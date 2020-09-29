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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200929/belorussiya-1577950682.html
Нарышкин обвинил США в раскачивании ситуации в Белоруссии
США используют нечистоплотные методы для раскачивания ситуации в Белоруссии, привлекают радикальных националистов и подключают экстремистов, заявил директор... РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T15:48
2020-09-29T15:59
протесты в белоруссии
россия
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
сергей нарышкин
белоруссия
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 29 сен – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> используют нечистоплотные методы для раскачивания ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, привлекают радикальных националистов и подключают экстремистов, заявил директор Службы внешней разведки России <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Naryshkin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Нарышкин</a>."США используют самые нечистоплотные методы для раскачивания ситуации в Белоруссии", - приведены его слова в релизе <a href="http://ria.ru/organization_Sluzhba_vneshnejj_razvedki_RF/" target="_blank" data-auto="true">СВР</a>.Нарышкин отметил, что при работе с белорусской оппозицией американцы пытаются повысить активность радикальных националистов."Госдепартамент развернул работу по подключению к протестным выступлениям экстремистских элементов", - добавил он.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200929/nato-1577939064.html
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россия
белоруссия
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россия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), сергей нарышкин, белоруссия, сша, в мире

Нарышкин обвинил США в раскачивании ситуации в Белоруссии

15:48 29.09.2020 (обновлено: 15:59 29.09.2020)
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловПредседатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин
Председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. США используют нечистоплотные методы для раскачивания ситуации в Белоруссии, привлекают радикальных националистов и подключают экстремистов, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.
"США используют самые нечистоплотные методы для раскачивания ситуации в Белоруссии", - приведены его слова в релизе СВР.
Нарышкин отметил, что при работе с белорусской оппозицией американцы пытаются повысить активность радикальных националистов.
"Госдепартамент развернул работу по подключению к протестным выступлениям экстремистских элементов", - добавил он.
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Протесты в БелоруссииРоссияСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Сергей НарышкинБелоруссияСШАВ мире
 
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