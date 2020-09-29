https://ria.ru/20200929/belorussiya-1577951364.html

Нарышкин: США хотят столкнуть католиков и православных в Белоруссии

США вмешиваются в религиозную ситуацию в Белоруссии, стремясь столкнуть православных и католиков, заявил во вторник директор Службы внешней разведки РФ Сергей... РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T15:55

2020-09-29T15:55

2020-09-29T15:55

протесты в белоруссии

римско-католическая церковь

сергей нарышкин

белоруссия

ватикан

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> вмешиваются в религиозную ситуацию в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, стремясь столкнуть православных и католиков, заявил во вторник директор Службы внешней разведки РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Naryshkin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Нарышкин</a>."По имеющимся данным, США также бесцеремонно вмешиваются в религиозную ситуацию в Белоруссии, стремясь столкнуть представителей православной и католической ветвей христианства. Пытаясь втянуть пока проявляющий сдержанность <a href="http://ria.ru/location_Vatican/" target="_blank" data-auto="true">Ватикан</a> в белорусские события, американцы ведут работу по более активному подключению католических священников к участию в антиправительственных выступлениях", - сказал он.По его словам, до клира <a href="http://ria.ru/organization_Rimsko-katolicheskaja_cerkov/" target="_blank" data-auto="true">Римско-католической церкви</a> доводятся призывы открыто выступить с критикой белорусских властей и использовать религиозные мероприятия, в том числе проповеди, молебны, крестные ходы, для ведения "оппозиционной политической пропаганды среди верующих".

https://ria.ru/20200929/informataki-1577939137.html

Александр Невский Да понятно это давно и без разведки. Вот как этому противостоять, и почему допустили до этого? Где наши спецслужбы, тоже и в России давно готовится, где ваша работа, почему не уничтожаются провокаторы и экстремисты, чего ждём? 66

Михаил Николанко Интересно... а в масштабах нашей коррупции, в бесконечном росте цен тоже США виноваты? 58

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белоруссия

ватикан

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

римско-католическая церковь, сергей нарышкин, белоруссия, ватикан, сша, в мире