Заммэра Евпатории и двух сообщников задержали по делу о взятке
17:13 28.09.2020 (обновлено: 17:41 28.09.2020)
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© Следственный комитет Российской ФедерацииДолжностным лицам администрации Евпатории предъявлено обвинение в получении взятки. Стоп-кадр видео
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости. Заммэра крымского курортного города Евпатории и два его сообщника задержаны за взятку в 10,5 миллиона рублей, они признали вину и помещены под домашний арест, сообщает пресс-служба СК РФ.
"Взятку в сумме свыше 10,5 миллиона рублей они получили путем безналичного перечисления на банковские счета аффилированных фирм. Свою вину в совершенном преступлении они признают, в связи с чем судом им избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - говорится в сообщении.
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Операцию по задержанию заместителя главы администрации Евпатории, действующего и бывшего заместителей директора Управление капитального строительства администрации проводили сотрудники ФСБ.
По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело. Заммэру и его сообщникам предъявлено обвинение в получении взятки группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ).
Взятку, как считается, они вымогали у одной из компаний за право стать субподрядчиком строительства модульного детсада с последующим предоставлением иных контрактов и побед в них.
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