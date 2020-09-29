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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200929/aleksievich-1577962978.html
МИД Германии прокомментировал приезд Алексиевич в страну
МИД Германии в курсе приезда белорусской писательницы, нобелевского лауреата и члена Координационного совета оппозиции Светланы Алексиевич в Германию, она... РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T18:18
2020-09-29T20:58
протесты в белоруссии
светлана алексиевич
александр лукашенко
мид германии
германия
белоруссия
в мире
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<strong>БЕРЛИН, 29 сен - РИА Новости.</strong> МИД Германии в курсе приезда белорусской писательницы, нобелевского лауреата и члена Координационного совета оппозиции <a href="https://ria.ru/person_Svetlana_Aleksievich" target="_blank">Светланы Алексиевич</a> в <a href="https://ria.ru/location_Germany" target="_blank">Германию</a>, она сделала это по собственном решению в рамках своей литературной работы, посольство ФРГ оказало ей поддержку в осуществлении поездки, сообщили РИА Новости в министерстве.На вопрос о возможных встречах представителей МИД, в том числе министра Хайко Мааса, с писательницей в министерстве не ответили.В понедельник Sputnik Беларусь со ссылкой на помощницу писательницы сообщил, что Алексиевич, которая также является членом президиума совета оппозиции Белоруссии, уехала в Германию. При этом помощница заверила, что Алексиевич уехала из Белоруссии не "насовсем", а по своим личным делам.Ранее представители оппозиции <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Белоруссии</a>, не согласные с итогами выборов президента республики, создали Координационный совет по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием совета возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. По состоянию на воскресенье все члены президиума совета, кроме Алексиевич и лидера стачечного комитета Минского тракторного завода Сергея Дылевского, были арестованы или находились за границей. В президиуме изначально было семь человек.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a> - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200928/aleksievich-1577901016.html
Надеюсь свою книжку про Дзержинского прихватила, немцев порадовать
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германия
белоруссия
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светлана алексиевич, александр лукашенко, мид германии, германия, белоруссия, в мире

МИД Германии прокомментировал приезд Алексиевич в страну

18:18 29.09.2020 (обновлено: 20:58 29.09.2020)
 
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкПисатель Светлана Алексиевич
Писатель Светлана Алексиевич - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© РИА Новости / Александр Гальперин
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БЕРЛИН, 29 сен - РИА Новости. МИД Германии в курсе приезда белорусской писательницы, нобелевского лауреата и члена Координационного совета оппозиции Светланы Алексиевич в Германию, она сделала это по собственном решению в рамках своей литературной работы, посольство ФРГ оказало ей поддержку в осуществлении поездки, сообщили РИА Новости в министерстве.

"Министерство иностранных дел в курсе, что госпожа Алексиевич на основании собственного решения и в связи со своей литературной работой в очередной раз приехала в Германию. Посольство в Минске оказало ей поддержку в этом", - сообщили в ведомстве.

На вопрос о возможных встречах представителей МИД, в том числе министра Хайко Мааса, с писательницей в министерстве не ответили.
В понедельник Sputnik Беларусь со ссылкой на помощницу писательницы сообщил, что Алексиевич, которая также является членом президиума совета оппозиции Белоруссии, уехала в Германию. При этом помощница заверила, что Алексиевич уехала из Белоруссии не "насовсем", а по своим личным делам.
Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента республики, создали Координационный совет по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием совета возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. По состоянию на воскресенье все члены президиума совета, кроме Алексиевич и лидера стачечного комитета Минского тракторного завода Сергея Дылевского, были арестованы или находились за границей. В президиуме изначально было семь человек.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Писательница Светлана Алексиевич в аэропорту Минска - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
28 сентября, 17:05Протесты в Белоруссии
КС белорусской оппозиции прокомментировал выезд Алексиевич за рубеж
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Протесты в БелоруссииСветлана АлексиевичАлександр ЛукашенкоМИД ГерманииГерманияБелоруссияВ мире
 
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