https://ria.ru/20200929/ekonomika-1577933330.html

Россия является главным инвестором в белорусскую экономику, заявил Путин

Россия является главным инвестором в белорусскую экономику, оказывает ей серьезное кредитно-финансовое содействие, что способствует созданию новых производств и РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T11:35

2020-09-29T11:35

2020-09-29T11:35

владимир путин

белоруссия

экономика

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<strong>МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.</strong> Россия является главным инвестором в белорусскую экономику, оказывает ей серьезное кредитно-финансовое содействие, что способствует созданию новых производств и рабочих мест в белорусских регионах, заявил президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>."Как известно, Россия является главным инвестором в белорусскую экономику: на долю российских компаний приходится почти половина всех прямых иностранных капиталовложений в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссию</a>. Оказываем серьезное кредитно-финансовое содействие белорусской экономике. Эти средства способствуют созданию новых производств и рабочих мест в белорусских регионах", - сказал он в своем видеоприветствии участникам пленарного заседания VII Форума регионов России и Белоруссии.Путин также напомнил, что Россия и Белоруссия тесно сотрудничают в том числе в борьбе с эпидемией коронавируса, оказывают взаимную помощь и поддержку. "Уже говорил, что Белоруссия станет первым государством, которое получит российскую вакцину "Спутник V" против коронавирусной инфекции", - заверил Путин.

https://ria.ru/20200929/belorussiya-1577932112.html

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белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, белоруссия, экономика