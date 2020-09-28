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Пермские медики получили допвыплаты за работу в период пандемии
Сотрудники стационаров Пермского края, которые работали по сменным графикам в пандемию коронавируса, в полном объеме получили дополнительные выплаты, сообщается РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T12:18
2020-09-28T12:18
дмитрий махонин
пермский край
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<strong>ПЕРМЬ, 28 сен - РИА Новости</strong>. Сотрудники стационаров Пермского края, которые работали по сменным графикам в пандемию коронавируса, в полном объеме получили дополнительные выплаты, сообщается на сайте губернатора и правительства региона.С апреля по поручению главы региона <a href="https://ria.ru/person_Dmitrijj_Makhonin" target="_blank">Дмитрия Махонина</a> для противодействия COVID-19 в стационарах Пермского края был введен режим работы по сменам продолжительностью не менее 14 дней. В течение этого времени персонал постоянно находился в учреждениях вместе с проживающими. "Это позволило снизить угрозу распространения коронавируса и уберечь здоровье проживающих в учреждениях представителей старшего поколения", – цитирует пресс-служба Махонина."В сентябре власти Пермского края по соглашению с Минтруда РФ получило дополнительное финансирование в размере 218 миллионов рублей на выплаты сотрудникам стационарных учреждений социального обслуживания, которые работали сменным графиком в период пандемии. Средства в полном объеме уже поступили на счета специалистов", - говорится в сообщении.По информации регионального министерства социального развития, дополнительные выплаты получили 3,5 тысяч сотрудников. Всего с начала смен около 462 миллионов рублей были выделены на эти цели из федерального бюджета, отмечается в сообщении.Как уточняют в пресс-службе губернатора, размер стимулирующей доплаты составил от 10 до 60 тысяч рублей в зависимости от занимаемой должности. По данным пресс-службы губернатора Пермского края, всего в регионе работают 22 стационарных учреждения социального обслуживания, из них 12 детских с 28 филиалами и 10 взрослых с 46 филиалами.
https://radiosputnik.ria.ru/20200920/koronavirus-1577503666.html
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дмитрий махонин, пермский край

Пермские медики получили допвыплаты за работу в период пандемии

12:18 28.09.2020
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© РИА Новости / Александр ГальперинМедицинский работник в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
Медицинский работник в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© РИА Новости / Александр Гальперин
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ПЕРМЬ, 28 сен - РИА Новости. Сотрудники стационаров Пермского края, которые работали по сменным графикам в пандемию коронавируса, в полном объеме получили дополнительные выплаты, сообщается на сайте губернатора и правительства региона.
С апреля по поручению главы региона Дмитрия Махонина для противодействия COVID-19 в стационарах Пермского края был введен режим работы по сменам продолжительностью не менее 14 дней. В течение этого времени персонал постоянно находился в учреждениях вместе с проживающими. "Это позволило снизить угрозу распространения коронавируса и уберечь здоровье проживающих в учреждениях представителей старшего поколения", – цитирует пресс-служба Махонина.
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"В сентябре власти Пермского края по соглашению с Минтруда РФ получило дополнительное финансирование в размере 218 миллионов рублей на выплаты сотрудникам стационарных учреждений социального обслуживания, которые работали сменным графиком в период пандемии. Средства в полном объеме уже поступили на счета специалистов", - говорится в сообщении.
По информации регионального министерства социального развития, дополнительные выплаты получили 3,5 тысяч сотрудников. Всего с начала смен около 462 миллионов рублей были выделены на эти цели из федерального бюджета, отмечается в сообщении.
Как уточняют в пресс-службе губернатора, размер стимулирующей доплаты составил от 10 до 60 тысяч рублей в зависимости от занимаемой должности.
По данным пресс-службы губернатора Пермского края, всего в регионе работают 22 стационарных учреждения социального обслуживания, из них 12 детских с 28 филиалами и 10 взрослых с 46 филиалами.
"С сентября они возобновили работу в обычном режиме. При этом все необходимые меры профилактики распространения инфекционных заболеваний сохраняются. Так, все сотрудники обеспечены средствами индивидуальной защиты, в помещениях регулярно проводится уборка с дезинфицирующими средствами. Соблюдается социальная дистанция. Работники и подопечные находятся под наблюдением медицинского персонала, проходят ежедневную термометрию", - сказали в пресс-службе главы Пермского края.
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Дмитрий МахонинПермский край
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