https://ria.ru/20200928/zaderzhanie-1577901927.html

Заммэра Евпатории и двух сообщников задержали по делу о взятке

Заммэра крымского курортного города Евпатории и два его сообщника задержаны за взятку в 10,5 миллиона рублей, они признали вину и помещены под домашний арест,... РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T17:13

2020-09-28T17:13

2020-09-28T17:41

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

следственный комитет россии (ск рф)

евпатория

происшествия

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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости.</strong> Заммэра крымского курортного города <a href="http://ria.ru/location_Eupatoria/" target="_blank" data-auto="true">Евпатории</a> и два его сообщника задержаны за взятку в 10,5 миллиона рублей, они признали вину и помещены под домашний арест, сообщает пресс-служба СК РФ.Операцию по задержанию заместителя главы администрации Евпатории, действующего и бывшего заместителей директора Управление капитального строительства администрации проводили сотрудники <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_bezopasnosti_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФСБ</a>.По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело. Заммэру и его сообщникам предъявлено обвинение в получении взятки группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ).Взятку, как считается, они вымогали у одной из компаний за право стать субподрядчиком строительства модульного детсада с последующим предоставлением иных контрактов и побед в них.

https://ria.ru/20200926/vzyatka-1577805016.html

https://ria.ru/20200925/vzyatka-1577757453.html

евпатория

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф), евпатория, происшествия