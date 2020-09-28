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Назван регион с самым здоровым образом жизни
Лидерами рейтинга по приверженности населения здоровому образу жизни в четвертый раз подряд стали регионы Северного Кавказа и юга России, а в числе замыкающих – РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T00:18
2020-09-28T00:39
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
министерство спорта рф
генеральная прокуратура рф
общество
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<strong>МОСКВА, 28 сен – РИА Новости.</strong> Лидерами рейтинга по приверженности населения здоровому образу жизни в четвертый раз подряд стали регионы Северного Кавказа и юга России, а в числе замыкающих – регионы Дальнего Востока, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.Важность ЗОЖПопуляризация здорового образа жизни в последние годы как одного из аспектов улучшения качества жизни человека набирает все большие обороты. Многие люди задумываются о том, что отказ от вредных привычек и занятия физкультурой могут качественно изменить их жизнь и повлиять на многие ее сферы.Эксперты РИА Новости подготовили рейтинг регионов по приверженности населения здоровому образу жизни. В основе рейтинга восемь показателей, характеризующих потребление алкоголя и табачных изделий, распространенность наркомании, занятие спортом и условия труда.Результаты рейтинга свидетельствуют, что, как и в других сферах, между российскими регионами существуют существенные различия, но диапазон итоговых значений рейтинга в сравнении с результатами прошлого года стал еще шире.Стабильная пятеркаВ лидерах рейтинга вновь оказались представители <a href="http://ria.ru/location_Severnyjj_Kavkaz_2/" target="_blank" data-auto="true">Северного Кавказа</a> и юга России, хотя небольшая рокировка между ними произошла. На первой и второй строчках, как и год назад, расположились Республика Дагестан и Чеченская Республика. На строчку выше поднялись Республика Адыгея и Краснодарский край, заняв соответственно третье и четвертое место. Замкнула первую пятерку Кабардино-Балкарская Республика, опустившись с третьего места годом ранее.Высокое положение регионов Северного Кавказа в рейтинге объясняется низким уровнем потребления табачных изделий и невысокими объемами продаж алкогольной продукции. Но только в Республике Дагестан высока доля занимающихся спортом и по этому показателю регион входит в число лидеров по стране.Как отмечают эксперты, для регионов юга России – Краснодарского края и Республики Адыгеи – в целом характерно стремление населения к здоровому образу жизни, о чем свидетельствуют высокие позиции регионов по доле населения, занимающегося спортом и физкультурой, невысокое потребление табачных изделий и снижение объемов продаж алкогольной продукции. Кроме того, во всех лидирующих регионах доля занятых на работе с вредными или опасными условиями труда заметно ниже, чем в среднем по стране.Изменения в списке аутсайдеровВ замыкающей рейтинг по приверженности населения ЗОЖ пятерке произошли некоторые изменения. По результатам текущего исследования в ее состав входят Еврейская автономная область, Магаданская область, Камчатский край, Забайкальский край и Амурская область.Годом ранее в эту группу входил Ненецкий автономный округ, но благодаря улучшению его позиций по большинству показателей общее положение региона в рейтинге выросло и он занял 70 место. В целом же низкие позиции вышеперечисленных регионов объясняются их слабым положением по большинству учитываемых в рейтинге показателей.ЗОЖ как образ жизниЗа прошедший 2019 год доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, по данным <a href="http://ria.ru/organization_minsport/" target="_blank">Минспорта</a>, составила 43 процента, что на 3,2 процентных пункта выше, чем годом ранее.Согласно информации ведомства, лидерами по доле населения, занимающегося физкультурой и спортом, стали Краснодарский край, где показатель составляет 52,5 процента, Республика Дагестан (50,2 процента), Республика Тыва (50,1 процента), Тамбовская область (49,6 процента) и Республика Татарстан (49,5 процента).Положительные тенденции наблюдаются и в борьбе с вредными привычками. По данным выборочного исследования состояния здоровья населения, проведенного <a href="http://ria.ru/organization_Rosstat/" target="_blank" data-auto="true">Росстатом</a> в 2019 году, 24,2 процента россиян потребляли табак, но при этом за прошедшие десять лет количество курильщиков сократилось на 17 миллионов человек. Снижаются и расходы на табачные изделия – по итогам 2019 года они сократились в 48 российских регионах.Употребление алкоголя продолжает оставаться самой распространенной вредной привычкой среди российского населения. Для расчета текущего рейтинга эксперты РИА Новости использовали показатель продажи алкоголя в пересчете на чистый спирт на одного взрослого жителя региона, который по итогам 2019 года в среднем по России составил 7,3 литра и по сравнению с предыдущим годом значение не изменилось.При этом до 42 выросло количество регионов, в которых этот показатель равен или ниже общероссийского уровня. Но субъектов федерации, в которых сократились продажи алкоголя в пересчете на чистый спирт на одного взрослого жителя, стало меньше – 33 региона против 47 годом ранее.Здоровый образ жизни по-прежнему находит отклик среди российского населения, но, судя по результатам рейтинга по приверженности ЗОЖ, количество вовлеченных достигло некоторого "потолка" и для продолжения работы запущенных программ необходимо активнее распространять принципы здорового образа жизни.Методика рейтингаДля расчета рейтинга регионов по приверженности населения здоровому образу жизни проанализированы восемь показателей, характеризующих различные сферы исследуемой темы. К ним относятся: доля населения, занимающегося физической культурой и спортом; потребление табачных изделий; продажа алкогольных напитков в абсолютном алкоголе; количество выявленных лиц, совершивших преступления в состоянии алкогольного и наркотического опьянения; смертность от случайных отравлений алкоголем и доля занятых на работе с вредными и (или) опасными условиями труда.Все абсолютные показатели рассчитывались на одного взрослого человека, проживающего в конкретном регионе. По каждому показателю рассчитывался рейтинговый балл субъекта федерации в интервале значений от 1 до 100. Значение рейтингового балла определялось путем обработки множества значений этого показателя всех регионов таким образом, чтобы субъект федерации с наилучшим значением показателя получал рейтинговый балл, равный 100, а регион с наихудшим значением – 1.При этом при определении рейтингового балла учитывалось не только место каждого субъекта федерации в списке всех регионов по этому показателю, но и степень отставания от лучшего результата. Интегральный рейтинговый балл субъекта федерации определялся как среднее арифметическое рейтинговых баллов всех учитываемых показателей.Рейтинг регионов по приверженности населения здоровому образу жизни рассчитывался по данным Росстата, <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> и <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_sporta_RF/" target="_blank" data-auto="true">министерства спорта</a>.
https://ria.ru/20200928/zozh-1577859148.html
https://rsport.ria.ru/20200831/zdorove-1576541353.html
https://rsport.ria.ru/20200907/marafon-1576871506.html
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россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), министерство спорта рф, генеральная прокуратура рф, общество

