https://ria.ru/20200928/valeriya-1577872346.html
"Вульгарно": фанаты раскритиковали Валерию за фото в коротком платье
Певица Валерия опубликовала в своем Instagram откровенное архивное фото. Пользователи Сети снимок не оценили и обрушились с критикой на звезду. РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T11:11
2020-09-28T11:11
2020-09-28T12:49
шоу-бизнес
валерия (алла перфилова)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/156244/12/1562441299_0:160:2629:1639_1400x0_80_0_0_6c8c501baf85e84529ea96b2a22c893d.jpg
<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости</strong>. <a href="https://ria.ru/person_Valerija_Alla_Perfilova" target="_blank">Певица Валерия</a> опубликовала в своем Instagram откровенное архивное фото. Пользователи Сети снимок не оценили и обрушились с критикой на звезду.В кадре исполнительница предстала сидящей у бассейна. На ней надето красное мини-платье и туфли на высоком каблуке.- В этот день 4 года назад. Эх, тогда мы ещё ничего не знали про "корону", - подписала фотографию знаменитость.Фолловерам Валерии снимок не понравился. Они осудили позу, которую певица приняла в кадре, и назвали ее вульгарной:- Не надо такое выставлять. Вам не 17.<br>- Уже не по возрасту.<br>- Вульгарно.<br>- Надо быть скромнее!
https://ria.ru/20200927/bondarchuk-1577850995.html
2
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/156244/12/1562441299_142:0:2345:1652_1400x0_80_0_0_31f8f6949d8bf3ceb91988dc2b887f10.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шоу-бизнес, валерия (алла перфилова)