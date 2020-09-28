https://ria.ru/20200928/vaktsina-1577887064.html
Первую партию вакцины "Спутник V" поставили в Белоруссию
Первую партию российской вакцины "Спутник V" поставили в Белоруссию, сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T14:04
2020-09-28T14:04
2020-09-28T14:30
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
российский фонд прямых инвестиций
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 28 сен — РИА Новости.</strong> Первую партию российской вакцины "Спутник V" поставили в Белоруссию, сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).Таким образом, Белоруссия стала первой страной, в которой стартовали клинические исследования "Спутника V" после регистрации в России.Вакцинирование белорусских добровольцев начнется с 1 октября. Оно пройдет в рамках двойного слепого рандомизированного плацебоконтролируемого исследования. "РФПИ осуществляет финансирование этого клинического исследования в Республике Беларусь с участием 100 человек", — отметили в фонде.Исследования пройдут в восьми медицинских учреждениях Белоруссии, два из них уже получили первые партии "Спутника V".В РФПИ добавили, что аналогичные испытания планируются и в других странах — Бразилии, Индии, Саудовской Аравии, Египте и ОАЭ. "Платформа аденовирусных векторов человека, которая лежит в основе российской вакцины, безопасна для здоровья и проверена на протяжении десятилетий в ходе более чем 250 клинических исследований. В то же время западные производители вакцин опираются на экспериментальные, мало изученные и не проверенные в долгосрочном периоде технологии, сталкиваясь с препятствиями при их клинических испытаниях, что отдаляет ввод препаратов в гражданский оборот и негативно влияет на усилия по борьбе с коронавирусом", — заявил глава фонда <a href="http://ria.ru/person_Kirill_Dmitriev/" target="_blank" data-auto="true">Кирилл Дмитриев</a>.Первая в мире вакцина для профилактики COVID-19 — "Спутник V" — разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи совместно с РФПИ. Российский Минздрав зарегистрировал ее в середине августа.Летом препарат успешно прошел две стадии исследований на добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет, у которых в итоге сформировался иммунный ответ и антитела к коронавирусу SARS-CoV-2. В сентябре стартовала пострегистрационная фаза клинических испытаний: в итоге вакцину проверят на 40 тысячах человек. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20200811/1575637509.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200928/vaktsina-1577879984.html
Эдик Камушкин
Нормальным людям она нужнее.
157
Арсений Новиков
Вколите её митингующим.....
122
25
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, российский фонд прямых инвестиций, белоруссия, в мире
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Первую партию российской вакцины "Спутник V" поставили в Белоруссию, сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
Таким образом, Белоруссия стала первой страной, в которой стартовали клинические исследования "Спутника V" после регистрации в России.
Вакцинирование белорусских добровольцев начнется с 1 октября. Оно пройдет в рамках двойного слепого рандомизированного плацебоконтролируемого исследования.
"РФПИ осуществляет финансирование этого клинического исследования в Республике Беларусь с участием 100 человек", — отметили в фонде.
Исследования пройдут в восьми медицинских учреждениях Белоруссии, два из них уже получили первые партии "Спутника V".
В РФПИ добавили, что аналогичные испытания планируются и в других странах — Бразилии, Индии, Саудовской Аравии, Египте и ОАЭ.
"Платформа аденовирусных векторов человека, которая лежит в основе российской вакцины, безопасна для здоровья и проверена на протяжении десятилетий в ходе более чем 250 клинических исследований. В то же время западные производители вакцин опираются на экспериментальные, мало изученные и не проверенные в долгосрочном периоде технологии, сталкиваясь с препятствиями при их клинических испытаниях, что отдаляет ввод препаратов в гражданский оборот и негативно влияет на усилия по борьбе с коронавирусом", — заявил глава фонда Кирилл Дмитриев
.
Первая в мире вакцина для профилактики COVID-19 — "Спутник V" — разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи совместно с РФПИ. Российский Минздрав зарегистрировал ее в середине августа.
Летом препарат успешно прошел две стадии исследований на добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет, у которых в итоге сформировался иммунный ответ и антитела к коронавирусу SARS-CoV-2. В сентябре стартовала пострегистрационная фаза клинических испытаний: в итоге вакцину проверят на 40 тысячах человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф