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Тамбовская область
https://ria.ru/20200928/zerno-1577910095.html
Тамбовская область бьет собственные рекорды по сбору зерновых
В Тамбовской области на сегодняшний день валовой сбор зерна превысил 4,4 миллиона тонн, что уже превышает рекордный для региона урожай 2017 года, который... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T18:57
2020-09-28T18:57
тамбовская область
александр никитин
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<strong>ТАМБОВ, 28 сен - РИА Новости</strong>. В Тамбовской области на сегодняшний день валовой сбор зерна превысил 4,4 миллиона тонн, что уже превышает рекордный для региона урожай 2017 года, который составлял около 4,1 миллиона тонн зерновых, сообщил в понедельник РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.Уборочная кампания в Тамбовской области близится к завершению. Урожай убран с 90% посевных площадей, занятых зерновыми и зернобобовыми культурами. Урожай уже превысил отметку в 4,4 миллиона тонн. Об этом на еженедельном оперативном совещании губернатору Александру Никитину доложила исполняющая обязанности начальника регионального управления сельского хозяйства Лидия Бакуменко."В этом году урожайность зерновых культур в 1,4 раза больше прошлогоднего уровня. Таких показателей тамбовским растениеводам удалось добиться за счет грамотного внесения удобрений и применения современных технологий. Всего в текущем году планируется собрать не менее 4,5 миллионов тонн зерна в зачетном весе", - приводит пресс-служба слова Бакуменко.Губернатор положительно оценил ход осенних полевых работ и проанализировал перспективу реализации урожая этого года для экономики региона.В пресс-службе добавили, что сейчас на полях области идет уборка кукурузы на зерно, подсолнечника, сои, сахарной свеклы, сельхозпроизводители продолжают сев озимых культур. Необходимыми для осенних работ семенами, техникой, удобрениями и ГСМ хозяйства региона обеспечены на 100%.
https://ria.ru/20200925/natsproekty-1577795148.html
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александр никитин

Тамбовская область бьет собственные рекорды по сбору зерновых

18:57 28.09.2020
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© РИА Новости / Виталий ТимкивУборка пшеницы на полях
Уборка пшеницы на полях - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Читать ria.ru в
ТАМБОВ, 28 сен - РИА Новости. В Тамбовской области на сегодняшний день валовой сбор зерна превысил 4,4 миллиона тонн, что уже превышает рекордный для региона урожай 2017 года, который составлял около 4,1 миллиона тонн зерновых, сообщил в понедельник РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
Уборочная кампания в Тамбовской области близится к завершению. Урожай убран с 90% посевных площадей, занятых зерновыми и зернобобовыми культурами. Урожай уже превысил отметку в 4,4 миллиона тонн. Об этом на еженедельном оперативном совещании губернатору Александру Никитину доложила исполняющая обязанности начальника регионального управления сельского хозяйства Лидия Бакуменко.
Губернатор Тамбовской области Александр Никитин - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
25 сентября, 20:50Тамбовская область
Александр Никитин: Тамбовщина реализует нацпроекты вопреки пандемии
"В этом году урожайность зерновых культур в 1,4 раза больше прошлогоднего уровня. Таких показателей тамбовским растениеводам удалось добиться за счет грамотного внесения удобрений и применения современных технологий. Всего в текущем году планируется собрать не менее 4,5 миллионов тонн зерна в зачетном весе", - приводит пресс-служба слова Бакуменко.
Губернатор положительно оценил ход осенних полевых работ и проанализировал перспективу реализации урожая этого года для экономики региона.
"На Тамбовщине такой показатель как валовый региональный продукт и так неплохо рос в последние годы. А в 2020 году, с учетом доли АПК в экономике региона и роста на 20-30% цен на зерновые относительно прошлогодних, ВРП вырастет еще заметнее, и будет совершенно другой экономический портрет региона", - сказал Никитин.
В пресс-службе добавили, что сейчас на полях области идет уборка кукурузы на зерно, подсолнечника, сои, сахарной свеклы, сельхозпроизводители продолжают сев озимых культур. Необходимыми для осенних работ семенами, техникой, удобрениями и ГСМ хозяйства региона обеспечены на 100%.
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