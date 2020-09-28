https://ria.ru/20200928/vaktsinatsiya-1577876574.html
На Ямале завершается первый этап вакцинации от гриппа
Первый этап вакцинации от гриппа завершается в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает в понедельник пресс-служба губернатора региона. РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T12:04
2020-09-28T12:04
2020-09-28T12:04
здоровье - общество
ноябрьск
ямальский район
губкинский
общество
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<strong>ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 сен - РИА Новости.</strong> Первый этап вакцинации от гриппа завершается в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает в понедельник пресс-служба губернатора региона."В этом году северяне особенно активно принимают участие в прививочной кампании. Вакцинация началась в первых числах сентября, и менее чем за три недели медики привили 42% детей и 37% взрослых от общего плана вакцинации. Прививку против гриппа уже получили более 124 тысяч человек", - говорится в сообщении.В первую очередь вакцинировались ямальцы из групп риска: пожилые люди, беременные женщины, граждане с хроническими заболеваниями, а также те, кто много контактирует с людьми на работе, – медики, педагоги, сотрудники сферы транспорта, ЖКХ и других отраслей.Благодаря информированию населения о необходимости вакцинации и активной работе медиков в короткие сроки удалось реализовать практически весь объем доз вакцины, прибывшей первой партией. В числе лидеров в прививочной кампании этого года – города Муравленко, <a href="http://ria.ru/location_Nojabrsk/" target="_blank" data-auto="true">Ноябрьск</a>, а также <a href="http://ria.ru/location_Gubkinskijj/" target="_blank" data-auto="true">Губкинский</a>, Красноселькупский, Приуральский, Пуровский, Тазовский, Шурышкарский и <a href="http://ria.ru/location_JAmalskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Ямальский районы</a>. В этих муниципалитетах вакцинация взрослого населения продолжится после получения очередной партии вакцины, уточняет пресс-служба.В этом году в округе планируют привить от гриппа 60% населения – более 315 тысяч человек. Иммунизацию проводят вакцинами СОВИГРИПП и Флю-М, которые содержат актуальные для будущего эпидемиологического сезона штаммы вирусов гриппа."Для удобства ямальцев на сайте ямалпривит.рф собрана вся информация о вакцинации: сколько времени занимает процедура, сколько необходимо времени на выработку иммунитета, срок действия защиты. Там же размещены адреса и телефоны поликлиник, где можно поставить прививку", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20200918/stipendiya-1577456817.html
https://ria.ru/20200618/1573145701.html
ноябрьск
ямальский район
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, ноябрьск, ямальский район, губкинский, общество
ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 сен - РИА Новости. Первый этап вакцинации от гриппа завершается в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает в понедельник пресс-служба губернатора региона.
"В этом году северяне особенно активно принимают участие в прививочной кампании. Вакцинация началась в первых числах сентября, и менее чем за три недели медики привили 42% детей и 37% взрослых от общего плана вакцинации. Прививку против гриппа уже получили более 124 тысяч человек", - говорится в сообщении.
В первую очередь вакцинировались ямальцы из групп риска: пожилые люди, беременные женщины, граждане с хроническими заболеваниями, а также те, кто много контактирует с людьми на работе, – медики, педагоги, сотрудники сферы транспорта, ЖКХ и других отраслей.
Благодаря информированию населения о необходимости вакцинации и активной работе медиков в короткие сроки удалось реализовать практически весь объем доз вакцины, прибывшей первой партией. В числе лидеров в прививочной кампании этого года – города Муравленко, Ноябрьск
, а также Губкинский
, Красноселькупский, Приуральский, Пуровский, Тазовский, Шурышкарский и Ямальский районы
. В этих муниципалитетах вакцинация взрослого населения продолжится после получения очередной партии вакцины, уточняет пресс-служба.
В этом году в округе планируют привить от гриппа 60% населения – более 315 тысяч человек. Иммунизацию проводят вакцинами СОВИГРИПП и Флю-М, которые содержат актуальные для будущего эпидемиологического сезона штаммы вирусов гриппа.
"Для удобства ямальцев на сайте ямалпривит.рф собрана вся информация о вакцинации: сколько времени занимает процедура, сколько необходимо времени на выработку иммунитета, срок действия защиты. Там же размещены адреса и телефоны поликлиник, где можно поставить прививку", - отмечается в сообщении.