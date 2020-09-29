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Рваные джинсы Галкина на закрытой вечеринке возмутили пользователей Сети
Телеведущий Максим Галкин посетил закрытую вечеринку в образе "тинейджера". Пользователи Сети высмеяли наряд знаменитости в комментариях к снимку в Instagram. РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T12:39
2020-09-29T12:39
шоу-бизнес
максим галкин
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<strong>МОСКВА, 29 сен — РИА Новости.</strong> Телеведущий <a href="http://ria.ru/person_Maksim_Galkin/" target="_blank" data-auto="true">Максим Галкин</a> посетил закрытую вечеринку в образе "тинейджера". Пользователи Сети высмеяли наряд знаменитости в комментариях к снимку в Instagram.На праздник в роскошный дворец Галкин прибыл в белой рубашке с расстегнутым воротом, рваных джинсах-скинни и пиджаке цвета хаки. Фото с ним, а также певцом <a href="http://ria.ru/person_Nikolajj_Baskov/" target="_blank" data-auto="true">Николаем Басковым</a>, опубликовала юрист Ида Достман в своем микроблоге."На Дне Рождения у нашего Друга", — подписала кадр в Instagram адвокат.Пользователи социальной сети обрушились с критикой на образ Максима Галкина. Они сочли выбор одежды не подходящим для посещения дворца и высмеяли артиста: "Странный наряд", "Фильм ужасов", "Дырки Алла прорезала?", "На дне рождения друга, в таком шикарном зале, так "скромно" одеты…".
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шоу-бизнес, максим галкин

Рваные джинсы Галкина на закрытой вечеринке возмутили пользователей Сети

12:39 29.09.2020
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкТелеведущий Максим Галкин
Телеведущий Максим Галкин - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Телеведущий Максим Галкин посетил закрытую вечеринку в образе "тинейджера". Пользователи Сети высмеяли наряд знаменитости в комментариях к снимку в Instagram.
На праздник в роскошный дворец Галкин прибыл в белой рубашке с расстегнутым воротом, рваных джинсах-скинни и пиджаке цвета хаки. Фото с ним, а также певцом Николаем Басковым, опубликовала юрист Ида Достман в своем микроблоге.
"На Дне Рождения у нашего Друга", — подписала кадр в Instagram адвокат.
Пользователи социальной сети обрушились с критикой на образ Максима Галкина. Они сочли выбор одежды не подходящим для посещения дворца и высмеяли артиста: "Странный наряд", "Фильм ужасов", "Дырки Алла прорезала?", "На дне рождения друга, в таком шикарном зале, так "скромно" одеты…".
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Шоу-бизнесМаксим Галкин
 
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