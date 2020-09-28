https://ria.ru/20200928/vzlom-kofevarki-1577869993.html

Программист "зомбировал" кофеварку и заставил ее майнить криптовалюту

IT-эксперту Мартину Хрону удалось взломать систему умной кофеварки, подключенной к интернету, и заставить ее майнить криптовалюту Monero. Об эксперименте... РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T10:42

2020-09-28T10:42

2020-09-28T13:05

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<strong>МОСКВА, 28 сен — РИА Новости.</strong> IT-эксперту Мартину Хрону удалось взломать систему умной кофеварки, подключенной к интернету, и заставить ее майнить криптовалюту Monero. Об эксперименте рассказывает <u><a href="https://www.slashgear.com/coffee-maker-ransomware-is-both-amusing-and-frightening-27640105/" target="_blank" rel="nofollow noopener">SlashGear</a></u>.Сотрудник компании Avast, известной своими антивирусными продуктами, выбрал для опыта Smarter iKettle — кофеварку, которая подключается в систему умного дома с помощью Wi-Fi. Выполнение задачи облегчило то, что производитель построил изделие на базе популярных контроллеров, а беспроводное соединение в нем не шифруется. Программист перехватил прошивку, внес в нее изменения, после чего "залил" на кофеварку, получив полный контроль над бытовым прибором."Зомбированная" кофеварка стала выводить сообщение о том, что без выкупа работать она больше не будет, попутно разливая кипяток. Мало того, даже несмотря на скромные вычислительные способности устройства, IT-эксперту удалось запустить на нем майнинг криптовалюты.Мартин Хром отметил, что производителям умных вещей следует уделять больше внимания информационной безопасности своих гаджетов.

https://ria.ru/20200718/1574525636.html

Маша Имедведева 0_0 ждём выхода антивируса для кофеварок. 67

Владимир Лушников Ужас! Пойду из чулана достану бабушкину турку! 54

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

компьютерные технологии, гаджеты, технологии