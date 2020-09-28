https://ria.ru/20200928/valeriya-1577872346.html

"Вульгарно": фанаты раскритиковали Валерию за фото в коротком платье

Певица Валерия опубликовала в своем Instagram откровенное архивное фото. Пользователи Сети снимок не оценили и обрушились с критикой на звезду. РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T11:11

2020-09-28T11:11

2020-09-28T12:49

шоу-бизнес

валерия (алла перфилова)

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<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости</strong>. <a href="https://ria.ru/person_Valerija_Alla_Perfilova" target="_blank">Певица Валерия</a> опубликовала в своем Instagram откровенное архивное фото. Пользователи Сети снимок не оценили и обрушились с критикой на звезду.В кадре исполнительница предстала сидящей у бассейна. На ней надето красное мини-платье и туфли на высоком каблуке.- В этот день 4 года назад. Эх, тогда мы ещё ничего не знали про "корону", - подписала фотографию знаменитость.Фолловерам Валерии снимок не понравился. Они осудили позу, которую певица приняла в кадре, и назвали ее вульгарной:- Не надо такое выставлять. Вам не 17.<br>- Уже не по возрасту.<br>- Вульгарно.<br>- Надо быть скромнее!

https://ria.ru/20200927/bondarchuk-1577850995.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шоу-бизнес, валерия (алла перфилова)