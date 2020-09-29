https://ria.ru/20200929/belorussiya-1577934321.html
Белоруссия всегда будет надежным другом России, заявил премьер республики
Белоруссия всегда была и будет надежным другом и партнером для России, заявил во вторник премьер республики Роман Головченко. РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T11:51
2020-09-29T11:51
2020-09-29T12:32
роман головченко
россия
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 29 сен – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссия</a> всегда была и будет надежным другом и партнером для России, заявил во вторник премьер республики <a href="http://ria.ru/person_roman-golovchenko/" target="_blank" data-auto="true">Роман Головченко</a>."Мы высоко ценим поддержку братской России и глубоко признательны за это. Беларусь всегда была и будет вашим надежным другом и партнером", - заявил Головченко на пленарном заседании VII Форума регионов Белоруссии и РФ.При этом премьер выразил мнение, что двум государствам необходимо активизировать совместную деятельность по целому спектру направлений - в политике, экономике, социальной сфере, образовании и культуре. По мнению Головченко, актуальным для двух стран является сохранение исторического наследия, противодействие информационным войнам, совершенствование работы в медийном пространстве, развитие и укрепление экономического сотрудничества на равноправной основе.VII Форум регионов проходит 28-29 сентября в режиме видеоконференции. Он посвящен теме "Историческое наследие Великой Победы как основа развития социально-экономических и духовных связей народов Беларуси и России".<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
роман головченко, россия, белоруссия, в мире
МИНСК, 29 сен – РИА Новости. Белоруссия
всегда была и будет надежным другом и партнером для России, заявил во вторник премьер республики Роман Головченко
.
"Мы высоко ценим поддержку братской России и глубоко признательны за это. Беларусь всегда была и будет вашим надежным другом и партнером", - заявил Головченко на пленарном заседании VII Форума регионов Белоруссии и РФ.
При этом премьер выразил мнение, что двум государствам необходимо активизировать совместную деятельность по целому спектру направлений - в политике, экономике, социальной сфере, образовании и культуре. По мнению Головченко, актуальным для двух стран является сохранение исторического наследия, противодействие информационным войнам, совершенствование работы в медийном пространстве, развитие и укрепление экономического сотрудничества на равноправной основе.
VII Форум регионов проходит 28-29 сентября в режиме видеоконференции. Он посвящен теме "Историческое наследие Великой Победы как основа развития социально-экономических и духовных связей народов Беларуси и России".
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