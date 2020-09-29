https://ria.ru/20200929/gretsiya-1577946355.html

Премьер Греции пожаловался госсекретарю США на действия Турции

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что обсудил с госсекретарем США Майком Помпео ситуацию в Восточном Средиземноморье и агрессивные действия... РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T14:40

2020-09-29T14:40

2020-09-29T14:40

майк помпео

кириакос мицотакис

средиземноморье

нато

кипр

турция

сша

в мире

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<strong>АФИНЫ, 29 сен - РИА Новости.</strong> Премьер-министр <a href="http://ria.ru/location_Greece/" target="_blank" data-auto="true">Греции</a> <a href="http://ria.ru/person_Kiriakos_Micotakis/" target="_blank" data-auto="true">Кириакос Мицотакис</a> заявил, что обсудил с госсекретарем <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Majjk_Pompeo/" target="_blank" data-auto="true">Майком Помпео</a> ситуацию в Восточном Средиземноморье и агрессивные действия <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a>, нарушающие международное право.Мицотакис и Помпео выступили с заявлениями во время посещения военной базы США Суда на <a href="http://ria.ru/location_Crete/" target="_blank" data-auto="true">Крите</a>.По словам греческого премьера, Помпео разделяет позиции Греции по ситуации в регионе."В наших переговорах господствующими остаются темы, которые касаются безопасности Восточного Средиземноморья, очень горячего региона, который в последнее время испытал агрессивность Турции, с провокационными действиями за рамками международного права, с риторикой, которая осложняет климат, и акциями, которые не подтверждают ее искренность. Эти действия <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a> продолжает и в водах <a href="http://ria.ru/location_Cyprus/" target="_blank" data-auto="true">Кипра</a>, о чем госсекретарь убедился во время недавнего визита на Кипр", - сказал премьер Греции.Мицотакис сослался на недавнее заявление госдепартамента, в котором речь идет о недопустимости односторонних действий.По его словам, в регионе не должно быть угроз. "В момент, когда старые враги становятся друзьями, как <a href="http://ria.ru/location_Israel/" target="_blank" data-auto="true">Израиль</a> с <a href="http://ria.ru/location_United_Arab_Emirates/" target="_blank" data-auto="true">ОАЭ</a> и <a href="http://ria.ru/location_Bahrain/" target="_blank" data-auto="true">Бахрейном</a>, в <a href="http://ria.ru/location_Mediterranean_region/" target="_blank" data-auto="true">Средиземноморье</a> не должны подниматься волны угроз. Это море имеет стратегическое значение и для США, это есть в законопроекте о Восточном Средиземноморье", - сказал Мицотакис.Он сообщил о готовности Греции к зондирующим контактам с Турцией, которые начнутся скоро, и к техническим процедурам, которые идут в рамках <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a>."Я выражаю умеренный оптимизм, что сейчас пришла очередь дипломатии", - сказал Мицотакис.В последнее время резко обострились отношения между <a href="http://ria.ru/location_Athens/" target="_blank" data-auto="true">Афинами</a> и Анкарой. Это связано с тем, что турецкое судно Oruc Reis проводило сейсмические исследования в Восточном Средиземноморье в районе, который Греция считает своей исключительной экономической зоной (ИЭЗ). Вооруженные силы Греции были приведены в повышенную боевую готовность. Турция ведет также исследования в районе, который Кипр считает своей ИЭЗ.

https://ria.ru/20200906/turtsiya-1576833721.html

https://ria.ru/20200829/turtsiya-1576467683.html

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средиземноморье

кипр

турция

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

майк помпео, кириакос мицотакис, средиземноморье, нато, кипр, турция, сша, в мире