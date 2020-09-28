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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
https://ria.ru/20200928/yugra-1577889369.html
Объем реализуемых в рамках ГЧП проектов в Югре превышает 50 млрд руб
Объем проектов, реализуемых в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП) в Ханты-Мансийском автономном округе, превышает 50 миллиардов рублей, сообщила... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T14:36
2020-09-28T14:36
ханты-мансийский автономный округ
россия
ханты-мансийский автономный округ
наталья комарова
ханты-мансийск
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<strong>ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 28 сен - РИА Новости.</strong> Объем проектов, реализуемых в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП) в <a href="http://ria.ru/location_KHMAO/" target="_blank" data-auto="true">Ханты-Мансийском автономном округе</a>, превышает 50 миллиардов рублей, сообщила глава региона <a href="http://ria.ru/person_Natalja_Komarova/" target="_blank" data-auto="true">Наталья Комарова</a>.По словам главы региона, реализация проектов в рамках государственно-частного партнерства позволяет автономному округу решать "накопленные исторически" задачи по строительству жилья, обеспеченности детскими садами, школами.Комарова привела в пример ситуацию с детскими садами. Губернатор Югры отметила, что в 2010-11 годах обеспеченность детскими садами по региону была на уровне 60%, при этом в крупнейших муниципалитетах - <a href="http://ria.ru/location_Surgut/" target="_blank" data-auto="true">Сургуте</a>, <a href="http://ria.ru/location_Nizhnevartovsk/" target="_blank" data-auto="true">Нижневартовске</a>, <a href="http://ria.ru/location_KHanty_Mansijjsk/" target="_blank" data-auto="true">Ханты-Мансийске</a> - чуть больше 50%.Она также предложила более четко закрепить за концессионерами обязательства, которые сопровождают ввод объектов в эксплуатацию и их обслуживание в течение нескольких лет после этого. Данная инициатива связана с тем, что контролирующие органы и сами инвесторы, подчеркнула Комарова, иногда по-разному оценивают указанные обязательства. По ее словам, такая мера бы сделала проекты строительства в рамках ГЧП более привлекательными для инвестиций.
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россия, ханты-мансийский автономный округ, наталья комарова, ханты-мансийск

Объем реализуемых в рамках ГЧП проектов в Югре превышает 50 млрд руб

14:36 28.09.2020
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© РИА Новости / Департамент общественных и внешних связей ХМАО / Перейти в фотобанкТоржественная церемония инаугурации губернатора Югры Натальи Комаровой в концертно-театральном центре "Югра-классик"
Торжественная церемония инаугурации губернатора Югры Натальи Комаровой в концертно-театральном центре Югра-классик - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© РИА Новости / Департамент общественных и внешних связей ХМАО
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 28 сен - РИА Новости. Объем проектов, реализуемых в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП) в Ханты-Мансийском автономном округе, превышает 50 миллиардов рублей, сообщила глава региона Наталья Комарова.

"Сейчас в стадии реализации около 40 проектов государственно-частного партнерства стоимостью больше 50 миллиардов рублей. Это схемы, которые мы так или иначе используем для достижения результатов", - сказала Комарова в понедельник в ходе пленарной сессии в рамках Российской недели ГЧП в Москве.

По словам главы региона, реализация проектов в рамках государственно-частного партнерства позволяет автономному округу решать "накопленные исторически" задачи по строительству жилья, обеспеченности детскими садами, школами.

"Если бы мы рассчитывали только на государственные и муниципальные контракты строительства инфраструктуры для людей, то мы бы не успевали решать задачи, которые перед нами ставятся. И тогда мы посчитали важным привлечь партнеров, частных партнеров", - подчеркнула она.

Комарова привела в пример ситуацию с детскими садами. Губернатор Югры отметила, что в 2010-11 годах обеспеченность детскими садами по региону была на уровне 60%, при этом в крупнейших муниципалитетах - Сургуте, Нижневартовске, Ханты-Мансийске - чуть больше 50%.

"Мы понимали, сколько бы денег не вложили, эту проблему не закроем. Тогда ввели механизм выкупа... В результате мы за четыре-пять лет ввели больше 125 детсадов, за счет контрактов муниципальных мы бы этого никогда не сделали", - уточнила глава региона.

Она также предложила более четко закрепить за концессионерами обязательства, которые сопровождают ввод объектов в эксплуатацию и их обслуживание в течение нескольких лет после этого. Данная инициатива связана с тем, что контролирующие органы и сами инвесторы, подчеркнула Комарова, иногда по-разному оценивают указанные обязательства. По ее словам, такая мера бы сделала проекты строительства в рамках ГЧП более привлекательными для инвестиций.
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Ханты-Мансийский Автономный ОкругРоссияХанты-Мансийский автономный округНаталья КомароваХанты-Мансийск
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