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https://ria.ru/20200929/ekoturizm-1577953221.html
Босния и Герцеговина планируют развивать новый вид туризма
Босния и Герцеговина планируют развивать новый вид индустрии гостеприимства и привлекать любителей экотуризма, сообщает Sarajevo Times. РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T18:46
2020-09-29T18:46
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туризм
новости - туризм
босния и герцеговина
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<strong>МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. </strong>Босния и Герцеговина планируют развивать новый вид индустрии гостеприимства и привлекать любителей экотуризма, <a href="http://www.sarajevotimes.com/villages-in-bosnia-and-herzegovina-can-be-a-new-tourist-brand/" target="_blank">сообщает</a> Sarajevo Times."Деревни с ухоженными домашними хозяйствами, здоровым питанием, чистым воздухом, добродушными хозяевами и богатым природным и культурно-историческим наследием могут стать нашим новым туристическим брендом", — заявила министр окружающей среды и туризма Эдита Дапо.Она отметила, что закрытые границы и ограничения на передвижение повысили интерес к поездкам в не раскрученные локации. По ее мнению, развитие сельского туризма — важный фактор продвижения потенциала Боснии и Герцеговины и возможность сохранять народные обычаи.Небольшие домохозяйства могут стать востребованными у любителей здорового образа жизни, желающих попробовать местные деликатесы и узнать о традициях страны.
https://ria.ru/20190101/1530672494.html
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туристы, туризм, новости - туризм, босния и герцеговина

Босния и Герцеговина планируют развивать новый вид туризма

18:46 29.09.2020
 
© Fotolia / vladimirsВид города Сараево, Босния и Герцеговина
Вид города Сараево, Босния и Герцеговина - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© Fotolia / vladimirs
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Босния и Герцеговина планируют развивать новый вид индустрии гостеприимства и привлекать любителей экотуризма, сообщает Sarajevo Times.
"Деревни с ухоженными домашними хозяйствами, здоровым питанием, чистым воздухом, добродушными хозяевами и богатым природным и культурно-историческим наследием могут стать нашим новым туристическим брендом", — заявила министр окружающей среды и туризма Эдита Дапо.
Она отметила, что закрытые границы и ограничения на передвижение повысили интерес к поездкам в не раскрученные локации. По ее мнению, развитие сельского туризма — важный фактор продвижения потенциала Боснии и Герцеговины и возможность сохранять народные обычаи.
Небольшие домохозяйства могут стать востребованными у любителей здорового образа жизни, желающих попробовать местные деликатесы и узнать о традициях страны.
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