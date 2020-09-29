https://ria.ru/20200929/gospitalizatsiya-1577961822.html

Источник сообщил о госпитализации протоиерея Димитрия Смирнова

Бывший председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов проходит лечение после COVID-19, сообщила... РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T18:00

2020-09-29T18:00

2020-09-29T18:33

религия и мировоззрение

новости - религия и мировоззрение

протоиерей димитрий смирнов

здоровье - общество

русская православная церковь

общество

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<strong>МОСКВА, 29 сен — РИА Новости.</strong> Бывший председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей <a href="https://ria.ru/person_Protoierejj_Dmitrijj_Smirnov/" target="_blank">Димитрий Смирнов</a> проходит лечение после COVID-19, сообщила РИА Новости его помощница."Батюшка лечится. Он вылечился от коронавируса, но он в болезненном состоянии. Все под контролем", — объяснила собеседница агентства.Как уточнил источник РИА Новости в <a href="http://ria.ru/organization_Russkaja_pravoslavnaja_cerkov/" target="_blank" data-auto="true">РПЦ</a>, Смирнова госпитализировали.О том, что протоиерей заразился SARS-CoV-2, стало известно в начале мая. Через несколько недель источник, близкий к семье священника, рассказал, что Смирнов выздоровел и "возвращается в строй".<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>. </em>

https://ria.ru/20200825/tserkov-1576308009.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости - религия и мировоззрение, протоиерей димитрий смирнов, здоровье - общество, русская православная церковь, общество