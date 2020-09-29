https://ria.ru/20200929/dzhinsy-1577937641.html
Рваные джинсы Галкина на закрытой вечеринке возмутили пользователей Сети
Телеведущий Максим Галкин посетил закрытую вечеринку в образе "тинейджера". Пользователи Сети высмеяли наряд знаменитости в комментариях к снимку в Instagram. РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T12:39
2020-09-29T12:39
2020-09-29T12:39
шоу-бизнес
максим галкин
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<strong>МОСКВА, 29 сен — РИА Новости.</strong> Телеведущий <a href="http://ria.ru/person_Maksim_Galkin/" target="_blank" data-auto="true">Максим Галкин</a> посетил закрытую вечеринку в образе "тинейджера". Пользователи Сети высмеяли наряд знаменитости в комментариях к снимку в Instagram.На праздник в роскошный дворец Галкин прибыл в белой рубашке с расстегнутым воротом, рваных джинсах-скинни и пиджаке цвета хаки. Фото с ним, а также певцом <a href="http://ria.ru/person_Nikolajj_Baskov/" target="_blank" data-auto="true">Николаем Басковым</a>, опубликовала юрист Ида Достман в своем микроблоге."На Дне Рождения у нашего Друга", — подписала кадр в Instagram адвокат.Пользователи социальной сети обрушились с критикой на образ Максима Галкина. Они сочли выбор одежды не подходящим для посещения дворца и высмеяли артиста: "Странный наряд", "Фильм ужасов", "Дырки Алла прорезала?", "На дне рождения друга, в таком шикарном зале, так "скромно" одеты…".
https://ria.ru/20200827/pugacheva-1576394188.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шоу-бизнес, максим галкин