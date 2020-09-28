В псковском колледже выявили вспышку коронавируса
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 сен – РИА Новости. Вспышка коронавируса произошла в колледже в Псковской области, где эта инфекция выявлена у 13 преподавателей и учеников, сообщают региональные власти.
"В Опочецком индустриально-педагогическом колледже выявлено 13 случаев среди преподавателей и учеников. Все больные изолированы, под наблюдением находятся 50 учащихся", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале региона.
Как отмечает областная администрация, всего в регионе 7 классов переведено на дистанционное обучение из-за случаев COVID-19.
Ранее также сообщалось о выявлении очага коронавирусной инфекции в Невельской межрайонной больнице, где заразились несколько медработников, в том числе два заместителя главврача.
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем видеообращении к жителям региона по итогам недели назвал эпидемиологическую обстановку "стабильной и контролируемой", несмотря на выявление очагов COVID-19 в колледже и больнице.
По данным на воскресенье, в Псковской области подтверждено 5398 случаев коронавируса, выздоровели 4020 человек. Скончались 65 жителей региона.
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