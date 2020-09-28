https://ria.ru/20200928/vspyshka-1577866012.html

В псковском колледже выявили вспышку коронавируса

Вспышка коронавируса произошла в колледже в Псковской области, где эта инфекция выявлена у 13 преподавателей и учеников, сообщают региональные власти. РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T09:37

2020-09-28T09:37

2020-09-28T09:37

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

михаил ведерников

псковская область

общество

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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 сен – РИА Новости.</strong> Вспышка коронавируса произошла в колледже в <a href="http://ria.ru/location_Pskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Псковской области</a>, где эта инфекция выявлена у 13 преподавателей и учеников, сообщают региональные власти.Как отмечает областная администрация, всего в регионе 7 классов переведено на дистанционное обучение из-за случаев COVID-19.Ранее также сообщалось о выявлении очага коронавирусной инфекции в Невельской межрайонной больнице, где заразились несколько медработников, в том числе два заместителя главврача.Губернатор Псковской области <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Vedernikov/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Ведерников</a> в своем видеообращении к жителям региона по итогам недели назвал эпидемиологическую обстановку "стабильной и контролируемой", несмотря на выявление очагов COVID-19 в колледже и больнице.По данным на воскресенье, в Псковской области подтверждено 5398 случаев коронавируса, выздоровели 4020 человек. Скончались 65 жителей региона.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20200927/koronavirus-1577834149.html

псковская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил ведерников, псковская область, общество