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https://ria.ru/20200929/belgorod-1577937402.html
Зюганов раскритиковал мэра Белгорода за инцидент с памятником Ленину
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов раскритиковал мэра Белгорода за инцидент с памятником Владимиру Ленину. РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T12:36
2020-09-29T13:29
прибалтика
владимир ленин (владимир ульянов)
геннадий зюганов
польша
белгород
общество
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<strong>МОСКВА, 29 сен — РИА Новости.</strong> Лидер КПРФ <a href="http://ria.ru/person_Gennadijj_Zjuganov/" target="_blank" data-auto="true">Геннадий Зюганов</a> раскритиковал мэра <a href="http://ria.ru/location_Belgorod/" target="_blank" data-auto="true">Белгорода</a> за инцидент с памятником <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Lenin_Vladimir_Uljanov/" target="_blank" data-auto="true">Владимиру Ленину</a>.Ранее ряд СМИ сообщали, что мэр Белгорода Юрий Галдун предложил местному отделению КПРФ забрать демонтированный в Центральном парке Белгорода памятник Ленину. Глава города на своей странице в одной из соцсетей написал, что памятник Ленину будет утилизирован, если местное отделение КПРФ не заберет его."Наш министр иностранных дел удивляется, почему это (осквернение памятников) происходит в <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польше</a> или <a href="http://ria.ru/location_Pribaltika/" target="_blank" data-auto="true">Прибалтике</a>. Что удивляться, когда сидит в Белгороде мэр и сносит памятник Ленину и делает вид, что ничего не произошло", — сказал политик журналистам, сравнив ситуацию с памятником Ленину с "бандеровщиной".
https://ria.ru/20200928/pamyatnik-1577892857.html
Монументы Ленину вообще пора вывести из реестра памятников культуры. Ведь появились они на месте разрушения исторических исконно русских памятников. Насаждалась враждебная иностранная коммунистическая идеология в умы россиян. Пора возвращаться к исконным корням и демонтировать эти артефакты вождизма.
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Да твои предки читать писать научились благодаря Ленину, может и родился ты благодаря ему, потому что твоя бабка пошла в декретный отпуск введённым тем самым Лениным. Иконами здоровее умнее и сыт не будешь. Мэра Белгорода в отставку
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прибалтика
польша
белгород
РИА Новости
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прибалтика, владимир ленин (владимир ульянов), геннадий зюганов, польша, белгород, общество

Зюганов раскритиковал мэра Белгорода за инцидент с памятником Ленину

12:36 29.09.2020 (обновлено: 13:29 29.09.2020)
 
© Фото : страница мэра Белгорода Юрия Галдуна во ВКонтактеПамятник Ленину, демонтированный в Белгороде
Памятник Ленину, демонтированный в Белгороде - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© Фото : страница мэра Белгорода Юрия Галдуна во ВКонтакте
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов раскритиковал мэра Белгорода за инцидент с памятником Владимиру Ленину.
Ранее ряд СМИ сообщали, что мэр Белгорода Юрий Галдун предложил местному отделению КПРФ забрать демонтированный в Центральном парке Белгорода памятник Ленину. Глава города на своей странице в одной из соцсетей написал, что памятник Ленину будет утилизирован, если местное отделение КПРФ не заберет его.
"Наш министр иностранных дел удивляется, почему это (осквернение памятников) происходит в Польше или Прибалтике. Что удивляться, когда сидит в Белгороде мэр и сносит памятник Ленину и делает вид, что ничего не произошло", — сказал политик журналистам, сравнив ситуацию с памятником Ленину с "бандеровщиной".
Памятник Ленину, демонтированный в Белгороде - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
28 сентября, 15:13
Депутат назвал снос памятника Ленину в Белгороде оскорблением государства
 
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ПрибалтикаВладимир Ленин (Владимир Ульянов)Геннадий ЗюгановПольшаБелгородОбщество
 
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