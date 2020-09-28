https://ria.ru/20200928/xiaomi-mi-10t-1577907767.html
Характеристики и цена нового Xiaomi Mi 10T слили в Сеть до анонса
Данные о новых смартфонах Xiaomi Mi 10T и Mi 10T Pro попали в Сеть за несколько дней для премьеры. Сообщил о гаджетах авторитетный инсайдер Sudhanshu Ambhore,... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T18:22
2020-09-28T18:22
2020-09-28T18:22
риа наука
xiaomi inc
гаджеты
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155566/18/1555661807_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_24aca1a0782ab801c6d0f7084151c4a3.jpg
<strong>МОСКВА, 28 сен — РИА Новости.</strong> Данные о новых смартфонах Xiaomi Mi 10T и Mi 10T Pro попали в Сеть за несколько дней для премьеры. Сообщил о гаджетах авторитетный инсайдер <u><a href="https://twitter.com/Sudhanshu1414/status/1310255608881274880" target="_blank" rel="nofollow noopener">Sudhanshu Ambhore</a></u>, который известен многими рассекреченными устройствами.Оба смартфона получат IPS-экран, способный обновлять изображение на 144 Гц. Диагональ дисплея составит 6,67 дюйма, фронтальная камера врезана в матрицу. За производительность отвечает процессор Snapdragon 865 с поддержкой работы в мобильных сетях пятого поколения. Оперативной память предложат 8 ГБ, а постоянной 128 (Pro-версия получит расширение на 256 ГБ). Главное отличие моделей заключается в камерах, а точнее — главном сенсоре. Если у Mi 10T его разрешение составит 64 Мп, то у Pro — 108 Мп с оптической стабилизацией. Остальные же сенсоры одинаковы, это 13-Мп ультраширокоугольник и 5-Мп макрокамера.В смартфонах применят 5000-мАч аккумулятор с быстрой зарядкой на 33 Вт, сканер отпечатков пальцев в кнопке включения, инфракрасный порт для управления бытовой техникой и чип NFC.Базовой версии Xiaomi Mi 10T обещают цену в 500 евро, а максимальный Pro-вариант обойдется в 600 евро. Мировая премьера запланирована на начало октября.
1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/155566/18/1555661807_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_6d0be2961374ec3cff0d8a7439adfec9.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
xiaomi inc, гаджеты, технологии
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости.
Данные о новых смартфонах Xiaomi Mi 10T и Mi 10T Pro попали в Сеть за несколько дней для премьеры. Сообщил о гаджетах авторитетный инсайдер Sudhanshu Ambhore
, который известен многими рассекреченными устройствами.
Оба смартфона получат IPS-экран, способный обновлять изображение на 144 Гц. Диагональ дисплея составит 6,67 дюйма, фронтальная камера врезана в матрицу. За производительность отвечает процессор Snapdragon 865 с поддержкой работы в мобильных сетях пятого поколения. Оперативной память предложат 8 ГБ, а постоянной 128 (Pro-версия получит расширение на 256 ГБ).
Главное отличие моделей заключается в камерах, а точнее — главном сенсоре. Если у Mi 10T его разрешение составит 64 Мп, то у Pro — 108 Мп с оптической стабилизацией. Остальные же сенсоры одинаковы, это 13-Мп ультраширокоугольник и 5-Мп макрокамера.
В смартфонах применят 5000-мАч аккумулятор с быстрой зарядкой на 33 Вт, сканер отпечатков пальцев в кнопке включения, инфракрасный порт для управления бытовой техникой и чип NFC.
Базовой версии Xiaomi Mi 10T обещают цену в 500 евро, а максимальный Pro-вариант обойдется в 600 евро. Мировая премьера запланирована на начало октября.