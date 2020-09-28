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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200928/vaktsinatsiya-1577877114.html
Росздравнадзор рассказал о вакцинации от COVID-19 людей из групп риска
Вакцинация добровольцев и групп риска от коронавирусной инфекции идет в плановом режиме, серьезных побочных реакций не отмечается, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T12:11
2020-09-28T12:18
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
общество
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<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.</strong> Вакцинация добровольцев и групп риска от коронавирусной инфекции идет в плановом режиме, серьезных побочных реакций не отмечается, сообщила пресс-служба <a href="http://ria.ru/organization_Roszdravnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Росздравнадзора</a>."Вакцинация добровольцев – участников пострегистрационных клинических исследований вакцины "Спутник V", разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России, идет в плановом режиме. Также планово идет вакцинация представителей групп риска в регионах. Серьезных побочных реакций мы не отмечаем", - сказала руководить Росздравнадзора <a href="http://ria.ru/person_alla-samoylova/" target="_blank" data-auto="true">Алла Самойлова</a>, слова которой приводятся в сообщении.Вакцинация от коронавируса проводится с применением специальной системы поствакцинального мониторинга – данные о состоянии здоровья каждого пациента поступают в единую информационную систему, уточнили в пресс-службе.<em>Актуальные данные о ситуации с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), общество

Росздравнадзор рассказал о вакцинации от COVID-19 людей из групп риска

12:11 28.09.2020 (обновлено: 12:18 28.09.2020)
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкСотрудница лаборатории проводит испытания вакцины от COVID-19
Сотрудница лаборатории проводит испытания вакцины от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Вакцинация добровольцев и групп риска от коронавирусной инфекции идет в плановом режиме, серьезных побочных реакций не отмечается, сообщила пресс-служба Росздравнадзора.
"Вакцинация добровольцев – участников пострегистрационных клинических исследований вакцины "Спутник V", разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России, идет в плановом режиме. Также планово идет вакцинация представителей групп риска в регионах. Серьезных побочных реакций мы не отмечаем", - сказала руководить Росздравнадзора Алла Самойлова, слова которой приводятся в сообщении.
Вакцинация от коронавируса проводится с применением специальной системы поствакцинального мониторинга – данные о состоянии здоровья каждого пациента поступают в единую информационную систему, уточнили в пресс-службе.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
12001015
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Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)Общество
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