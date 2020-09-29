МИД Германии прокомментировал приезд Алексиевич в страну
18:18 29.09.2020 (обновлено: 20:58 29.09.2020)
БЕРЛИН, 29 сен - РИА Новости. МИД Германии в курсе приезда белорусской писательницы, нобелевского лауреата и члена Координационного совета оппозиции Светланы Алексиевич в Германию, она сделала это по собственном решению в рамках своей литературной работы, посольство ФРГ оказало ей поддержку в осуществлении поездки, сообщили РИА Новости в министерстве.
"Министерство иностранных дел в курсе, что госпожа Алексиевич на основании собственного решения и в связи со своей литературной работой в очередной раз приехала в Германию. Посольство в Минске оказало ей поддержку в этом", - сообщили в ведомстве.
На вопрос о возможных встречах представителей МИД, в том числе министра Хайко Мааса, с писательницей в министерстве не ответили.
В понедельник Sputnik Беларусь со ссылкой на помощницу писательницы сообщил, что Алексиевич, которая также является членом президиума совета оппозиции Белоруссии, уехала в Германию. При этом помощница заверила, что Алексиевич уехала из Белоруссии не "насовсем", а по своим личным делам.
Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента республики, создали Координационный совет по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием совета возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. По состоянию на воскресенье все члены президиума совета, кроме Алексиевич и лидера стачечного комитета Минского тракторного завода Сергея Дылевского, были арестованы или находились за границей. В президиуме изначально было семь человек.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
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