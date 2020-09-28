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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20200928/yaponiya-1577894721.html
Япония призвала стороны конфликта в Карабахе прекратить военные действия
Япония "серьезно обеспокоена вооруженным столкновением, которое происходит с 27 сентября на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе", и призывает все... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T15:46
2020-09-28T15:46
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
обсе
ильхам алиев
нагорно-карабахская республика
япония
сша
армения
в мире
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<strong>ТОКИО, 28 сен – РИА Новости.</strong> Япония "серьезно обеспокоена вооруженным столкновением, которое происходит с 27 сентября на линии соприкосновения в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank">Нагорном Карабахе</a>", и призывает все "участвующие стороны незамедлительно прекратить любые военные действия и возобновить диалог"."Япония выражает серьезную обеспокоенность относительно вооруженного столкновения, которое происходит с 27 сентября на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, что привело к гибели людей, в том числе среди мирного населения. Япония призывает все участвующие стороны немедленно прекратить любые военные действия и возобновить диалог", - говорится в пресс-релизе МИД Японии.В документе также подчеркивается, что "окончательное разрешение конфликта между Арменией и Азербайджаном необходимо для мира и стабильности региона".Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению оборонного ведомства Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись ее мирные населенные пункты, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили военное положение и мобилизацию. Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> впервые. Президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> <a href="http://ria.ru/person_Ilkham_Aliev/" target="_blank" data-auto="true">Ильхам Алиев</a> утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.Ряд государств, в том числе РФ и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франция</a>, призвали стороны к сдержанности. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Карабахе.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.
https://ria.ru/20200928/karabakh-1577872619.html
https://ria.ru/20200928/karabakh-1577891174.html
нагорно-карабахская республика
япония
сша
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обсе, ильхам алиев, нагорно-карабахская республика, япония, сша, армения, в мире

Япония призвала стороны конфликта в Карабахе прекратить военные действия

15:46 28.09.2020
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© РИА Новости / PAN Photo / Перейти в фотобанкВоеннослужащий на артиллерийской позиции в зоне карабахского конфликта
Военнослужащий на артиллерийской позиции в зоне карабахского конфликта - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© РИА Новости / PAN Photo
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ТОКИО, 28 сен – РИА Новости. Япония "серьезно обеспокоена вооруженным столкновением, которое происходит с 27 сентября на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе", и призывает все "участвующие стороны незамедлительно прекратить любые военные действия и возобновить диалог".
"Япония выражает серьезную обеспокоенность относительно вооруженного столкновения, которое происходит с 27 сентября на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, что привело к гибели людей, в том числе среди мирного населения. Япония призывает все участвующие стороны немедленно прекратить любые военные действия и возобновить диалог", - говорится в пресс-релизе МИД Японии.
Вооруженные силы Азербайджана ведут боевые действия в Нагорном Карабахе. Скриншот видео - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
Вчера, 11:16Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
Посол Армении заявил о переброске Турцией из Сирии боевиков в Карабах
В документе также подчеркивается, что "окончательное разрешение конфликта между Арменией и Азербайджаном необходимо для мира и стабильности региона".
Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению оборонного ведомства Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись ее мирные населенные пункты, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили военное положение и мобилизацию. Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
Вчера, 14:52Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
Матвиенко призвала не вмешиваться в конфликт в Нагорном Карабахе
Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Карабахе.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаОБСЕИльхам АлиевНагорно-Карабахская РеспубликаЯпонияСШААрменияВ мире
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