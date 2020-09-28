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"Вульгарно": фанаты раскритиковали Валерию за фото в коротком платье
Певица Валерия опубликовала в своем Instagram откровенное архивное фото. Пользователи Сети снимок не оценили и обрушились с критикой на звезду. РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T11:11
2020-09-28T12:49
шоу-бизнес
валерия (алла перфилова)
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<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости</strong>. <a href="https://ria.ru/person_Valerija_Alla_Perfilova" target="_blank">Певица Валерия</a> опубликовала в своем Instagram откровенное архивное фото. Пользователи Сети снимок не оценили и обрушились с критикой на звезду.В кадре исполнительница предстала сидящей у бассейна. На ней надето красное мини-платье и туфли на высоком каблуке.- В этот день 4 года назад. Эх, тогда мы ещё ничего не знали про "корону", - подписала фотографию знаменитость.Фолловерам Валерии снимок не понравился. Они осудили позу, которую певица приняла в кадре, и назвали ее вульгарной:- Не надо такое выставлять. Вам не 17.<br>- Уже не по возрасту.<br>- Вульгарно.<br>- Надо быть скромнее!
https://ria.ru/20200927/bondarchuk-1577850995.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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60
шоу-бизнес, валерия (алла перфилова)

"Вульгарно": фанаты раскритиковали Валерию за фото в коротком платье

11:11 28.09.2020 (обновлено: 12:49 28.09.2020)
38725
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПевица Валери
Певица Валери - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Певица Валерия опубликовала в своем Instagram откровенное архивное фото. Пользователи Сети снимок не оценили и обрушились с критикой на звезду.
В кадре исполнительница предстала сидящей у бассейна. На ней надето красное мини-платье и туфли на высоком каблуке.
- В этот день 4 года назад. Эх, тогда мы ещё ничего не знали про "корону", - подписала фотографию знаменитость.
Фолловерам Валерии снимок не понравился. Они осудили позу, которую певица приняла в кадре, и назвали ее вульгарной:
- Не надо такое выставлять. Вам не 17.
- Уже не по возрасту.
- Вульгарно.
- Надо быть скромнее!
Главный редактор журнала Hello! Светлана Бондарчук на 30-м Открытом фестивале российского кино Кинотавр - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
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351123411
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