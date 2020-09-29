Онлайн-конференция профессора-инфекциониста Николая Малышева о COVID–19
6 октября в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию профессора, доктора медицинских наук, врача-инфекциониста Николая МАЛЫШЕВА о текущей ситуации с коронавирусной инфекцией в России.
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В чем причина роста заболеваемости? Когда появится тенденция к снижению? Текущие показатели заболеваемости – это вторая волна или это продолжение первой? Сколько людей переболеют, прежде чем выработается коллективный иммунитет? Есть ли смысл в закрытии школ, вузов и других организаций с учетом того, что уже известно о вирусе? Останутся с нами маски навсегда?
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
В чем причина роста заболеваемости? Когда появится тенденция к снижению? Текущие показатели заболеваемости – это вторая волна или это продолжение первой? Сколько людей переболеют, прежде чем выработается коллективный иммунитет? Есть ли смысл в закрытии школ, вузов и других организаций с учетом того, что уже известно о вирусе? Останутся с нами маски навсегда?
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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