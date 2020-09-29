Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200929/belorussiya-1577934321.html
Белоруссия всегда будет надежным другом России, заявил премьер республики
Белоруссия всегда была и будет надежным другом и партнером для России, заявил во вторник премьер республики Роман Головченко. РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T11:51
2020-09-29T12:32
роман головченко
россия
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/0e/1574329836_0:0:2901:1633_1400x0_80_0_0_465c9bb672bec91ca1813906d9803cec.jpg
<strong>МИНСК, 29 сен – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссия</a> всегда была и будет надежным другом и партнером для России, заявил во вторник премьер республики <a href="http://ria.ru/person_roman-golovchenko/" target="_blank" data-auto="true">Роман Головченко</a>."Мы высоко ценим поддержку братской России и глубоко признательны за это. Беларусь всегда была и будет вашим надежным другом и партнером", - заявил Головченко на пленарном заседании VII Форума регионов Белоруссии и РФ.При этом премьер выразил мнение, что двум государствам необходимо активизировать совместную деятельность по целому спектру направлений - в политике, экономике, социальной сфере, образовании и культуре. По мнению Головченко, актуальным для двух стран является сохранение исторического наследия, противодействие информационным войнам, совершенствование работы в медийном пространстве, развитие и укрепление экономического сотрудничества на равноправной основе.VII Форум регионов проходит 28-29 сентября в режиме видеоконференции. Он посвящен теме "Историческое наследие Великой Победы как основа развития социально-экономических и духовных связей народов Беларуси и России".<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200929/vov-1577933552.html
7
россия
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/0e/1574329836_150:0:2881:2048_1400x0_80_0_0_323fa7d594bc65d79b7e302b1cbdb11e.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
роман головченко, россия, белоруссия, в мире

Белоруссия всегда будет надежным другом России, заявил премьер республики

11:51 29.09.2020 (обновлено: 12:32 29.09.2020)
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПремьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко во время переговоров с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным
Премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко во время переговоров с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МИНСК, 29 сен – РИА Новости. Белоруссия всегда была и будет надежным другом и партнером для России, заявил во вторник премьер республики Роман Головченко.
"Мы высоко ценим поддержку братской России и глубоко признательны за это. Беларусь всегда была и будет вашим надежным другом и партнером", - заявил Головченко на пленарном заседании VII Форума регионов Белоруссии и РФ.
При этом премьер выразил мнение, что двум государствам необходимо активизировать совместную деятельность по целому спектру направлений - в политике, экономике, социальной сфере, образовании и культуре. По мнению Головченко, актуальным для двух стран является сохранение исторического наследия, противодействие информационным войнам, совершенствование работы в медийном пространстве, развитие и укрепление экономического сотрудничества на равноправной основе.
VII Форум регионов проходит 28-29 сентября в режиме видеоконференции. Он посвящен теме "Историческое наследие Великой Победы как основа развития социально-экономических и духовных связей народов Беларуси и России".
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>
Сотрудник Росгвардии во время акции Диктант Победы - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
Вчера, 11:3875 лет Великой Победы
Путин заявил, что Россия и Белоруссия будут отстаивать правду о ВОВ
 
Обсудить7
Роман ГоловченкоРоссияБелоруссияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:51Стивен Содерберг начал снимать криминальный триллер со звездным составом
01:50В США вынесли приговор россиянину Евгению Никулину
01:28Совбез ООН сделал заявление по ситуации в Нагорном Карабахе
01:12Нарколог оценил состояние дочери Конкина перед ее гибелью
00:41Мужу Тихановской продлили арест на два месяца
00:29Разведка США заявила, что РФ приписывала Клинтон скандалы против Трампа
00:21Суд в США отказал россиянину Никулину в новом процессе
00:17Вильфанд рассказал, когда закончится бабье лето
00:13Тихановская: фамилия Лукашенко есть в переданном в ЕС списке санкций
00:10Шойгу рассказал, как скрытно создавалась российская группировка в Сирии
00:06Шойгу заявил о разгроме ИГ* в Сирии
00:01Премьер Ирака заявил о намерении ряда стран закрыть посольства в Багдаде
23:39В работе Instagram произошел сбой
23:05В Москве за сутки умерли 27 пациентов с коронавирусом
23:04Число жертв коронавируса в мире превысило миллион
22:57В Грузии подрались сторонники правящей партии и оппозиции
22:48В Минске на несанкционированной акции задержали более десяти человек
22:39В Армении заявили об уничтожении азербайджанской бронетехники в Карабахе
22:35Ереван назвал "неумелым" опровержение Баку по сбитому Су-25
22:28Азербайджан заявил о разгроме позиций двух батальонов ВС Армении
Лента новостейМолния