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https://ria.ru/20200929/gretsiya-1577946355.html
Премьер Греции пожаловался госсекретарю США на действия Турции
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что обсудил с госсекретарем США Майком Помпео ситуацию в Восточном Средиземноморье и агрессивные действия... РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T14:40
2020-09-29T14:40
майк помпео
кириакос мицотакис
средиземноморье
нато
кипр
турция
сша
в мире
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<strong>АФИНЫ, 29 сен - РИА Новости.</strong> Премьер-министр <a href="http://ria.ru/location_Greece/" target="_blank" data-auto="true">Греции</a> <a href="http://ria.ru/person_Kiriakos_Micotakis/" target="_blank" data-auto="true">Кириакос Мицотакис</a> заявил, что обсудил с госсекретарем <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Majjk_Pompeo/" target="_blank" data-auto="true">Майком Помпео</a> ситуацию в Восточном Средиземноморье и агрессивные действия <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a>, нарушающие международное право.Мицотакис и Помпео выступили с заявлениями во время посещения военной базы США Суда на <a href="http://ria.ru/location_Crete/" target="_blank" data-auto="true">Крите</a>.По словам греческого премьера, Помпео разделяет позиции Греции по ситуации в регионе."В наших переговорах господствующими остаются темы, которые касаются безопасности Восточного Средиземноморья, очень горячего региона, который в последнее время испытал агрессивность Турции, с провокационными действиями за рамками международного права, с риторикой, которая осложняет климат, и акциями, которые не подтверждают ее искренность. Эти действия <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a> продолжает и в водах <a href="http://ria.ru/location_Cyprus/" target="_blank" data-auto="true">Кипра</a>, о чем госсекретарь убедился во время недавнего визита на Кипр", - сказал премьер Греции.Мицотакис сослался на недавнее заявление госдепартамента, в котором речь идет о недопустимости односторонних действий.По его словам, в регионе не должно быть угроз. "В момент, когда старые враги становятся друзьями, как <a href="http://ria.ru/location_Israel/" target="_blank" data-auto="true">Израиль</a> с <a href="http://ria.ru/location_United_Arab_Emirates/" target="_blank" data-auto="true">ОАЭ</a> и <a href="http://ria.ru/location_Bahrain/" target="_blank" data-auto="true">Бахрейном</a>, в <a href="http://ria.ru/location_Mediterranean_region/" target="_blank" data-auto="true">Средиземноморье</a> не должны подниматься волны угроз. Это море имеет стратегическое значение и для США, это есть в законопроекте о Восточном Средиземноморье", - сказал Мицотакис.Он сообщил о готовности Греции к зондирующим контактам с Турцией, которые начнутся скоро, и к техническим процедурам, которые идут в рамках <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a>."Я выражаю умеренный оптимизм, что сейчас пришла очередь дипломатии", - сказал Мицотакис.В последнее время резко обострились отношения между <a href="http://ria.ru/location_Athens/" target="_blank" data-auto="true">Афинами</a> и Анкарой. Это связано с тем, что турецкое судно Oruc Reis проводило сейсмические исследования в Восточном Средиземноморье в районе, который Греция считает своей исключительной экономической зоной (ИЭЗ). Вооруженные силы Греции были приведены в повышенную боевую готовность. Турция ведет также исследования в районе, который Кипр считает своей ИЭЗ.
https://ria.ru/20200906/turtsiya-1576833721.html
https://ria.ru/20200829/turtsiya-1576467683.html
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средиземноморье
кипр
турция
сша
РИА Новости
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майк помпео, кириакос мицотакис, средиземноморье, нато, кипр, турция, сша, в мире

Премьер Греции пожаловался госсекретарю США на действия Турции

14:40 29.09.2020
 
© РИА Новости / Геннадий МельникВыступление премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса на 4-м европейско-арабском саммите
Выступление премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса на 4-м европейско-арабском саммите - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© РИА Новости / Геннадий Мельник
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АФИНЫ, 29 сен - РИА Новости. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что обсудил с госсекретарем США Майком Помпео ситуацию в Восточном Средиземноморье и агрессивные действия Турции, нарушающие международное право.
Мицотакис и Помпео выступили с заявлениями во время посещения военной базы США Суда на Крите.
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По словам греческого премьера, Помпео разделяет позиции Греции по ситуации в регионе.
"В наших переговорах господствующими остаются темы, которые касаются безопасности Восточного Средиземноморья, очень горячего региона, который в последнее время испытал агрессивность Турции, с провокационными действиями за рамками международного права, с риторикой, которая осложняет климат, и акциями, которые не подтверждают ее искренность. Эти действия Анкара продолжает и в водах Кипра, о чем госсекретарь убедился во время недавнего визита на Кипр", - сказал премьер Греции.
Мицотакис сослался на недавнее заявление госдепартамента, в котором речь идет о недопустимости односторонних действий.
"Греческий ответ на все эти провокации не может быть иным, кроме как защита национальных прав. И он сопровождается инициативами добрососедства, как недавние соглашения о наших морских зонах, подписанные с Италией и Египтом, а также символическая институционализация Газового форума Восточного Средиземноморья. Речь идет о политике, которую приветствуют почти все наши соседи и союзники – Кипр, Франция, Израиль, Египет, Евросоюз, который изучит отношения с Турцией на предстоящем саммите", - сказал Мицотакис.
По его словам, в регионе не должно быть угроз. "В момент, когда старые враги становятся друзьями, как Израиль с ОАЭ и Бахрейном, в Средиземноморье не должны подниматься волны угроз. Это море имеет стратегическое значение и для США, это есть в законопроекте о Восточном Средиземноморье", - сказал Мицотакис.
"Я с радостью узнал, что господин Помпео разделяет наши позиции. Есть понимание, что напряженность между двумя странами-членами НАТО ни в чьих интересах, она направлена против всех действий, априори торпедирует всякое намерение к диалогу. И международное право должно оставаться твердым щитом для всех нас", - сказал премьер Греции.
Он сообщил о готовности Греции к зондирующим контактам с Турцией, которые начнутся скоро, и к техническим процедурам, которые идут в рамках НАТО.
"Я выражаю умеренный оптимизм, что сейчас пришла очередь дипломатии", - сказал Мицотакис.
В последнее время резко обострились отношения между Афинами и Анкарой. Это связано с тем, что турецкое судно Oruc Reis проводило сейсмические исследования в Восточном Средиземноморье в районе, который Греция считает своей исключительной экономической зоной (ИЭЗ). Вооруженные силы Греции были приведены в повышенную боевую готовность. Турция ведет также исследования в районе, который Кипр считает своей ИЭЗ.
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Майк ПомпеоКириакос МицотакисСредиземноморьеНАТОКипрТурцияСШАВ мире
 
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