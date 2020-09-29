https://ria.ru/20200929/aleksievich-1577962978.html

МИД Германии прокомментировал приезд Алексиевич в страну

МИД Германии в курсе приезда белорусской писательницы, нобелевского лауреата и члена Координационного совета оппозиции Светланы Алексиевич в Германию, она... РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T18:18

2020-09-29T18:18

2020-09-29T20:58

протесты в белоруссии

светлана алексиевич

александр лукашенко

мид германии

германия

белоруссия

в мире

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<strong>БЕРЛИН, 29 сен - РИА Новости.</strong> МИД Германии в курсе приезда белорусской писательницы, нобелевского лауреата и члена Координационного совета оппозиции <a href="https://ria.ru/person_Svetlana_Aleksievich" target="_blank">Светланы Алексиевич</a> в <a href="https://ria.ru/location_Germany" target="_blank">Германию</a>, она сделала это по собственном решению в рамках своей литературной работы, посольство ФРГ оказало ей поддержку в осуществлении поездки, сообщили РИА Новости в министерстве.На вопрос о возможных встречах представителей МИД, в том числе министра Хайко Мааса, с писательницей в министерстве не ответили.В понедельник Sputnik Беларусь со ссылкой на помощницу писательницы сообщил, что Алексиевич, которая также является членом президиума совета оппозиции Белоруссии, уехала в Германию. При этом помощница заверила, что Алексиевич уехала из Белоруссии не "насовсем", а по своим личным делам.Ранее представители оппозиции <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Белоруссии</a>, не согласные с итогами выборов президента республики, создали Координационный совет по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием совета возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. По состоянию на воскресенье все члены президиума совета, кроме Алексиевич и лидера стачечного комитета Минского тракторного завода Сергея Дылевского, были арестованы или находились за границей. В президиуме изначально было семь человек.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a> - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200928/aleksievich-1577901016.html

sovnatasha Надеюсь свою книжку про Дзержинского прихватила, немцев порадовать 13

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германия

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана алексиевич, александр лукашенко, мид германии, германия, белоруссия, в мире