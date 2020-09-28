https://ria.ru/20200928/yugra-1577889369.html
Объем реализуемых в рамках ГЧП проектов в Югре превышает 50 млрд руб
Объем проектов, реализуемых в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП) в Ханты-Мансийском автономном округе, превышает 50 миллиардов рублей, сообщила... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T14:36
2020-09-28T14:36
2020-09-28T14:36
ханты-мансийский автономный округ
россия
ханты-мансийский автономный округ
наталья комарова
ханты-мансийск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/0d/1577173383_0:138:3179:1927_1400x0_80_0_0_c7ec21c39c58e8d60b1a337fb2fa5ea4.jpg
<strong>ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 28 сен - РИА Новости.</strong> Объем проектов, реализуемых в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП) в <a href="http://ria.ru/location_KHMAO/" target="_blank" data-auto="true">Ханты-Мансийском автономном округе</a>, превышает 50 миллиардов рублей, сообщила глава региона <a href="http://ria.ru/person_Natalja_Komarova/" target="_blank" data-auto="true">Наталья Комарова</a>.По словам главы региона, реализация проектов в рамках государственно-частного партнерства позволяет автономному округу решать "накопленные исторически" задачи по строительству жилья, обеспеченности детскими садами, школами.Комарова привела в пример ситуацию с детскими садами. Губернатор Югры отметила, что в 2010-11 годах обеспеченность детскими садами по региону была на уровне 60%, при этом в крупнейших муниципалитетах - <a href="http://ria.ru/location_Surgut/" target="_blank" data-auto="true">Сургуте</a>, <a href="http://ria.ru/location_Nizhnevartovsk/" target="_blank" data-auto="true">Нижневартовске</a>, <a href="http://ria.ru/location_KHanty_Mansijjsk/" target="_blank" data-auto="true">Ханты-Мансийске</a> - чуть больше 50%.Она также предложила более четко закрепить за концессионерами обязательства, которые сопровождают ввод объектов в эксплуатацию и их обслуживание в течение нескольких лет после этого. Данная инициатива связана с тем, что контролирующие органы и сами инвесторы, подчеркнула Комарова, иногда по-разному оценивают указанные обязательства. По ее словам, такая мера бы сделала проекты строительства в рамках ГЧП более привлекательными для инвестиций.
https://ria.ru/20200728/1574988992.html
россия
ханты-мансийский автономный округ
ханты-мансийск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0d/1577173383_342:0:3073:2048_1400x0_80_0_0_bf5476752ace75ffd7095705e408d752.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ханты-мансийский автономный округ, наталья комарова, ханты-мансийск