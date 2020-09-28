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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200928/vaktsina-1577911558.html
Более 3,7 тысяч доз вакцины от COVID-19 поступит в Свердловскую область
Более 3,7 тысячи доз вакцины от коронавируса поступит в Свердловскую область до конца года, сообщил губернатор региона Евгений Куйвашев. РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T19:22
2020-09-28T19:22
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
евгений куйвашев
свердловская область
общество
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<strong>ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 сен - РИА Новости.</strong> Более 3,7 тысячи доз вакцины от коронавируса поступит в <a href="http://ria.ru/location_Sverdlovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Свердловскую область</a> до конца года, сообщил губернатор региона <a href="http://ria.ru/person_Evgenijj_Kujjvashev/" target="_blank" data-auto="true">Евгений Куйвашев</a>."Вакцина от коронавируса поступает во все регионы гораздо более ограниченными партиями (чем вакцина от гриппа - ред.). Эту прививку нужно ставить в два этапа с трехнедельным перерывом. В первую очередь вакцинацию пройдут медики, которые работают с коронавирусными пациентами. Мы рассчитываем, что до конца года в Свердловскую область поступит 3 730 доз", - написал глава региона на своей странице в <a href="https://www.instagram.com/evgenykuyvashev/?hl=ru" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram</a>.В настоящее время, по его словам, в регионе продолжается прививочная кампания против гриппа."Как я уже рассказывал, мы планируем привить от гриппа 65% жителей Свердловской области - более 2,7 миллиона человек. В регион уже поступили 46% (851 850 доз) вакцин для взрослых и 39% (327 610) - для детей. В ближайшее время мы рассчитываем на новую партию", - отметил Куйвашев.За сутки в регионе выявлено 146 новых случаев COVID-19. Общее количество зафиксированных в области случаев новой коронавирусной инфекции составляет 28 862. За сутки выписаны 70 человек. Общее число выписанных достигло 21 656, скончались 592 человека.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
https://ria.ru/20200803/1575298044.html
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, евгений куйвашев, свердловская область, общество

Более 3,7 тысяч доз вакцины от COVID-19 поступит в Свердловскую область

19:22 28.09.2020
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© РИА Новости / РоспотребнадзорВакцина от коронавируса “ЭпиВакКорона”
Вакцина от коронавируса “ЭпиВакКорона” - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© РИА Новости / Роспотребнадзор
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 сен - РИА Новости. Более 3,7 тысячи доз вакцины от коронавируса поступит в Свердловскую область до конца года, сообщил губернатор региона Евгений Куйвашев.
"Вакцина от коронавируса поступает во все регионы гораздо более ограниченными партиями (чем вакцина от гриппа - ред.). Эту прививку нужно ставить в два этапа с трехнедельным перерывом. В первую очередь вакцинацию пройдут медики, которые работают с коронавирусными пациентами. Мы рассчитываем, что до конца года в Свердловскую область поступит 3 730 доз", - написал глава региона на своей странице в Instagram.
В настоящее время, по его словам, в регионе продолжается прививочная кампания против гриппа.
"Как я уже рассказывал, мы планируем привить от гриппа 65% жителей Свердловской области - более 2,7 миллиона человек. В регион уже поступили 46% (851 850 доз) вакцин для взрослых и 39% (327 610) - для детей. В ближайшее время мы рассчитываем на новую партию", - отметил Куйвашев.
Тест-системы для диагностики нового коронавируса - РИА Новости, 1920, 03.08.2020
3 августа, 12:36Распространение нового коронавируса
В Свердловской области продлили режим самоизоляции для пожилых людей
За сутки в регионе выявлено 146 новых случаев COVID-19. Общее количество зафиксированных в области случаев новой коронавирусной инфекции составляет 28 862. За сутки выписаны 70 человек. Общее число выписанных достигло 21 656, скончались 592 человека.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоЕвгений КуйвашевСвердловская областьОбщество
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