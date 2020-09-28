https://ria.ru/20200928/zerno-1577910095.html

Тамбовская область бьет собственные рекорды по сбору зерновых

В Тамбовской области на сегодняшний день валовой сбор зерна превысил 4,4 миллиона тонн, что уже превышает рекордный для региона урожай 2017 года, который... РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T18:57

2020-09-28T18:57

2020-09-28T18:57

тамбовская область

александр никитин

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<strong>ТАМБОВ, 28 сен - РИА Новости</strong>. В Тамбовской области на сегодняшний день валовой сбор зерна превысил 4,4 миллиона тонн, что уже превышает рекордный для региона урожай 2017 года, который составлял около 4,1 миллиона тонн зерновых, сообщил в понедельник РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.Уборочная кампания в Тамбовской области близится к завершению. Урожай убран с 90% посевных площадей, занятых зерновыми и зернобобовыми культурами. Урожай уже превысил отметку в 4,4 миллиона тонн. Об этом на еженедельном оперативном совещании губернатору Александру Никитину доложила исполняющая обязанности начальника регионального управления сельского хозяйства Лидия Бакуменко."В этом году урожайность зерновых культур в 1,4 раза больше прошлогоднего уровня. Таких показателей тамбовским растениеводам удалось добиться за счет грамотного внесения удобрений и применения современных технологий. Всего в текущем году планируется собрать не менее 4,5 миллионов тонн зерна в зачетном весе", - приводит пресс-служба слова Бакуменко.Губернатор положительно оценил ход осенних полевых работ и проанализировал перспективу реализации урожая этого года для экономики региона.В пресс-службе добавили, что сейчас на полях области идет уборка кукурузы на зерно, подсолнечника, сои, сахарной свеклы, сельхозпроизводители продолжают сев озимых культур. Необходимыми для осенних работ семенами, техникой, удобрениями и ГСМ хозяйства региона обеспечены на 100%.

https://ria.ru/20200925/natsproekty-1577795148.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр никитин