<a href="https://grozny.tv/news.php?id=39857" target="_blank" rel="nofollow noopener"> "Грозный"</a>."Организация отметила особый вклад главы Чечни в развитие международных отношений, гуманитарных и образовательных программ, а также межконфессиональных отношений", - говорится в сообщении.Институт мира и развития (INSPAD) - международная неправительственная организация, зарегистрирована в <a href="http://ria.ru/location_Brussels/" target="_blank" data-auto="true">Брюсселе</a>, имеет статус специального наблюдателя при <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> с сентября 2009 года.Кадыров имеет множество наград, в том числе и звание Героя России. В марте 2019 года Всемирная исламская лига присвоила Кадырову титул "Герой ислама", также он стал кавалером высшей награды <a href="http://ria.ru/location_State_of_Palestine/" target="_blank" data-auto="true">Палестины</a> — ордена "Звезда Иерусалима".С 2012 года глава Чечни является хранителем священных реликвий пророка Мухаммеда. Без его согласия вещи, принадлежавшие пророку, не могут вывозиться за пределы мест их постоянного хранения. Также Кадыров является постоянным хранителем замка с ключом от двери главной мусульманской святыни — священной Каабы.

https://ria.ru/20191225/1562832704.html

https://ria.ru/20191006/1559483034.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, чеченская республика (чечня), рамзан кадыров, в мире