https://ria.ru/20200928/vaktsinatsiya-1577876574.html

На Ямале завершается первый этап вакцинации от гриппа

Первый этап вакцинации от гриппа завершается в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает в понедельник пресс-служба губернатора региона. РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T12:04

2020-09-28T12:04

2020-09-28T12:04

здоровье - общество

ноябрьск

ямальский район

губкинский

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/07/1576865791_0:151:3072:1879_1400x0_80_0_0_7bdd279f496f8d4eb07553c12b761fc5.jpg

<strong>ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 сен - РИА Новости.</strong> Первый этап вакцинации от гриппа завершается в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает в понедельник пресс-служба губернатора региона."В этом году северяне особенно активно принимают участие в прививочной кампании. Вакцинация началась в первых числах сентября, и менее чем за три недели медики привили 42% детей и 37% взрослых от общего плана вакцинации. Прививку против гриппа уже получили более 124 тысяч человек", - говорится в сообщении.В первую очередь вакцинировались ямальцы из групп риска: пожилые люди, беременные женщины, граждане с хроническими заболеваниями, а также те, кто много контактирует с людьми на работе, – медики, педагоги, сотрудники сферы транспорта, ЖКХ и других отраслей.Благодаря информированию населения о необходимости вакцинации и активной работе медиков в короткие сроки удалось реализовать практически весь объем доз вакцины, прибывшей первой партией. В числе лидеров в прививочной кампании этого года – города Муравленко, <a href="http://ria.ru/location_Nojabrsk/" target="_blank" data-auto="true">Ноябрьск</a>, а также <a href="http://ria.ru/location_Gubkinskijj/" target="_blank" data-auto="true">Губкинский</a>, Красноселькупский, Приуральский, Пуровский, Тазовский, Шурышкарский и <a href="http://ria.ru/location_JAmalskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Ямальский районы</a>. В этих муниципалитетах вакцинация взрослого населения продолжится после получения очередной партии вакцины, уточняет пресс-служба.В этом году в округе планируют привить от гриппа 60% населения – более 315 тысяч человек. Иммунизацию проводят вакцинами СОВИГРИПП и Флю-М, которые содержат актуальные для будущего эпидемиологического сезона штаммы вирусов гриппа."Для удобства ямальцев на сайте ямалпривит.рф собрана вся информация о вакцинации: сколько времени занимает процедура, сколько необходимо времени на выработку иммунитета, срок действия защиты. Там же размещены адреса и телефоны поликлиник, где можно поставить прививку", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20200918/stipendiya-1577456817.html

https://ria.ru/20200618/1573145701.html

ноябрьск

ямальский район

губкинский

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, ноябрьск, ямальский район, губкинский, общество