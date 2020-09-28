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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200928/vspyshka-1577866012.html
В псковском колледже выявили вспышку коронавируса
Вспышка коронавируса произошла в колледже в Псковской области, где эта инфекция выявлена у 13 преподавателей и учеников, сообщают региональные власти. РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T09:37
2020-09-28T09:37
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
михаил ведерников
псковская область
общество
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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 сен – РИА Новости.</strong> Вспышка коронавируса произошла в колледже в <a href="http://ria.ru/location_Pskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Псковской области</a>, где эта инфекция выявлена у 13 преподавателей и учеников, сообщают региональные власти.Как отмечает областная администрация, всего в регионе 7 классов переведено на дистанционное обучение из-за случаев COVID-19.Ранее также сообщалось о выявлении очага коронавирусной инфекции в Невельской межрайонной больнице, где заразились несколько медработников, в том числе два заместителя главврача.Губернатор Псковской области <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Vedernikov/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Ведерников</a> в своем видеообращении к жителям региона по итогам недели назвал эпидемиологическую обстановку "стабильной и контролируемой", несмотря на выявление очагов COVID-19 в колледже и больнице.По данным на воскресенье, в Псковской области подтверждено 5398 случаев коронавируса, выздоровели 4020 человек. Скончались 65 жителей региона.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20200927/koronavirus-1577834149.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил ведерников, псковская область, общество

В псковском колледже выявили вспышку коронавируса

09:37 28.09.2020
1912
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке
Медицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 сен – РИА Новости. Вспышка коронавируса произошла в колледже в Псковской области, где эта инфекция выявлена у 13 преподавателей и учеников, сообщают региональные власти.
"В Опочецком индустриально-педагогическом колледже выявлено 13 случаев среди преподавателей и учеников. Все больные изолированы, под наблюдением находятся 50 учащихся", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале региона.
Медицинский работник - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
27 сентября, 11:02Распространение нового коронавируса
Российские ученые предложили новый способ лечения коронавируса
Как отмечает областная администрация, всего в регионе 7 классов переведено на дистанционное обучение из-за случаев COVID-19.
Ранее также сообщалось о выявлении очага коронавирусной инфекции в Невельской межрайонной больнице, где заразились несколько медработников, в том числе два заместителя главврача.
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем видеообращении к жителям региона по итогам недели назвал эпидемиологическую обстановку "стабильной и контролируемой", несмотря на выявление очагов COVID-19 в колледже и больнице.
По данным на воскресенье, в Псковской области подтверждено 5398 случаев коронавируса, выздоровели 4020 человек. Скончались 65 жителей региона.
Кто на пике: динамика COVID-19 в мегаполисах - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
24 сентября, 07:55Инфографика
Кто на пике: динамика COVID-19 в мегаполисах
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
021321
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Михаил ВедерниковПсковская областьОбщество
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