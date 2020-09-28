В Белоруссии отбирают добровольцев для испытания российской вакцины
МИНСК, 28 сен – РИА Новости. Скрининг добровольцев, готовых испытать на себе российскую вакцину от коронавируса "Спутник V", проводят Белоруссии, сообщила в понедельник пресс-служба минздрава республики.
Ранее в понедельник Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что поставил в Белоруссию первую партию вакцины от COVID-19 "Спутник V", вакцинирование добровольцев начнется 1 октября. Таким образом, Белоруссия стала первой страной, в которой стартовали клинические исследования вакцины "Спутник V" после ее регистрации в России.
"Клинические исследования пройдут в восьми медицинских учреждениях Беларуси, выбранных в качестве исследовательских центров. Две белорусские клиники уже получили первые партии вакцины "Спутник V"… На сегодняшний момент в клинических центрах проведения данного испытания проводятся организационные работы и скрининг добровольцев", - говорится в сообщении пресс-службы минздрава в Telegram-канале.
В ведомстве также подтвердили, что 1 октября в Белоруссии начнется вакцинирование добровольцев в рамках проведения в стране двойного "слепого рандомизированного плацебо-контролируемого исследования" вакцины. "РФПИ осуществляет финансирование этого клинического исследования в Республике Беларусь с участием 100 человек", - добавили в пресс-службе.
Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V".
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По официальным данным, на воскресенье в Белоруссии число выявленных случаев инфицирования COVID-19 составило 77 609, скончались в общей сложности 818 человек.
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12 августа, 13:36ИнфографикаСпутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19