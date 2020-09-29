https://ria.ru/20200929/covid19-1577934598.html

Онлайн-конференция профессора-инфекциониста Николая Малышева о COVID–19

6 октября в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию профессора, доктора медицинских наук, врача-инфекциониста Николая МАЛЫШЕВА о текущей ситуации с коронавирусной инфекцией в России.

2020-09-29T11:57

2020-09-29T11:57

2020-09-29T11:57

анонсы

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<strong><a href="http://pressmia.ru/pressclub/20201006/952920512.html" target="_blank">Задать вопрос</a><br><br></strong>В чем причина роста заболеваемости? Когда появится тенденция к снижению? Текущие показатели заболеваемости – это вторая волна или это продолжение первой? Сколько людей переболеют, прежде чем выработается коллективный иммунитет? Есть ли смысл в закрытии школ, вузов и других организаций с учетом того, что уже известно о вирусе? Останутся с нами маски навсегда?<br><br><strong><em>Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.</em></strong>По всем вопросам обращайтесь <a href="mailto:accreditation@rian.ru" target="_blank">accreditation@rian.ru</a>

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы