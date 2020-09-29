https://ria.ru/20200929/belorussiya-1577938437.html

Белоруссия столкнулась с попытками "подорвать" общество, заявил премьер

Белоруссия столкнулась не просто с давлением, а с попытками "подорвать" общество изнутри, заявил во вторник премьер республики Роман Головченко. РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T12:49

2020-09-29T12:49

2020-09-29T12:49

протесты в белоруссии

роман головченко

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 29 сен – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссия</a> столкнулась не просто с давлением, а с попытками "подорвать" общество изнутри, заявил во вторник премьер республики <a href="http://ria.ru/person_roman-golovchenko/" target="_blank" data-auto="true">Роман Головченко</a>."Многим не нравится самостоятельность Беларуси. Нас раскачивали не год и не два, пробовали на зуб, применяли самые разные методики цветных революций. Беларусь столкнулась не просто с давлением - по сути, с попытками изнутри подорвать наше общество", - заявил Головченко на пленарном заседании VII Форума регионов Белоруссии и РФ.По словам премьера, пока основное противоборство происходит в информационном пространстве, которое "по степени влияния на общество стало четвертой боевой средой наряду с землей, водой и воздухом".По его словам, под информационный прессинг, в первую очередь, попадают молодые люди, которые наиболее восприимчивы. "Во многом от нас зависит - усвоят ли они традиционные и созидательные ценности, не предадут ли память поколений и смогут ли правильно ориентироваться в своей жизни. Ведь именно им мы должны передать наши страны, наше Союзное государство, передать мир, порядок и спокойствие, традиции и идеалы, приверженность добру и справедливости, патриотизм и братскую дружбу между белорусами и россиянами", - заявил Головченко.Белорусский премьер добавил, что это фундаментальные ценности, на которых "основывается наше прошлое, настоящее и будущее".Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Между тем 23 сентября прошла инаугурация Лукашенко, что спровоцировало протестную акцию, которая вновь была разогнана силовиками с использованием силовых методов и водометов.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200929/belorussiya-1577934321.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роман головченко, александр лукашенко, белоруссия, в мире