https://ria.ru/20200929/belorussiya-1577950682.html

Нарышкин обвинил США в раскачивании ситуации в Белоруссии

США используют нечистоплотные методы для раскачивания ситуации в Белоруссии, привлекают радикальных националистов и подключают экстремистов, заявил директор... РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T15:48

2020-09-29T15:48

2020-09-29T15:59

протесты в белоруссии

россия

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

сергей нарышкин

белоруссия

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565245971_0:86:2000:1211_1400x0_80_0_0_9e1022990ebcd8e58d57d8fcda3a5c07.jpg

<strong>МОСКВА, 29 сен – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> используют нечистоплотные методы для раскачивания ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, привлекают радикальных националистов и подключают экстремистов, заявил директор Службы внешней разведки России <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Naryshkin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Нарышкин</a>."США используют самые нечистоплотные методы для раскачивания ситуации в Белоруссии", - приведены его слова в релизе <a href="http://ria.ru/organization_Sluzhba_vneshnejj_razvedki_RF/" target="_blank" data-auto="true">СВР</a>.Нарышкин отметил, что при работе с белорусской оппозицией американцы пытаются повысить активность радикальных националистов."Госдепартамент развернул работу по подключению к протестным выступлениям экстремистских элементов", - добавил он.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200929/nato-1577939064.html

3

россия

белоруссия

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), сергей нарышкин, белоруссия, сша, в мире