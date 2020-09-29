https://ria.ru/20200929/domokhozyayki-1577947638.html

Госдума отклонила законопроект о выплатах для домохозяек

Госдума отклонила законопроект ЛДПР о выплатах для домохозяек. РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T14:58

2020-09-29T14:58

2020-09-29T15:20

лдпр

госдума рф

общество

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<strong>МОСКВА, 29 сен — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдума</a> отклонила законопроект <a href="http://ria.ru/organization_LDPR/" target="_blank" data-auto="true">ЛДПР</a> о выплатах для домохозяек.Ранее либерал-демократы во главе с <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_ZHirinovskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимиром Жириновским</a> внесли в нижнюю палату парламента документ о ежемесячной господдержке неработающих женщин или мужчин в размере МРОТ.Авторы уточняли, что под домашним хозяйством подразумевается уборка дома, приготовление пищи, уход за детьми и престарелыми родителями, инвалидами с детства первой группы и иная деятельность по дому. При этом право на пособие предлагалось предоставить только одному члену семьи и в случае, если размер среднедушевого дохода в ней не превышает двукратную величину прожиточного минимума в регионе.Правительство законопроект не поддержало. По мнению кабмина, его реализация потребует выделения средств федерального бюджета, однако "источники и порядок исполнения соответствующих расходных обязательств" в документе не прописаны. Также указывалось, что определение домашнего хозяйства содержит неконкретные формулировки.

https://ria.ru/20200925/mrot-1577775529.html

Natalia Bikowa Странное предложение. Кто-то пользуется услугами домохозяек, а платить должно государство. 32

Константин Е На что люди не пойдут, лишь бы на работу не ходить)) выплаты для домохозяек, ну и бред) с какой стати я должен, как налогоплательщик, из своего кармана платить за то, что там кто-то решил вместо походов на работу, убираться в квартире, кушать готовить, в стиралку вещи закидывать и тд. Ну тут за такое не меньше 30 тысяч в месяц выплачивать надо, да еще и пенсию достойную к старости)) 23

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

лдпр, госдума рф, общество