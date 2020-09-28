https://ria.ru/20200928/vaktsina-1577911558.html

Более 3,7 тысяч доз вакцины от COVID-19 поступит в Свердловскую область

Более 3,7 тысячи доз вакцины от коронавируса поступит в Свердловскую область до конца года, сообщил губернатор региона Евгений Куйвашев. РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T19:22

2020-09-28T19:22

2020-09-28T19:22

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

евгений куйвашев

свердловская область

общество

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<strong>ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 сен - РИА Новости.</strong> Более 3,7 тысячи доз вакцины от коронавируса поступит в <a href="http://ria.ru/location_Sverdlovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Свердловскую область</a> до конца года, сообщил губернатор региона <a href="http://ria.ru/person_Evgenijj_Kujjvashev/" target="_blank" data-auto="true">Евгений Куйвашев</a>."Вакцина от коронавируса поступает во все регионы гораздо более ограниченными партиями (чем вакцина от гриппа - ред.). Эту прививку нужно ставить в два этапа с трехнедельным перерывом. В первую очередь вакцинацию пройдут медики, которые работают с коронавирусными пациентами. Мы рассчитываем, что до конца года в Свердловскую область поступит 3 730 доз", - написал глава региона на своей странице в <a href="https://www.instagram.com/evgenykuyvashev/?hl=ru" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram</a>.В настоящее время, по его словам, в регионе продолжается прививочная кампания против гриппа."Как я уже рассказывал, мы планируем привить от гриппа 65% жителей Свердловской области - более 2,7 миллиона человек. В регион уже поступили 46% (851 850 доз) вакцин для взрослых и 39% (327 610) - для детей. В ближайшее время мы рассчитываем на новую партию", - отметил Куйвашев.За сутки в регионе выявлено 146 новых случаев COVID-19. Общее количество зафиксированных в области случаев новой коронавирусной инфекции составляет 28 862. За сутки выписаны 70 человек. Общее число выписанных достигло 21 656, скончались 592 человека.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.

https://ria.ru/20200803/1575298044.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, евгений куйвашев, свердловская область, общество