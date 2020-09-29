https://ria.ru/20200929/gosuslugi-1577938781.html

В Москве упростили порядок получения госуслуг для инвалидов

Власти Москвы упростили порядок получения госуслуг для инвалидов, им не нужно больше предоставлять сведения о наличии инвалидности, органы власти будут... РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T12:53

2020-09-29T12:53

2020-09-29T12:53

сергей собянин

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/01/1576559333_0:143:3270:1982_1400x0_80_0_0_2c50f6c4a73808b2cf17e2b4dc594f89.jpg

<strong>МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.</strong> Власти <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> упростили порядок получения госуслуг для инвалидов, им не нужно больше предоставлять сведения о наличии инвалидности, органы власти будут подтверждать статус инвалида без участия заявителя, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.Уточняется, что постановление правительства Москвы по данному вопросу подписал мэр города <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a>."Теперь подтверждение статуса инвалида будет осуществляться органами власти без участия заявителя в электронной форме с помощью государственной информационной системы "Федеральный реестр инвалидов", - сообщили в пресс-службе.В мэрии напомнили, что ранее такие справки требовались от инвалидов для получения мер социальной поддержки по оплате телефонной связи, оформления денежных выплат семьям с детьми и доплат к пенсиям, обеспечения техническими средствами реабилитации и многих других."В реестре содержится информация об установлении инвалидности, исполнении индивидуальной программы реабилитации и абилитации инвалидов, пенсионном обеспечении и иных социальных выплатах, осуществляемых инвалидам", - добавили в мэрии.

https://ria.ru/20200923/aviabilety-1577633660.html

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей собянин, москва, общество