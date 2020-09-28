Япония призвала стороны конфликта в Карабахе прекратить военные действия
© РИА Новости / PAN Photo / Перейти в фотобанкВоеннослужащий на артиллерийской позиции в зоне карабахского конфликта
ТОКИО, 28 сен – РИА Новости. Япония "серьезно обеспокоена вооруженным столкновением, которое происходит с 27 сентября на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе", и призывает все "участвующие стороны незамедлительно прекратить любые военные действия и возобновить диалог".
"Япония выражает серьезную обеспокоенность относительно вооруженного столкновения, которое происходит с 27 сентября на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, что привело к гибели людей, в том числе среди мирного населения. Япония призывает все участвующие стороны немедленно прекратить любые военные действия и возобновить диалог", - говорится в пресс-релизе МИД Японии.
В документе также подчеркивается, что "окончательное разрешение конфликта между Арменией и Азербайджаном необходимо для мира и стабильности региона".
Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению оборонного ведомства Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись ее мирные населенные пункты, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили военное положение и мобилизацию. Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.