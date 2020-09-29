https://ria.ru/20200929/geologorazvedka-1577954757.html

Срок геологоразведки в Архангельской области могут увеличить до семи лет

Госдума приняла в первом чтении законопроект об увеличении с пяти до семи лет максимального срока предоставления в пользование участков недр в Архангельской... РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T16:37

2020-09-29T16:37

2020-09-29T16:37

архангельская область

александр дятлов

архангельское областное собрание депутатов

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<strong>МОСКВА/АРХАНГЕЛЬСК, 29 сен - РИА Новости.</strong> Госдума приняла в первом чтении законопроект об увеличении с пяти до семи лет максимального срока предоставления в пользование участков недр в <a href="https://ria.ru/location_Arkhangelskaja_oblast" target="_blank">Архангельской области</a> для геологического изучения.Принятие закона позволит более эффективно проводить геологическое изучение, поиски и оценку месторождений полезных ископаемых в Архангельской области, считает Архангельское областное собрание депутатов, внесшее документ.Низкая экономическая освоенность отдельных районов области, слабо развитая транспортная сеть, климат и географическое положение существенно усложняют проведение геологического изучения недр и увеличивают затраты, поясняют разработчики.Сейчас участки недр предоставляются в России в пользование для геологического изучения на срок до пяти лет, за рядом исключений. Так, на срок до семи лет предоставляются участки в республике Саха (Якутия), республике Коми, Камчатском, Красноярском, Хабаровском краях, Иркутской, Магаданской, Сахалинской областях, Ненецком, Чукотском и Ямало-Ненецком автономных округах.Разработчики законопроекта обращают внимание, что условия геологического изучения, поисков и оценки месторождений полезных ископаемых в Архангельской области сходны с условиями граничащих с ней республики Коми и Ненецкого автономного округа."Так как климатические условия и условия проведения геологических изысканий на территории Архангельской области сходны с условиями соседних регионов, мы предложили внести изменения в закон "О недрах", чтобы уровнять Архангельскую область с субъектами Российской Федерации, на территориях которых участки для геологического изучения предоставляются пользователям на срок до 7 лет. Если изменения вступят в силу – они позволят более эффективно проводить геологическое изучение, поиски и оценку месторождений полезных ископаемых на территории нашей области", – отметил заместитель председателя областного Собрания, председатель комитета по лесопромышленному комплексу, природопользованию и экологии <a href="https://ria.ru/person_aleksandr-dyatlov" target="_blank">Александр Дятлов</a>.

https://ria.ru/20200923/zakon-1577664314.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр дятлов, архангельское областное собрание депутатов