Назван регион с самым здоровым образом жизни

00:18 28.09.2020 (обновлено: 00:39 28.09.2020)
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Девушка у высокогорного озера Мзы в Абхазии - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
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МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Лидерами рейтинга по приверженности населения здоровому образу жизни в четвертый раз подряд стали регионы Северного Кавказа и юга России, а в числе замыкающих – регионы Дальнего Востока, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.

Важность ЗОЖ

Популяризация здорового образа жизни в последние годы как одного из аспектов улучшения качества жизни человека набирает все большие обороты. Многие люди задумываются о том, что отказ от вредных привычек и занятия физкультурой могут качественно изменить их жизнь и повлиять на многие ее сферы.
Эксперты РИА Новости подготовили рейтинг регионов по приверженности населения здоровому образу жизни. В основе рейтинга восемь показателей, характеризующих потребление алкоголя и табачных изделий, распространенность наркомании, занятие спортом и условия труда.
Результаты рейтинга свидетельствуют, что, как и в других сферах, между российскими регионами существуют существенные различия, но диапазон итоговых значений рейтинга в сравнении с результатами прошлого года стал еще шире.
Рейтинг регионов по приверженности населения здоровому образу жизни - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
00:00Инфографика
Рейтинг регионов по приверженности населения здоровому образу жизни

Стабильная пятерка

В лидерах рейтинга вновь оказались представители Северного Кавказа и юга России, хотя небольшая рокировка между ними произошла. На первой и второй строчках, как и год назад, расположились Республика Дагестан и Чеченская Республика. На строчку выше поднялись Республика Адыгея и Краснодарский край, заняв соответственно третье и четвертое место. Замкнула первую пятерку Кабардино-Балкарская Республика, опустившись с третьего места годом ранее.
Высокое положение регионов Северного Кавказа в рейтинге объясняется низким уровнем потребления табачных изделий и невысокими объемами продаж алкогольной продукции. Но только в Республике Дагестан высока доля занимающихся спортом и по этому показателю регион входит в число лидеров по стране.
Как отмечают эксперты, для регионов юга России – Краснодарского края и Республики Адыгеи – в целом характерно стремление населения к здоровому образу жизни, о чем свидетельствуют высокие позиции регионов по доле населения, занимающегося спортом и физкультурой, невысокое потребление табачных изделий и снижение объемов продаж алкогольной продукции. Кроме того, во всех лидирующих регионах доля занятых на работе с вредными или опасными условиями труда заметно ниже, чем в среднем по стране.

