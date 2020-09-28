Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200928/vaktsina-1577892153.html
В Белоруссии отбирают добровольцев для испытания российской вакцины
Скрининг добровольцев, готовых испытать на себе российскую вакцину от коронавируса "Спутник V", проводят Белоруссии, сообщила в понедельник пресс-служба... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T15:01
2020-09-28T15:01
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
российский фонд прямых инвестиций
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
белоруссия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/09/1576980684_0:78:3072:1806_1400x0_80_0_0_97bf5d27997959849e75487ec189b6f8.jpg
<strong>МИНСК, 28 сен – РИА Новости.</strong> Скрининг добровольцев, готовых испытать на себе российскую вакцину от коронавируса "Спутник V", проводят <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Белоруссии</a>, сообщила в понедельник пресс-служба минздрава республики.Ранее в понедельник Российский фонд прямых инвестиций (<a href="https://ria.ru/organization_RFPI" target="_blank">РФПИ</a>) сообщил, что поставил в Белоруссию первую партию вакцины от COVID-19 "Спутник V", вакцинирование добровольцев начнется 1 октября. Таким образом, Белоруссия стала первой страной, в которой стартовали клинические исследования вакцины "Спутник V" после ее регистрации в России.В ведомстве также подтвердили, что 1 октября в Белоруссии начнется вакцинирование добровольцев в рамках проведения в стране двойного "слепого рандомизированного плацебо-контролируемого исследования" вакцины. "РФПИ осуществляет финансирование этого клинического исследования в Республике Беларусь с участием 100 человек", - добавили в пресс-службе.<a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_zdravookhranenija_" target="_blank">Минздрав России</a> в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V".Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По официальным данным, на воскресенье в Белоруссии число выявленных случаев инфицирования COVID-19 составило 77 609, скончались в общей сложности 818 человек.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20200925/vaktsina-1577753787.html
2
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/09/1576980684_477:0:3072:1947_1400x0_80_0_0_9c706e075acb070e1dd5ffbf85c23f5a.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), белоруссия, общество

В Белоруссии отбирают добровольцев для испытания российской вакцины

15:01 28.09.2020
229
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкВакцинация добровольцев против COVID-19 в Москве
Вакцинация добровольцев против COVID-19 в Москве - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МИНСК, 28 сен – РИА Новости. Скрининг добровольцев, готовых испытать на себе российскую вакцину от коронавируса "Спутник V", проводят Белоруссии, сообщила в понедельник пресс-служба минздрава республики.
Ранее в понедельник Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что поставил в Белоруссию первую партию вакцины от COVID-19 "Спутник V", вакцинирование добровольцев начнется 1 октября. Таким образом, Белоруссия стала первой страной, в которой стартовали клинические исследования вакцины "Спутник V" после ее регистрации в России.

"Клинические исследования пройдут в восьми медицинских учреждениях Беларуси, выбранных в качестве исследовательских центров. Две белорусские клиники уже получили первые партии вакцины "Спутник V"… На сегодняшний момент в клинических центрах проведения данного испытания проводятся организационные работы и скрининг добровольцев", - говорится в сообщении пресс-службы минздрава в Telegram-канале.

В ведомстве также подтвердили, что 1 октября в Белоруссии начнется вакцинирование добровольцев в рамках проведения в стране двойного "слепого рандомизированного плацебо-контролируемого исследования" вакцины. "РФПИ осуществляет финансирование этого клинического исследования в Республике Беларусь с участием 100 человек", - добавили в пресс-службе.
Вакцинация добровольца против COVID-19 в поликлинике №62 в Москве - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
25 сентября, 11:39Распространение нового коронавируса
Мурашко рассказал о пострегистрационных испытаниях вакцины от COVID-19
Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V".
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По официальным данным, на воскресенье в Белоруссии число выявленных случаев инфицирования COVID-19 составило 77 609, скончались в общей сложности 818 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
1131003
Обсудить2
Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19Российский фонд прямых инвестицийЗдоровье - ОбществоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)БелоруссияОбщество
Рекомендуем
Форум Здоровье нации — основа процветания России
В России снизилась заболеваемость управляемыми инфекциями
Вооруженные силы Азербайджана ведут боевые действия в Нагорном Карабахе. Скриншот видео
Муфтий призвал урегулировать конфликт в Карабахе с помощью религии
Военнослужащие армии Азербайджана на бронетранспортере в Баку
Азербайджан обратился к диаспоре в России из-за ситуации в Карабахе
На месте крушения малайзийского Boeing 777 в районе деревни Грабово недалеко от Шахтерска в Донецкой области
Слушания по делу о крушении MH17 отложили до 3 ноября
Крушение самолета Ан-26 под Харьковом
Штурман Ан-26 переписывался с дочкой за минуты до крушения
Алексей Навальный
Постпред России обвинил ОЗХО в превышении полномочий в деле Навального
Вооруженные силы Азербайджана ведут боевые действия в Нагорном Карабахе
Белоруссия готова содействовать диалогу между Азербайджаном и Арменией
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В Роспотребнадзоре рассказали об ослаблении коронавируса
Военные Армении
Баку обвинил Ереван в целенаправленных ударах по населенным пунктам
Электронное табло с курсами валют на одной из улиц в Москве
Рубль занял третье место по глубине падения к доллару с начала года
Роман Протасевич
Главред белорусского Telegram-канала Nexta ушел из проекта
Женщина - путешественник
Эксперты рассказали о спросе на путевки на фоне угрозы второй волны COVID
Участники несанкционированной акции протеста оппозиции в Минске
Польша пригрозила ввести санкции против Белоруссии в обход ЕС
Пассажирский самолет в небе над Москвой
Южная Корея снимет запрет на транзитный проезд для россиян
Памятник Ленину, демонтированный в Белгороде
Депутат назвал снос памятника Ленину в Белгороде оскорблением государства
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:05Эксперт спрогнозировал пик заражений COVID-19 в России
03:04Эксперт рассказал, кто может законно снять ваши деньги с карты
02:50СМИ озвучило результаты вскрытия тела дочери актера Конкина
02:40Эксперт оценил пользу карантина в период COVID-19
02:16Армения показала кадры удара по азербайджанским солдатам
02:05Эксперт рассказал, когда можно запросить видео с камер наблюдения
02:00Названа оптимальная температура для дома
01:35Нейросеть показала, как бы выглядели Пугачева и Ротару без "пластики"
00:59В России ввели новые правила для отбывающих наказание
00:51Обвиняемую в отправке яда Трампу экстрадируют в Вашингтон
00:47Совбез ООН обсудит обострение в Нагорном Карабахе, сообщил источник
00:37Стала известна причина "таинственной" смерти слонов в Зимбабве
00:28Пашинян призвал Меркель "обуздать" политику Турции в регионе
00:26Названы регионы, где закончилось место на свалках
00:24Стало известно, над чем работают в Netflix Меган Маркл и принц Гарри
00:22Госдума обсудит заявление по ситуации в Нагорном Карабахе
00:18Лавров рассказал о грядущем визите Путина в Южную Корею
00:14"От слов к делу": Лавров призвал к развитию переговоров в Корее
00:10Лавров рассказал о перспективах урегулирования на Корейском полуострове
00:10Туристы рассказали, какой транспорт считают наиболее безопасным сейчас
Лента новостейМолния