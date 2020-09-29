https://ria.ru/20200929/covid-19-1577950925.html

Путин призвал тактично и терпеливо объяснять реалии ситуации с COVID-19

Президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством заявил, что надо очень аккуратно и тактично, но терпеливо и настойчиво объяснять людям реалии ситуации РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T15:50

2020-09-29T15:50

2020-09-29T16:01

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

владимир путин

политика

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<strong>МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> на совещании с правительством заявил, что надо очень аккуратно и тактично, но терпеливо и настойчиво объяснять людям реалии ситуации с <a href="https://ria.ru/keyword_koronavirusy" target="_blank">коронавирусом</a>."Наша с вами святая обязанность, профессионального сообщества, руководителей всех уровней, властей, управления, очень аккуратно, тактично, но терпеливо и настойчиво объяснять людям реалии складывающейся обстановки, предлагать необременительные, но абсолютно необходимые меры и средства защиты ", - сказал он.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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