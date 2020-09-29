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В Москве упростили порядок получения госуслуг для инвалидов
Власти Москвы упростили порядок получения госуслуг для инвалидов, им не нужно больше предоставлять сведения о наличии инвалидности, органы власти будут... РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T12:53
2020-09-29T12:53
сергей собянин
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.</strong> Власти <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> упростили порядок получения госуслуг для инвалидов, им не нужно больше предоставлять сведения о наличии инвалидности, органы власти будут подтверждать статус инвалида без участия заявителя, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.Уточняется, что постановление правительства Москвы по данному вопросу подписал мэр города <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a>."Теперь подтверждение статуса инвалида будет осуществляться органами власти без участия заявителя в электронной форме с помощью государственной информационной системы "Федеральный реестр инвалидов", - сообщили в пресс-службе.В мэрии напомнили, что ранее такие справки требовались от инвалидов для получения мер социальной поддержки по оплате телефонной связи, оформления денежных выплат семьям с детьми и доплат к пенсиям, обеспечения техническими средствами реабилитации и многих других."В реестре содержится информация об установлении инвалидности, исполнении индивидуальной программы реабилитации и абилитации инвалидов, пенсионном обеспечении и иных социальных выплатах, осуществляемых инвалидам", - добавили в мэрии.
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сергей собянин, москва, общество

В Москве упростили порядок получения госуслуг для инвалидов

12:53 29.09.2020
 
© РИА Новости / Варвара ГертьеМногофункциональный центр государственных и муниципальных услуг "Мои документы"
Многофункциональный центр государственных и муниципальных услуг Мои документы - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© РИА Новости / Варвара Гертье
Многофункциональный центр государственных и муниципальных услуг "Мои документы"
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Власти Москвы упростили порядок получения госуслуг для инвалидов, им не нужно больше предоставлять сведения о наличии инвалидности, органы власти будут подтверждать статус инвалида без участия заявителя, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.
Уточняется, что постановление правительства Москвы по данному вопросу подписал мэр города Сергей Собянин.
"Теперь подтверждение статуса инвалида будет осуществляться органами власти без участия заявителя в электронной форме с помощью государственной информационной системы "Федеральный реестр инвалидов", - сообщили в пресс-службе.
В мэрии напомнили, что ранее такие справки требовались от инвалидов для получения мер социальной поддержки по оплате телефонной связи, оформления денежных выплат семьям с детьми и доплат к пенсиям, обеспечения техническими средствами реабилитации и многих других.
Билет на авиарейс - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
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Инвалидам могут разрешить покупать льготные авиабилеты на госуслугах
"В реестре содержится информация об установлении инвалидности, исполнении индивидуальной программы реабилитации и абилитации инвалидов, пенсионном обеспечении и иных социальных выплатах, осуществляемых инвалидам", - добавили в мэрии.
 
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