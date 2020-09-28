https://ria.ru/20200928/vaktsina-1577906423.html
Американская компания приостановила испытания вакцины против коронавируса
Американская биотехнологическая компания Inovio частично приостановила испытания своей вакцины против коронавируса, сообщается на сайте компании. РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T18:00
2020-09-28T18:00
2020-09-28T18:11
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/1c/1577906924_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_2006d2f948f83b30b203362e88aee1a5.jpg
<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.</strong> Американская биотехнологическая компания Inovio частично приостановила испытания своей вакцины против коронавируса, сообщается на сайте компании.По данным компании, Управление <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) уведомило ее о том, что имеет ряд вопросов относительно планирующейся второй фазы испытаний вакцины-кандидата INO-4800."До тех пор, пока вопросы FDA не будут разрешены в удовлетворительной степени, заявка Inovio на проведение клинических испытаний нового лекарственного препарата в рамках фазы 2/3 частично приостановлена", - говорится в релизе компании.Сообщается, что компания работает над вопросами регулятора и планирует дать на них ответы в октябре. После того, как FDA получит ответы от компании, у него будет 30 дней, чтобы уведомить Inovio о своем решении относительного возможности компании продолжить испытания."Эта частичная приостановка клинических испытаний произошла не из-за возникновения каких-либо побочных эффектов, связанных с продолжающейся расширенной первой фазой исследования Inovio (вакцины) INO-4800", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что вакцина INO-4800 нацелена против главного поверхностного шиповидного белка вируса SARS-CoV-2, из-за которого возникает COVID-19.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
https://ria.ru/20200926/koronavirus-1577811279.html
Александр Невский
Отстой, позорники. Как критиковали нашу вакцину, а сами, клоуны, только на словах "впереди планеты всей". Только зелёные фантики штамповать и могут, да гадости всякие другим странам. А как что то хорошее сделать, полезное - так "кишка тонка".
28
Арсений Новиков
Ничего не могут ..
15
2
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/1c/1577906924_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_e6b2ed3697d2a2a7912b45eaee266560.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирусы, сша, в мире
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Американская биотехнологическая компания Inovio частично приостановила испытания своей вакцины против коронавируса, сообщается на сайте компании.
По данным компании, Управление США
по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) уведомило ее о том, что имеет ряд вопросов относительно планирующейся второй фазы испытаний вакцины-кандидата INO-4800.
"До тех пор, пока вопросы FDA не будут разрешены в удовлетворительной степени, заявка Inovio на проведение клинических испытаний нового лекарственного препарата в рамках фазы 2/3 частично приостановлена", - говорится в релизе компании.
Сообщается, что компания работает над вопросами регулятора и планирует дать на них ответы в октябре. После того, как FDA получит ответы от компании, у него будет 30 дней, чтобы уведомить Inovio о своем решении относительного возможности компании продолжить испытания.
"Эта частичная приостановка клинических испытаний произошла не из-за возникновения каких-либо побочных эффектов, связанных с продолжающейся расширенной первой фазой исследования Inovio (вакцины) INO-4800", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что вакцина INO-4800 нацелена против главного поверхностного шиповидного белка вируса SARS-CoV-2, из-за которого возникает COVID-19.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.