https://ria.ru/20200929/dzhinsy-1577937641.html

Рваные джинсы Галкина на закрытой вечеринке возмутили пользователей Сети

Телеведущий Максим Галкин посетил закрытую вечеринку в образе "тинейджера". Пользователи Сети высмеяли наряд знаменитости в комментариях к снимку в Instagram. РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T12:39

2020-09-29T12:39

2020-09-29T12:39

шоу-бизнес

максим галкин

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<strong>МОСКВА, 29 сен — РИА Новости.</strong> Телеведущий <a href="http://ria.ru/person_Maksim_Galkin/" target="_blank" data-auto="true">Максим Галкин</a> посетил закрытую вечеринку в образе "тинейджера". Пользователи Сети высмеяли наряд знаменитости в комментариях к снимку в Instagram.На праздник в роскошный дворец Галкин прибыл в белой рубашке с расстегнутым воротом, рваных джинсах-скинни и пиджаке цвета хаки. Фото с ним, а также певцом <a href="http://ria.ru/person_Nikolajj_Baskov/" target="_blank" data-auto="true">Николаем Басковым</a>, опубликовала юрист Ида Достман в своем микроблоге."На Дне Рождения у нашего Друга", — подписала кадр в Instagram адвокат.Пользователи социальной сети обрушились с критикой на образ Максима Галкина. Они сочли выбор одежды не подходящим для посещения дворца и высмеяли артиста: "Странный наряд", "Фильм ужасов", "Дырки Алла прорезала?", "На дне рождения друга, в таком шикарном зале, так "скромно" одеты…".

https://ria.ru/20200827/pugacheva-1576394188.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шоу-бизнес, максим галкин