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Заммэра Евпатории и двух сообщников задержали по делу о взятке
Заммэра крымского курортного города Евпатории и два его сообщника задержаны за взятку в 10,5 миллиона рублей, они признали вину и помещены под домашний арест,... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T17:13
2020-09-28T17:41
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
следственный комитет россии (ск рф)
евпатория
происшествия
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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости.</strong> Заммэра крымского курортного города <a href="http://ria.ru/location_Eupatoria/" target="_blank" data-auto="true">Евпатории</a> и два его сообщника задержаны за взятку в 10,5 миллиона рублей, они признали вину и помещены под домашний арест, сообщает пресс-служба СК РФ.Операцию по задержанию заместителя главы администрации Евпатории, действующего и бывшего заместителей директора Управление капитального строительства администрации проводили сотрудники <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_bezopasnosti_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФСБ</a>.По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело. Заммэру и его сообщникам предъявлено обвинение в получении взятки группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ).Взятку, как считается, они вымогали у одной из компаний за право стать субподрядчиком строительства модульного детсада с последующим предоставлением иных контрактов и побед в них.
https://ria.ru/20200926/vzyatka-1577805016.html
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф), евпатория, происшествия

Заммэра Евпатории и двух сообщников задержали по делу о взятке

17:13 28.09.2020 (обновлено: 17:41 28.09.2020)
5517
© Следственный комитет Российской ФедерацииДолжностным лицам администрации Евпатории предъявлено обвинение в получении взятки. Стоп-кадр видео
Должностным лицам администрации Евпатории предъявлено обвинение в получении взятки. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© Следственный комитет Российской Федерации
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости. Заммэра крымского курортного города Евпатории и два его сообщника задержаны за взятку в 10,5 миллиона рублей, они признали вину и помещены под домашний арест, сообщает пресс-служба СК РФ.
"Взятку в сумме свыше 10,5 миллиона рублей они получили путем безналичного перечисления на банковские счета аффилированных фирм. Свою вину в совершенном преступлении они признают, в связи с чем судом им избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - говорится в сообщении.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 26.09.2020
26 сентября, 10:21
СК завел дело о взятке против главы комитета мэрии Новосибирска
Операцию по задержанию заместителя главы администрации Евпатории, действующего и бывшего заместителей директора Управление капитального строительства администрации проводили сотрудники ФСБ.
По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело. Заммэру и его сообщникам предъявлено обвинение в получении взятки группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ).
Взятку, как считается, они вымогали у одной из компаний за право стать субподрядчиком строительства модульного детсада с последующим предоставлением иных контрактов и побед в них.
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