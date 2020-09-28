https://ria.ru/20200928/vaktsina-1577906423.html

Американская компания приостановила испытания вакцины против коронавируса

Американская биотехнологическая компания Inovio частично приостановила испытания своей вакцины против коронавируса, сообщается на сайте компании. РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T18:00

2020-09-28T18:00

2020-09-28T18:11

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/1c/1577906924_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_2006d2f948f83b30b203362e88aee1a5.jpg

<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.</strong> Американская биотехнологическая компания Inovio частично приостановила испытания своей вакцины против коронавируса, сообщается на сайте компании.По данным компании, Управление <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) уведомило ее о том, что имеет ряд вопросов относительно планирующейся второй фазы испытаний вакцины-кандидата INO-4800."До тех пор, пока вопросы FDA не будут разрешены в удовлетворительной степени, заявка Inovio на проведение клинических испытаний нового лекарственного препарата в рамках фазы 2/3 частично приостановлена", - говорится в релизе компании.Сообщается, что компания работает над вопросами регулятора и планирует дать на них ответы в октябре. После того, как FDA получит ответы от компании, у него будет 30 дней, чтобы уведомить Inovio о своем решении относительного возможности компании продолжить испытания."Эта частичная приостановка клинических испытаний произошла не из-за возникновения каких-либо побочных эффектов, связанных с продолжающейся расширенной первой фазой исследования Inovio (вакцины) INO-4800", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что вакцина INO-4800 нацелена против главного поверхностного шиповидного белка вируса SARS-CoV-2, из-за которого возникает COVID-19.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.

https://ria.ru/20200926/koronavirus-1577811279.html

Александр Невский Отстой, позорники. Как критиковали нашу вакцину, а сами, клоуны, только на словах "впереди планеты всей". Только зелёные фантики штамповать и могут, да гадости всякие другим странам. А как что то хорошее сделать, полезное - так "кишка тонка". 28

Арсений Новиков Ничего не могут .. 15

2

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, коронавирусы, сша, в мире