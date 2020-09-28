https://ria.ru/20200928/zdorove-1577859985.html

Назван регион с самым здоровым образом жизни

Лидерами рейтинга по приверженности населения здоровому образу жизни в четвертый раз подряд стали регионы Северного Кавказа и юга России, а в числе замыкающих – РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T00:18

2020-09-28T00:18

2020-09-28T00:39

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

министерство спорта рф

генеральная прокуратура рф

общество

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<strong>МОСКВА, 28 сен – РИА Новости.</strong> Лидерами рейтинга по приверженности населения здоровому образу жизни в четвертый раз подряд стали регионы Северного Кавказа и юга России, а в числе замыкающих – регионы Дальнего Востока, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.Важность ЗОЖПопуляризация здорового образа жизни в последние годы как одного из аспектов улучшения качества жизни человека набирает все большие обороты. Многие люди задумываются о том, что отказ от вредных привычек и занятия физкультурой могут качественно изменить их жизнь и повлиять на многие ее сферы.Эксперты РИА Новости подготовили рейтинг регионов по приверженности населения здоровому образу жизни. В основе рейтинга восемь показателей, характеризующих потребление алкоголя и табачных изделий, распространенность наркомании, занятие спортом и условия труда.Результаты рейтинга свидетельствуют, что, как и в других сферах, между российскими регионами существуют существенные различия, но диапазон итоговых значений рейтинга в сравнении с результатами прошлого года стал еще шире.Стабильная пятеркаВ лидерах рейтинга вновь оказались представители <a href="http://ria.ru/location_Severnyjj_Kavkaz_2/" target="_blank" data-auto="true">Северного Кавказа</a> и юга России, хотя небольшая рокировка между ними произошла. На первой и второй строчках, как и год назад, расположились Республика Дагестан и Чеченская Республика. На строчку выше поднялись Республика Адыгея и Краснодарский край, заняв соответственно третье и четвертое место. Замкнула первую пятерку Кабардино-Балкарская Республика, опустившись с третьего места годом ранее.Высокое положение регионов Северного Кавказа в рейтинге объясняется низким уровнем потребления табачных изделий и невысокими объемами продаж алкогольной продукции. Но только в Республике Дагестан высока доля занимающихся спортом и по этому показателю регион входит в число лидеров по стране.Как отмечают эксперты, для регионов юга России – Краснодарского края и Республики Адыгеи – в целом характерно стремление населения к здоровому образу жизни, о чем свидетельствуют высокие позиции регионов по доле населения, занимающегося спортом и физкультурой, невысокое потребление табачных изделий и снижение объемов продаж алкогольной продукции. Кроме того, во всех лидирующих регионах доля занятых на работе с вредными или опасными условиями труда заметно ниже, чем в среднем по стране.Изменения в списке аутсайдеровВ замыкающей рейтинг по приверженности населения ЗОЖ пятерке произошли некоторые изменения. По результатам текущего исследования в ее состав входят Еврейская автономная область, Магаданская область, Камчатский край, Забайкальский край и Амурская область.Годом ранее в эту группу входил Ненецкий автономный округ, но благодаря улучшению его позиций по большинству показателей общее положение региона в рейтинге выросло и он занял 70 место. В целом же низкие позиции вышеперечисленных регионов объясняются их слабым положением по большинству учитываемых в рейтинге показателей.ЗОЖ как образ жизниЗа прошедший 2019 год доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, по данным <a href="http://ria.ru/organization_minsport/" target="_blank">Минспорта</a>, составила 43 процента, что на 3,2 процентных пункта выше, чем годом ранее.Согласно информации ведомства, лидерами по доле населения, занимающегося физкультурой и спортом, стали Краснодарский край, где показатель составляет 52,5 процента, Республика Дагестан (50,2 процента), Республика Тыва (50,1 процента), Тамбовская область (49,6 процента) и Республика Татарстан (49,5 процента).Положительные тенденции наблюдаются и в борьбе с вредными привычками. По данным выборочного исследования состояния здоровья населения, проведенного <a href="http://ria.ru/organization_Rosstat/" target="_blank" data-auto="true">Росстатом</a> в 2019 году, 24,2 процента россиян потребляли табак, но при этом за прошедшие десять лет количество курильщиков сократилось на 17 миллионов человек. Снижаются и расходы на табачные изделия – по итогам 2019 года они сократились в 48 российских регионах.Употребление алкоголя продолжает оставаться самой распространенной вредной привычкой среди российского населения. Для расчета текущего рейтинга эксперты РИА Новости использовали показатель продажи алкоголя в пересчете на чистый спирт на одного взрослого жителя региона, который по итогам 2019 года в среднем по России составил 7,3 литра и по сравнению с предыдущим годом значение не изменилось.При этом до 42 выросло количество регионов, в которых этот показатель равен или ниже общероссийского уровня. Но субъектов федерации, в которых сократились продажи алкоголя в пересчете на чистый спирт на одного взрослого жителя, стало меньше – 33 региона против 47 годом ранее.Здоровый образ жизни по-прежнему находит отклик среди российского населения, но, судя по результатам рейтинга по приверженности ЗОЖ, количество вовлеченных достигло некоторого "потолка" и для продолжения работы запущенных программ необходимо активнее распространять принципы здорового образа жизни.Методика рейтингаДля расчета рейтинга регионов по приверженности населения здоровому образу жизни проанализированы восемь показателей, характеризующих различные сферы исследуемой темы. К ним относятся: доля населения, занимающегося физической культурой и спортом; потребление табачных изделий; продажа алкогольных напитков в абсолютном алкоголе; количество выявленных лиц, совершивших преступления в состоянии алкогольного и наркотического опьянения; смертность от случайных отравлений алкоголем и доля занятых на работе с вредными и (или) опасными условиями труда.Все абсолютные показатели рассчитывались на одного взрослого человека, проживающего в конкретном регионе. По каждому показателю рассчитывался рейтинговый балл субъекта федерации в интервале значений от 1 до 100. Значение рейтингового балла определялось путем обработки множества значений этого показателя всех регионов таким образом, чтобы субъект федерации с наилучшим значением показателя получал рейтинговый балл, равный 100, а регион с наихудшим значением – 1.При этом при определении рейтингового балла учитывалось не только место каждого субъекта федерации в списке всех регионов по этому показателю, но и степень отставания от лучшего результата. Интегральный рейтинговый балл субъекта федерации определялся как среднее арифметическое рейтинговых баллов всех учитываемых показателей.Рейтинг регионов по приверженности населения здоровому образу жизни рассчитывался по данным Росстата, <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> и <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_sporta_RF/" target="_blank" data-auto="true">министерства спорта</a>.

https://ria.ru/20200928/zozh-1577859148.html

https://rsport.ria.ru/20200831/zdorove-1576541353.html

https://rsport.ria.ru/20200907/marafon-1576871506.html

https://rsport.ria.ru/20200915/son-1577277878.html

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), министерство спорта рф, генеральная прокуратура рф, общество