Изменения в списке аутсайдеров

В замыкающей рейтинг по приверженности населения ЗОЖ пятерке произошли некоторые изменения. По результатам текущего исследования в ее состав входят Еврейская автономная область, Магаданская область, Камчатский край, Забайкальский край и Амурская область.
Годом ранее в эту группу входил Ненецкий автономный округ, но благодаря улучшению его позиций по большинству показателей общее положение региона в рейтинге выросло и он занял 70 место. В целом же низкие позиции вышеперечисленных регионов объясняются их слабым положением по большинству учитываемых в рейтинге показателей.
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ЗОЖ как образ жизни

За прошедший 2019 год доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, по данным Минспорта, составила 43 процента, что на 3,2 процентных пункта выше, чем годом ранее.
Согласно информации ведомства, лидерами по доле населения, занимающегося физкультурой и спортом, стали Краснодарский край, где показатель составляет 52,5 процента, Республика Дагестан (50,2 процента), Республика Тыва (50,1 процента), Тамбовская область (49,6 процента) и Республика Татарстан (49,5 процента).
Положительные тенденции наблюдаются и в борьбе с вредными привычками. По данным выборочного исследования состояния здоровья населения, проведенного Росстатом в 2019 году, 24,2 процента россиян потребляли табак, но при этом за прошедшие десять лет количество курильщиков сократилось на 17 миллионов человек. Снижаются и расходы на табачные изделия – по итогам 2019 года они сократились в 48 российских регионах.
Употребление алкоголя продолжает оставаться самой распространенной вредной привычкой среди российского населения. Для расчета текущего рейтинга эксперты РИА Новости использовали показатель продажи алкоголя в пересчете на чистый спирт на одного взрослого жителя региона, который по итогам 2019 года в среднем по России составил 7,3 литра и по сравнению с предыдущим годом значение не изменилось.
При этом до 42 выросло количество регионов, в которых этот показатель равен или ниже общероссийского уровня. Но субъектов федерации, в которых сократились продажи алкоголя в пересчете на чистый спирт на одного взрослого жителя, стало меньше – 33 региона против 47 годом ранее.
Здоровый образ жизни по-прежнему находит отклик среди российского населения, но, судя по результатам рейтинга по приверженности ЗОЖ, количество вовлеченных достигло некоторого "потолка" и для продолжения работы запущенных программ необходимо активнее распространять принципы здорового образа жизни.
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Методика рейтинга

Для расчета рейтинга регионов по приверженности населения здоровому образу жизни проанализированы восемь показателей, характеризующих различные сферы исследуемой темы. К ним относятся: доля населения, занимающегося физической культурой и спортом; потребление табачных изделий; продажа алкогольных напитков в абсолютном алкоголе; количество выявленных лиц, совершивших преступления в состоянии алкогольного и наркотического опьянения; смертность от случайных отравлений алкоголем и доля занятых на работе с вредными и (или) опасными условиями труда.
Все абсолютные показатели рассчитывались на одного взрослого человека, проживающего в конкретном регионе. По каждому показателю рассчитывался рейтинговый балл субъекта федерации в интервале значений от 1 до 100. Значение рейтингового балла определялось путем обработки множества значений этого показателя всех регионов таким образом, чтобы субъект федерации с наилучшим значением показателя получал рейтинговый балл, равный 100, а регион с наихудшим значением – 1.
При этом при определении рейтингового балла учитывалось не только место каждого субъекта федерации в списке всех регионов по этому показателю, но и степень отставания от лучшего результата. Интегральный рейтинговый балл субъекта федерации определялся как среднее арифметическое рейтинговых баллов всех учитываемых показателей.
Рейтинг регионов по приверженности населения здоровому образу жизни рассчитывался по данным Росстата, Генпрокуратуры и министерства спорта.
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РоссияФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Министерство спорта РФГенеральная прокуратура РФОбщество
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