https://ria.ru/20200928/xiaomi-mi-10t-1577907767.html

Характеристики и цена нового Xiaomi Mi 10T слили в Сеть до анонса

Данные о новых смартфонах Xiaomi Mi 10T и Mi 10T Pro попали в Сеть за несколько дней для премьеры. Сообщил о гаджетах авторитетный инсайдер Sudhanshu Ambhore,... РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T18:22

2020-09-28T18:22

2020-09-28T18:22

риа наука

xiaomi inc

гаджеты

технологии

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<strong>МОСКВА, 28 сен — РИА Новости.</strong> Данные о новых смартфонах Xiaomi Mi 10T и Mi 10T Pro попали в Сеть за несколько дней для премьеры. Сообщил о гаджетах авторитетный инсайдер <u><a href="https://twitter.com/Sudhanshu1414/status/1310255608881274880" target="_blank" rel="nofollow noopener">Sudhanshu Ambhore</a></u>, который известен многими рассекреченными устройствами.Оба смартфона получат IPS-экран, способный обновлять изображение на 144 Гц. Диагональ дисплея составит 6,67 дюйма, фронтальная камера врезана в матрицу. За производительность отвечает процессор Snapdragon 865 с поддержкой работы в мобильных сетях пятого поколения. Оперативной память предложат 8 ГБ, а постоянной 128 (Pro-версия получит расширение на 256 ГБ). Главное отличие моделей заключается в камерах, а точнее — главном сенсоре. Если у Mi 10T его разрешение составит 64 Мп, то у Pro — 108 Мп с оптической стабилизацией. Остальные же сенсоры одинаковы, это 13-Мп ультраширокоугольник и 5-Мп макрокамера.В смартфонах применят 5000-мАч аккумулятор с быстрой зарядкой на 33 Вт, сканер отпечатков пальцев в кнопке включения, инфракрасный порт для управления бытовой техникой и чип NFC.Базовой версии Xiaomi Mi 10T обещают цену в 500 евро, а максимальный Pro-вариант обойдется в 600 евро. Мировая премьера запланирована на начало октября.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

xiaomi inc, гаджеты, технологии