https://ria.ru/20200929/gosuslugi-1577938781.html
В Москве упростили порядок получения госуслуг для инвалидов
Власти Москвы упростили порядок получения госуслуг для инвалидов, им не нужно больше предоставлять сведения о наличии инвалидности, органы власти будут... РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T12:53
2020-09-29T12:53
2020-09-29T12:53
сергей собянин
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.</strong> Власти <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> упростили порядок получения госуслуг для инвалидов, им не нужно больше предоставлять сведения о наличии инвалидности, органы власти будут подтверждать статус инвалида без участия заявителя, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.Уточняется, что постановление правительства Москвы по данному вопросу подписал мэр города <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a>."Теперь подтверждение статуса инвалида будет осуществляться органами власти без участия заявителя в электронной форме с помощью государственной информационной системы "Федеральный реестр инвалидов", - сообщили в пресс-службе.В мэрии напомнили, что ранее такие справки требовались от инвалидов для получения мер социальной поддержки по оплате телефонной связи, оформления денежных выплат семьям с детьми и доплат к пенсиям, обеспечения техническими средствами реабилитации и многих других."В реестре содержится информация об установлении инвалидности, исполнении индивидуальной программы реабилитации и абилитации инвалидов, пенсионном обеспечении и иных социальных выплатах, осуществляемых инвалидам", - добавили в мэрии.
https://ria.ru/20200923/aviabilety-1577633660.html
москва
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей собянин, москва, общество
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.
Власти Москвы
упростили порядок получения госуслуг для инвалидов, им не нужно больше предоставлять сведения о наличии инвалидности, органы власти будут подтверждать статус инвалида без участия заявителя, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.
Уточняется, что постановление правительства Москвы по данному вопросу подписал мэр города Сергей Собянин
.
"Теперь подтверждение статуса инвалида будет осуществляться органами власти без участия заявителя в электронной форме с помощью государственной информационной системы "Федеральный реестр инвалидов", - сообщили в пресс-службе.
В мэрии напомнили, что ранее такие справки требовались от инвалидов для получения мер социальной поддержки по оплате телефонной связи, оформления денежных выплат семьям с детьми и доплат к пенсиям, обеспечения техническими средствами реабилитации и многих других.
"В реестре содержится информация об установлении инвалидности, исполнении индивидуальной программы реабилитации и абилитации инвалидов, пенсионном обеспечении и иных социальных выплатах, осуществляемых инвалидам", - добавили в мэрии.