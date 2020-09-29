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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200929/gospitalizatsiya-1577961822.html
Источник сообщил о госпитализации протоиерея Димитрия Смирнова
Бывший председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов проходит лечение после COVID-19, сообщила... РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T18:00
2020-09-29T18:33
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
протоиерей димитрий смирнов
здоровье - общество
русская православная церковь
общество
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<strong>МОСКВА, 29 сен — РИА Новости.</strong> Бывший председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей <a href="https://ria.ru/person_Protoierejj_Dmitrijj_Smirnov/" target="_blank">Димитрий Смирнов</a> проходит лечение после COVID-19, сообщила РИА Новости его помощница."Батюшка лечится. Он вылечился от коронавируса, но он в болезненном состоянии. Все под контролем", — объяснила собеседница агентства.Как уточнил источник РИА Новости в <a href="http://ria.ru/organization_Russkaja_pravoslavnaja_cerkov/" target="_blank" data-auto="true">РПЦ</a>, Смирнова госпитализировали.О том, что протоиерей заразился SARS-CoV-2, стало известно в начале мая. Через несколько недель источник, близкий к семье священника, рассказал, что Смирнов выздоровел и "возвращается в строй".<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>. </em>
https://ria.ru/20200825/tserkov-1576308009.html
Скорейшего выздоровления о. Дмитрию.
47
Опять начальство вызывает?
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новости - религия и мировоззрение, протоиерей димитрий смирнов, здоровье - общество, русская православная церковь, общество

Источник сообщил о госпитализации протоиерея Димитрия Смирнова

18:00 29.09.2020 (обновлено: 18:33 29.09.2020)
 
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПротоиерей Дмитрий Смирнов
Протоиерей Дмитрий Смирнов - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Бывший председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов проходит лечение после COVID-19, сообщила РИА Новости его помощница.
"Батюшка лечится. Он вылечился от коронавируса, но он в болезненном состоянии. Все под контролем", — объяснила собеседница агентства.
Как уточнил источник РИА Новости в РПЦ, Смирнова госпитализировали.
О том, что протоиерей заразился SARS-CoV-2, стало известно в начале мая. Через несколько недель источник, близкий к семье священника, рассказал, что Смирнов выздоровел и "возвращается в строй".
Протоиерей Дмитрий Смирнов. Архив - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
25 августа, 21:22
Протоиерея Смирнова освободили от должности главы патриаршей комиссии
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеПротоиерей Димитрий СмирновЗдоровье - ОбществоРусская православная церковьОбщество
 
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