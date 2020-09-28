https://ria.ru/20200928/vaktsina-1577892153.html

В Белоруссии отбирают добровольцев для испытания российской вакцины

Скрининг добровольцев, готовых испытать на себе российскую вакцину от коронавируса "Спутник V", проводят Белоруссии, сообщила в понедельник пресс-служба... РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T15:01

2020-09-28T15:01

2020-09-28T15:01

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

российский фонд прямых инвестиций

здоровье - общество

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

белоруссия

общество

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<strong>МИНСК, 28 сен – РИА Новости.</strong> Скрининг добровольцев, готовых испытать на себе российскую вакцину от коронавируса "Спутник V", проводят <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Белоруссии</a>, сообщила в понедельник пресс-служба минздрава республики.Ранее в понедельник Российский фонд прямых инвестиций (<a href="https://ria.ru/organization_RFPI" target="_blank">РФПИ</a>) сообщил, что поставил в Белоруссию первую партию вакцины от COVID-19 "Спутник V", вакцинирование добровольцев начнется 1 октября. Таким образом, Белоруссия стала первой страной, в которой стартовали клинические исследования вакцины "Спутник V" после ее регистрации в России.В ведомстве также подтвердили, что 1 октября в Белоруссии начнется вакцинирование добровольцев в рамках проведения в стране двойного "слепого рандомизированного плацебо-контролируемого исследования" вакцины. "РФПИ осуществляет финансирование этого клинического исследования в Республике Беларусь с участием 100 человек", - добавили в пресс-службе.<a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_zdravookhranenija_" target="_blank">Минздрав России</a> в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V".Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По официальным данным, на воскресенье в Белоруссии число выявленных случаев инфицирования COVID-19 составило 77 609, скончались в общей сложности 818 человек.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20200925/vaktsina-1577753787.html

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белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), белоруссия, общество