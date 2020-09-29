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Россия является главным инвестором в белорусскую экономику, заявил Путин
Россия является главным инвестором в белорусскую экономику, оказывает ей серьезное кредитно-финансовое содействие, что способствует созданию новых производств и РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T11:35
2020-09-29T11:35
владимир путин
белоруссия
экономика
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<strong>МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.</strong> Россия является главным инвестором в белорусскую экономику, оказывает ей серьезное кредитно-финансовое содействие, что способствует созданию новых производств и рабочих мест в белорусских регионах, заявил президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>."Как известно, Россия является главным инвестором в белорусскую экономику: на долю российских компаний приходится почти половина всех прямых иностранных капиталовложений в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссию</a>. Оказываем серьезное кредитно-финансовое содействие белорусской экономике. Эти средства способствуют созданию новых производств и рабочих мест в белорусских регионах", - сказал он в своем видеоприветствии участникам пленарного заседания VII Форума регионов России и Белоруссии.Путин также напомнил, что Россия и Белоруссия тесно сотрудничают в том числе в борьбе с эпидемией коронавируса, оказывают взаимную помощь и поддержку. "Уже говорил, что Белоруссия станет первым государством, которое получит российскую вакцину "Спутник V" против коронавирусной инфекции", - заверил Путин.
https://ria.ru/20200929/belorussiya-1577932112.html
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владимир путин, белоруссия, экономика

Россия является главным инвестором в белорусскую экономику, заявил Путин

11:35 29.09.2020
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время обращения к участникам пленарного заседания VII Форума регионов России и Белоруссии
Президент РФ Владимир Путин во время обращения к участникам пленарного заседания VII Форума регионов России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Россия является главным инвестором в белорусскую экономику, оказывает ей серьезное кредитно-финансовое содействие, что способствует созданию новых производств и рабочих мест в белорусских регионах, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Как известно, Россия является главным инвестором в белорусскую экономику: на долю российских компаний приходится почти половина всех прямых иностранных капиталовложений в Белоруссию. Оказываем серьезное кредитно-финансовое содействие белорусской экономике. Эти средства способствуют созданию новых производств и рабочих мест в белорусских регионах", - сказал он в своем видеоприветствии участникам пленарного заседания VII Форума регионов России и Белоруссии.
Путин также напомнил, что Россия и Белоруссия тесно сотрудничают в том числе в борьбе с эпидемией коронавируса, оказывают взаимную помощь и поддержку. "Уже говорил, что Белоруссия станет первым государством, которое получит российскую вакцину "Спутник V" против коронавирусной инфекции", - заверил Путин.
Заместитель Премьер-минстра Республики Беларусь Владимир Семашко на Красноярском экономическом форуме. 13 апреля 2018 - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
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