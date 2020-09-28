Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег РИА Наука
РИА Наука
https://ria.ru/20200928/xiaomi-mi-10t-1577907767.html
Характеристики и цена нового Xiaomi Mi 10T слили в Сеть до анонса
Данные о новых смартфонах Xiaomi Mi 10T и Mi 10T Pro попали в Сеть за несколько дней для премьеры. Сообщил о гаджетах авторитетный инсайдер Sudhanshu Ambhore,... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T18:22
2020-09-28T18:22
риа наука
xiaomi inc
гаджеты
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155566/18/1555661807_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_24aca1a0782ab801c6d0f7084151c4a3.jpg
<strong>МОСКВА, 28 сен — РИА Новости.</strong> Данные о новых смартфонах Xiaomi Mi 10T и Mi 10T Pro попали в Сеть за несколько дней для премьеры. Сообщил о гаджетах авторитетный инсайдер <u><a href="https://twitter.com/Sudhanshu1414/status/1310255608881274880" target="_blank" rel="nofollow noopener">Sudhanshu Ambhore</a></u>, который известен многими рассекреченными устройствами.Оба смартфона получат IPS-экран, способный обновлять изображение на 144 Гц. Диагональ дисплея составит 6,67 дюйма, фронтальная камера врезана в матрицу. За производительность отвечает процессор Snapdragon 865 с поддержкой работы в мобильных сетях пятого поколения. Оперативной память предложат 8 ГБ, а постоянной 128 (Pro-версия получит расширение на 256 ГБ). Главное отличие моделей заключается в камерах, а точнее — главном сенсоре. Если у Mi 10T его разрешение составит 64 Мп, то у Pro — 108 Мп с оптической стабилизацией. Остальные же сенсоры одинаковы, это 13-Мп ультраширокоугольник и 5-Мп макрокамера.В смартфонах применят 5000-мАч аккумулятор с быстрой зарядкой на 33 Вт, сканер отпечатков пальцев в кнопке включения, инфракрасный порт для управления бытовой техникой и чип NFC.Базовой версии Xiaomi Mi 10T обещают цену в 500 евро, а максимальный Pro-вариант обойдется в 600 евро. Мировая премьера запланирована на начало октября.
1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/155566/18/1555661807_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_6d0be2961374ec3cff0d8a7439adfec9.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
xiaomi inc, гаджеты, технологии

Характеристики и цена нового Xiaomi Mi 10T слили в Сеть до анонса

18:22 28.09.2020
1564
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЛоготип компании Xiaomi
Логотип компании Xiaomi - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Данные о новых смартфонах Xiaomi Mi 10T и Mi 10T Pro попали в Сеть за несколько дней для премьеры. Сообщил о гаджетах авторитетный инсайдер Sudhanshu Ambhore, который известен многими рассекреченными устройствами.
Оба смартфона получат IPS-экран, способный обновлять изображение на 144 Гц. Диагональ дисплея составит 6,67 дюйма, фронтальная камера врезана в матрицу. За производительность отвечает процессор Snapdragon 865 с поддержкой работы в мобильных сетях пятого поколения. Оперативной память предложат 8 ГБ, а постоянной 128 (Pro-версия получит расширение на 256 ГБ).
Главное отличие моделей заключается в камерах, а точнее — главном сенсоре. Если у Mi 10T его разрешение составит 64 Мп, то у Pro — 108 Мп с оптической стабилизацией. Остальные же сенсоры одинаковы, это 13-Мп ультраширокоугольник и 5-Мп макрокамера.
В смартфонах применят 5000-мАч аккумулятор с быстрой зарядкой на 33 Вт, сканер отпечатков пальцев в кнопке включения, инфракрасный порт для управления бытовой техникой и чип NFC.
Базовой версии Xiaomi Mi 10T обещают цену в 500 евро, а максимальный Pro-вариант обойдется в 600 евро. Мировая премьера запланирована на начало октября.
3044024
Обсудить1
РИА НаукаXiaomi IncгаджетыТехнологии
Рекомендуем
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне
МВФ рассказал, как пандемия повлияет на экономику европейских стран
Города России. Сочи
Загадочное явление в Черном море вызвало споры в Сети
Медицинский работник держит в руках пробирку с биоматериалом
Американская компания приостановила испытания вакцины против коронавируса
Артиллерия вооруженных сил Армении в зоне Нагорного Карабаха
Азербайджан заявил об обстреле Арменией населенных пунктов в Карабахе
Отель Сентидо Грейсланд Резорт
В Таиланде туристу грозит тюрьма за отрицательные отзывы об отеле
Кандидат в президенты США от Демократической партии и бывший вице-президент Джо Байден
Трамп сообщил об отказе Байдена пройти тест на наркотики перед дебатами
Здание Федеральной антимонопольной службы России. Архивное фото
Глава ФАС предложил создать сайт для продажи конфискованного имущества
Военнослужащий на артиллерийской позиции в зоне карабахского конфликта
Армения назвала условие применения "Искандеров" в Карабахе
ЗРПК Панцирь-С
США "уничтожили" российский "Панцирь" на учениях
Карьерный самосвал БеЛАЗ с углем на разрезе Черниговский
Белоруссия предложила производить карьерные самосвалы "Белаз" в России
Вид на поселок Партенит на побережье Черного моря в Крыму
Экс-министр обороны Украины заявил об упущенном шансе "взять" Крым
Член президиума оппозиционного Координационного совета Максим Знак у здания Следственного комитета Белоруссии перед допросом по возбужденному уголовному делу
Белорусский оппозиционер Знак завершил голодовку в СИЗО
Мюнхенская конференция по безопасности
Во Франции назвали условие визита Макрона в Россию
Алексей Навальный
В Берлине отказались афишировать поступление запроса России о Навальном
Алексей Навальный
Французский сенатор предположил, кто причастен к инциденту с Навальным
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:05Эксперт спрогнозировал пик заражений COVID-19 в России
03:04Эксперт рассказал, кто может законно снять ваши деньги с карты
02:50СМИ озвучило результаты вскрытия тела дочери актера Конкина
02:40Эксперт оценил пользу карантина в период COVID-19
02:16Армения показала кадры удара по азербайджанским солдатам
02:05Эксперт рассказал, когда можно запросить видео с камер наблюдения
02:00Названа оптимальная температура для дома
01:35Нейросеть показала, как бы выглядели Пугачева и Ротару без "пластики"
00:59В России ввели новые правила для отбывающих наказание
00:51Обвиняемую в отправке яда Трампу экстрадируют в Вашингтон
00:47Совбез ООН обсудит обострение в Нагорном Карабахе, сообщил источник
00:37Стала известна причина "таинственной" смерти слонов в Зимбабве
00:28Пашинян призвал Меркель "обуздать" политику Турции в регионе
00:26Названы регионы, где закончилось место на свалках
00:24Стало известно, над чем работают в Netflix Меган Маркл и принц Гарри
00:22Госдума обсудит заявление по ситуации в Нагорном Карабахе
00:18Лавров рассказал о грядущем визите Путина в Южную Корею
00:14"От слов к делу": Лавров призвал к развитию переговоров в Корее
00:10Лавров рассказал о перспективах урегулирования на Корейском полуострове
00:10Туристы рассказали, какой транспорт считают наиболее безопасным сейчас
Лента новостейМолния