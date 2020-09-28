https://ria.ru/20200928/yugra-1577889369.html

Объем реализуемых в рамках ГЧП проектов в Югре превышает 50 млрд руб

Объем проектов, реализуемых в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП) в Ханты-Мансийском автономном округе, превышает 50 миллиардов рублей, сообщила... РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T14:36

2020-09-28T14:36

2020-09-28T14:36

ханты-мансийский автономный округ

россия

ханты-мансийский автономный округ

наталья комарова

ханты-мансийск

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<strong>ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 28 сен - РИА Новости.</strong> Объем проектов, реализуемых в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП) в <a href="http://ria.ru/location_KHMAO/" target="_blank" data-auto="true">Ханты-Мансийском автономном округе</a>, превышает 50 миллиардов рублей, сообщила глава региона <a href="http://ria.ru/person_Natalja_Komarova/" target="_blank" data-auto="true">Наталья Комарова</a>.По словам главы региона, реализация проектов в рамках государственно-частного партнерства позволяет автономному округу решать "накопленные исторически" задачи по строительству жилья, обеспеченности детскими садами, школами.Комарова привела в пример ситуацию с детскими садами. Губернатор Югры отметила, что в 2010-11 годах обеспеченность детскими садами по региону была на уровне 60%, при этом в крупнейших муниципалитетах - <a href="http://ria.ru/location_Surgut/" target="_blank" data-auto="true">Сургуте</a>, <a href="http://ria.ru/location_Nizhnevartovsk/" target="_blank" data-auto="true">Нижневартовске</a>, <a href="http://ria.ru/location_KHanty_Mansijjsk/" target="_blank" data-auto="true">Ханты-Мансийске</a> - чуть больше 50%.Она также предложила более четко закрепить за концессионерами обязательства, которые сопровождают ввод объектов в эксплуатацию и их обслуживание в течение нескольких лет после этого. Данная инициатива связана с тем, что контролирующие органы и сами инвесторы, подчеркнула Комарова, иногда по-разному оценивают указанные обязательства. По ее словам, такая мера бы сделала проекты строительства в рамках ГЧП более привлекательными для инвестиций.

https://ria.ru/20200728/1574988992.html

россия

ханты-мансийский автономный округ

ханты-мансийск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ханты-мансийский автономный округ, наталья комарова, ханты-мансийск