https://ria.ru/20200928/vaktsinatsiya-1577877114.html

Росздравнадзор рассказал о вакцинации от COVID-19 людей из групп риска

Вакцинация добровольцев и групп риска от коронавирусной инфекции идет в плановом режиме, серьезных побочных реакций не отмечается, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T12:11

2020-09-28T12:11

2020-09-28T12:18

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

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федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

общество

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<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.</strong> Вакцинация добровольцев и групп риска от коронавирусной инфекции идет в плановом режиме, серьезных побочных реакций не отмечается, сообщила пресс-служба <a href="http://ria.ru/organization_Roszdravnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Росздравнадзора</a>."Вакцинация добровольцев – участников пострегистрационных клинических исследований вакцины "Спутник V", разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России, идет в плановом режиме. Также планово идет вакцинация представителей групп риска в регионах. Серьезных побочных реакций мы не отмечаем", - сказала руководить Росздравнадзора <a href="http://ria.ru/person_alla-samoylova/" target="_blank" data-auto="true">Алла Самойлова</a>, слова которой приводятся в сообщении.Вакцинация от коронавируса проводится с применением специальной системы поствакцинального мониторинга – данные о состоянии здоровья каждого пациента поступают в единую информационную систему, уточнили в пресс-службе.<em>Актуальные данные о ситуации с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), общество