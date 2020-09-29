https://ria.ru/20200929/belorussiya-1577951364.html
Нарышкин: США хотят столкнуть католиков и православных в Белоруссии
США вмешиваются в религиозную ситуацию в Белоруссии, стремясь столкнуть православных и католиков, заявил во вторник директор Службы внешней разведки РФ Сергей... РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T15:55
2020-09-29T15:55
2020-09-29T15:55
протесты в белоруссии
римско-католическая церковь
сергей нарышкин
белоруссия
ватикан
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> вмешиваются в религиозную ситуацию в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, стремясь столкнуть православных и католиков, заявил во вторник директор Службы внешней разведки РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Naryshkin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Нарышкин</a>."По имеющимся данным, США также бесцеремонно вмешиваются в религиозную ситуацию в Белоруссии, стремясь столкнуть представителей православной и католической ветвей христианства. Пытаясь втянуть пока проявляющий сдержанность <a href="http://ria.ru/location_Vatican/" target="_blank" data-auto="true">Ватикан</a> в белорусские события, американцы ведут работу по более активному подключению католических священников к участию в антиправительственных выступлениях", - сказал он.По его словам, до клира <a href="http://ria.ru/organization_Rimsko-katolicheskaja_cerkov/" target="_blank" data-auto="true">Римско-католической церкви</a> доводятся призывы открыто выступить с критикой белорусских властей и использовать религиозные мероприятия, в том числе проповеди, молебны, крестные ходы, для ведения "оппозиционной политической пропаганды среди верующих".
https://ria.ru/20200929/informataki-1577939137.html
Александр Невский
Да понятно это давно и без разведки. Вот как этому противостоять, и почему допустили до этого? Где наши спецслужбы, тоже и в России давно готовится, где ваша работа, почему не уничтожаются провокаторы и экстремисты, чего ждём?
66
Михаил Николанко
Интересно... а в масштабах нашей коррупции, в бесконечном росте цен тоже США виноваты?
58
24
белоруссия
ватикан
сша
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
римско-католическая церковь, сергей нарышкин, белоруссия, ватикан, сша, в мире