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https://ria.ru/20200928/vzlom-kofevarki-1577869993.html
Программист "зомбировал" кофеварку и заставил ее майнить криптовалюту
IT-эксперту Мартину Хрону удалось взломать систему умной кофеварки, подключенной к интернету, и заставить ее майнить криптовалюту Monero. Об эксперименте... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T10:42
2020-09-28T13:05
риа наука
компьютерные технологии
гаджеты
технологии
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<strong>МОСКВА, 28 сен — РИА Новости.</strong> IT-эксперту Мартину Хрону удалось взломать систему умной кофеварки, подключенной к интернету, и заставить ее майнить криптовалюту Monero. Об эксперименте рассказывает <u><a href="https://www.slashgear.com/coffee-maker-ransomware-is-both-amusing-and-frightening-27640105/" target="_blank" rel="nofollow noopener">SlashGear</a></u>.Сотрудник компании Avast, известной своими антивирусными продуктами, выбрал для опыта Smarter iKettle — кофеварку, которая подключается в систему умного дома с помощью Wi-Fi. Выполнение задачи облегчило то, что производитель построил изделие на базе популярных контроллеров, а беспроводное соединение в нем не шифруется. Программист перехватил прошивку, внес в нее изменения, после чего "залил" на кофеварку, получив полный контроль над бытовым прибором."Зомбированная" кофеварка стала выводить сообщение о том, что без выкупа работать она больше не будет, попутно разливая кипяток. Мало того, даже несмотря на скромные вычислительные способности устройства, IT-эксперту удалось запустить на нем майнинг криптовалюты.Мартин Хром отметил, что производителям умных вещей следует уделять больше внимания информационной безопасности своих гаджетов.
https://ria.ru/20200718/1574525636.html
0_0 ждём выхода антивируса для кофеварок.
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Ужас! Пойду из чулана достану бабушкину турку!
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РИА Новости
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60
компьютерные технологии, гаджеты, технологии

Программист "зомбировал" кофеварку и заставил ее майнить криптовалюту

10:42 28.09.2020 (обновлено: 13:05 28.09.2020)
22179
© РИА Новости / Владимир ТрефиловХакерская атака
Хакерская атака - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. IT-эксперту Мартину Хрону удалось взломать систему умной кофеварки, подключенной к интернету, и заставить ее майнить криптовалюту Monero. Об эксперименте рассказывает SlashGear.
Сотрудник компании Avast, известной своими антивирусными продуктами, выбрал для опыта Smarter iKettle — кофеварку, которая подключается в систему умного дома с помощью Wi-Fi. Выполнение задачи облегчило то, что производитель построил изделие на базе популярных контроллеров, а беспроводное соединение в нем не шифруется. Программист перехватил прошивку, внес в нее изменения, после чего "залил" на кофеварку, получив полный контроль над бытовым прибором.
"Зомбированная" кофеварка стала выводить сообщение о том, что без выкупа работать она больше не будет, попутно разливая кипяток. Мало того, даже несмотря на скромные вычислительные способности устройства, IT-эксперту удалось запустить на нем майнинг криптовалюты.
Мартин Хром отметил, что производителям умных вещей следует уделять больше внимания информационной безопасности своих гаджетов.
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Популярные комментарии
0_0 ждём выхода антивируса для кофеварок.
28 сентября, 10:45
Маша ИмедведеваМаша Имедведева
20461000
Ужас! Пойду из чулана достану бабушкину турку!
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Владимир ЛушниковВладимир Лушников
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