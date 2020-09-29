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https://ria.ru/20200929/belorussiya-1577932677.html
Минск рассчитывает на прояснение сроков получения кредитов
Минск рассчитывает на прояснение в ближайшее время сроков получения кредитных средств на 1,5 миллиарда долларов в рамках договоренностей с РФ, сообщил во... РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T11:29
2020-09-29T11:29
ефср
министерство финансов белоруссии
александр селиверстов
антон силуанов
минск
белоруссия
экономика
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<strong>МИНСК, 29 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минск</a> рассчитывает на прояснение в ближайшее время сроков получения кредитных средств на 1,5 миллиарда долларов в рамках договоренностей с РФ, сообщил во вторник глава <a href="http://ria.ru/organization__163/" target="_blank" data-auto="true">минфина Белоруссии</a> Юрий Селиверстов."Когда будет ясность (о сроках получения средств - ред.), я скажу", - сказал министр журналистам, касаясь темы получения российских кредитных средств. Отвечая на вопрос, наступит ли эта ясность в ближайшее время, он заявил, что "конечно, скоро будет".Говоря о части кредита, который должен поступить по линии Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР), <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Seliverstov/" target="_blank" data-auto="true">Селиверстов</a> отметил, что соответствующие переговоры ведутся. Он добавил, что заседание совета фонда по данному вопросу может быть уже в ближайшее время.Министр финансов РФ <a href="http://ria.ru/person_Anton_Siluanov/" target="_blank" data-auto="true">Антон Силуанов</a> ранее сообщал, что Россия прорабатывает с <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссией</a> предоставление кредита на 1,5 миллиарда долларов в несколько этапов: до конца года республика может получить по 500 миллионов долларов от России и по линии <a href="http://ria.ru/organization_EFSR/" target="_blank" data-auto="true">ЕФСР</a>, а еще 500 миллионов РФ предоставит в будущем году. По его словам, Белоруссия может получить кредит в 500 миллионов долларов от ЕФСР в ближайшее время.
https://ria.ru/20200929/belorussiya-1577932112.html
А своим гражданам- кукиш. Ну правильно. Лучше очередного диктатора поддержать, а потом надеется на чудо, что он вечно править будет.
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минск
белоруссия
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ефср, министерство финансов белоруссии, александр селиверстов, антон силуанов, минск, белоруссия, экономика

Минск рассчитывает на прояснение сроков получения кредитов

11:29 29.09.2020
 
CC BY-SA 4.0 / Antono Vasiljev / Вид на здание дворца независимости в Минске
Вид на здание дворца независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
CC BY-SA 4.0 / Antono Vasiljev /
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МИНСК, 29 сен - РИА Новости. Минск рассчитывает на прояснение в ближайшее время сроков получения кредитных средств на 1,5 миллиарда долларов в рамках договоренностей с РФ, сообщил во вторник глава минфина Белоруссии Юрий Селиверстов.
"Когда будет ясность (о сроках получения средств - ред.), я скажу", - сказал министр журналистам, касаясь темы получения российских кредитных средств. Отвечая на вопрос, наступит ли эта ясность в ближайшее время, он заявил, что "конечно, скоро будет".
Говоря о части кредита, который должен поступить по линии Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР), Селиверстов отметил, что соответствующие переговоры ведутся. Он добавил, что заседание совета фонда по данному вопросу может быть уже в ближайшее время.
Министр финансов РФ Антон Силуанов ранее сообщал, что Россия прорабатывает с Белоруссией предоставление кредита на 1,5 миллиарда долларов в несколько этапов: до конца года республика может получить по 500 миллионов долларов от России и по линии ЕФСР, а еще 500 миллионов РФ предоставит в будущем году. По его словам, Белоруссия может получить кредит в 500 миллионов долларов от ЕФСР в ближайшее время.
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ЕФСРМинистерство финансов БелоруссииАлександр СеливерстовАнтон СилуановМинскБелоруссияЭкономика
 
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