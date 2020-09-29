https://ria.ru/20200929/belgorod-1577937402.html

Зюганов раскритиковал мэра Белгорода за инцидент с памятником Ленину

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов раскритиковал мэра Белгорода за инцидент с памятником Владимиру Ленину. РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T12:36

2020-09-29T12:36

2020-09-29T13:29

прибалтика

владимир ленин (владимир ульянов)

геннадий зюганов

польша

белгород

общество

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<strong>МОСКВА, 29 сен — РИА Новости.</strong> Лидер КПРФ <a href="http://ria.ru/person_Gennadijj_Zjuganov/" target="_blank" data-auto="true">Геннадий Зюганов</a> раскритиковал мэра <a href="http://ria.ru/location_Belgorod/" target="_blank" data-auto="true">Белгорода</a> за инцидент с памятником <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Lenin_Vladimir_Uljanov/" target="_blank" data-auto="true">Владимиру Ленину</a>.Ранее ряд СМИ сообщали, что мэр Белгорода Юрий Галдун предложил местному отделению КПРФ забрать демонтированный в Центральном парке Белгорода памятник Ленину. Глава города на своей странице в одной из соцсетей написал, что памятник Ленину будет утилизирован, если местное отделение КПРФ не заберет его."Наш министр иностранных дел удивляется, почему это (осквернение памятников) происходит в <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польше</a> или <a href="http://ria.ru/location_Pribaltika/" target="_blank" data-auto="true">Прибалтике</a>. Что удивляться, когда сидит в Белгороде мэр и сносит памятник Ленину и делает вид, что ничего не произошло", — сказал политик журналистам, сравнив ситуацию с памятником Ленину с "бандеровщиной".

https://ria.ru/20200928/pamyatnik-1577892857.html

Pawel Zverev Монументы Ленину вообще пора вывести из реестра памятников культуры. Ведь появились они на месте разрушения исторических исконно русских памятников. Насаждалась враждебная иностранная коммунистическая идеология в умы россиян. Пора возвращаться к исконным корням и демонтировать эти артефакты вождизма. 80

Ozz Blizzard Да твои предки читать писать научились благодаря Ленину, может и родился ты благодаря ему, потому что твоя бабка пошла в декретный отпуск введённым тем самым Лениным. Иконами здоровее умнее и сыт не будешь. Мэра Белгорода в отставку 79

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прибалтика

польша

белгород

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

прибалтика, владимир ленин (владимир ульянов), геннадий зюганов, польша, белгород, общество