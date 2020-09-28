Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200928/vaktsina-1577887064.html
Первую партию вакцины "Спутник V" поставили в Белоруссию
Первую партию российской вакцины "Спутник V" поставили в Белоруссию, сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T14:04
2020-09-28T14:30
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
российский фонд прямых инвестиций
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0f/1575821781_0:126:3072:1854_1400x0_80_0_0_876bb191a91657f20c6f8425879224fd.jpg
<strong>МОСКВА, 28 сен — РИА Новости.</strong> Первую партию российской вакцины "Спутник V" поставили в Белоруссию, сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).Таким образом, Белоруссия стала первой страной, в которой стартовали клинические исследования "Спутника V" после регистрации в России.Вакцинирование белорусских добровольцев начнется с 1 октября. Оно пройдет в рамках двойного слепого рандомизированного плацебоконтролируемого исследования. "РФПИ осуществляет финансирование этого клинического исследования в Республике Беларусь с участием 100 человек", — отметили в фонде.Исследования пройдут в восьми медицинских учреждениях Белоруссии, два из них уже получили первые партии "Спутника V".В РФПИ добавили, что аналогичные испытания планируются и в других странах — Бразилии, Индии, Саудовской Аравии, Египте и ОАЭ. "Платформа аденовирусных векторов человека, которая лежит в основе российской вакцины, безопасна для здоровья и проверена на протяжении десятилетий в ходе более чем 250 клинических исследований. В то же время западные производители вакцин опираются на экспериментальные, мало изученные и не проверенные в долгосрочном периоде технологии, сталкиваясь с препятствиями при их клинических испытаниях, что отдаляет ввод препаратов в гражданский оборот и негативно влияет на усилия по борьбе с коронавирусом", — заявил глава фонда <a href="http://ria.ru/person_Kirill_Dmitriev/" target="_blank" data-auto="true">Кирилл Дмитриев</a>.Первая в мире вакцина для профилактики COVID-19 — "Спутник V" — разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи совместно с РФПИ. Российский Минздрав зарегистрировал ее в середине августа.Летом препарат успешно прошел две стадии исследований на добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет, у которых в итоге сформировался иммунный ответ и антитела к коронавирусу SARS-CoV-2. В сентябре стартовала пострегистрационная фаза клинических испытаний: в итоге вакцину проверят на 40 тысячах человек. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20200811/1575637509.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200928/vaktsina-1577879984.html
Нормальным людям она нужнее.
157
Вколите её митингующим.....
122
25
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/0f/1575821781_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_29ba5758fd2973664ee7db90375f81d1.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, российский фонд прямых инвестиций, белоруссия, в мире

Первую партию вакцины "Спутник V" поставили в Белоруссию

14:04 28.09.2020 (обновлено: 14:30 28.09.2020)
5096
© Фото : Российский Фонд Прямых ИнвестицийПервая в мире вакцина от коронавируса COVID-19
Первая в мире вакцина от коронавируса COVID-19 - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© Фото : Российский Фонд Прямых Инвестиций
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Первую партию российской вакцины "Спутник V" поставили в Белоруссию, сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
Таким образом, Белоруссия стала первой страной, в которой стартовали клинические исследования "Спутника V" после регистрации в России.
Первая в мире вакцина от коронавируса - РИА Новости, 1920, 11.08.2020
11 августа, 14:06
Разработка вакцин против COVID-19 в мире
Вакцинирование белорусских добровольцев начнется с 1 октября. Оно пройдет в рамках двойного слепого рандомизированного плацебоконтролируемого исследования.
"РФПИ осуществляет финансирование этого клинического исследования в Республике Беларусь с участием 100 человек", — отметили в фонде.
Исследования пройдут в восьми медицинских учреждениях Белоруссии, два из них уже получили первые партии "Спутника V".
Вакцинация добровольцев против COVID-19 в Москве - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
Вчера, 12:43
Привитые вакциной "Спутник V" не заметили ухудшение самочувствия
В РФПИ добавили, что аналогичные испытания планируются и в других странах — Бразилии, Индии, Саудовской Аравии, Египте и ОАЭ.
"Платформа аденовирусных векторов человека, которая лежит в основе российской вакцины, безопасна для здоровья и проверена на протяжении десятилетий в ходе более чем 250 клинических исследований. В то же время западные производители вакцин опираются на экспериментальные, мало изученные и не проверенные в долгосрочном периоде технологии, сталкиваясь с препятствиями при их клинических испытаниях, что отдаляет ввод препаратов в гражданский оборот и негативно влияет на усилия по борьбе с коронавирусом", — заявил глава фонда Кирилл Дмитриев.
Первая в мире вакцина для профилактики COVID-19 — "Спутник V" — разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи совместно с РФПИ. Российский Минздрав зарегистрировал ее в середине августа.
Летом препарат успешно прошел две стадии исследований на добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет, у которых в итоге сформировался иммунный ответ и антитела к коронавирусу SARS-CoV-2. В сентябре стартовала пострегистрационная фаза клинических испытаний: в итоге вакцину проверят на 40 тысячах человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
142631244
Обсудить25
Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19Российский фонд прямых инвестицийБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Нормальным людям она нужнее.
28 сентября, 14:20
Эдик КамушкинЭдик Камушкин
3100206
Вколите её митингующим.....
28 сентября, 14:19
Арсений НовиковАрсений Новиков
8300119
Рекомендуем
Участники несанкционированной акции протеста оппозиции в Минске
Польша пригрозила ввести санкции против Белоруссии в обход ЕС
Страница социальной сети Twitter на экране смартфона
Twitter ввел санкции против РИА Новости
Вооруженные силы Азербайджана ведут боевые действия в Нагорном Карабахе. Скриншот видео
Кремль призвал к политическому решению ситуации в Нагорном Карабахе
Здание клиники Шарите в Берлине
Правительство ФРГ прокомментировало визит Меркель в клинику к Навальному
Пассажиры на платформе Курского вокзала в Москве
В Роспотребнадзоре назвали сроки выхода России на плато по коронавирусу
Москва во время режима самоизоляции жителей
Попова оценила вероятность введения ограничений из-за коронавируса
Актера Михаила Ефремова выводят из здания Пресненского суда города Москвы после оглашения приговора
Ефремов лично обжаловал свой приговор
Стенд Facebook на ежегодной конференции для разработчиков F8 в Сан-Хосе, штат Калифорния
Европа останется без "Фейсбука": началась война за инфосуверенитет
Выброска боевых машин десанта (БМД) во время совместных батальонных тактических учений десантников России, Белоруссии и Сербии
"Танк из алюминия": что впервые испытали в небе российские десантники
Электронное табло с курсами валют на одной из улиц в Москве
Официальный курс евро вырос почти на два рубля
Кадр из фильма Милашки
Педофилия, мигранты, тверк: идеальный коктейль для киноскандала
ЗРПК Панцирь-С
США "уничтожили" российский "Панцирь" на учениях
Телеведущий Владимир Познер на закрытом показе документального фильма Ян Карский. Праведник мира лауреата премии Эмми Славомира Грюнберга в Еврейском музее и центре толерантности в Москве
Познер предложил жесткое наказание для тех, кто отказывается носить маски
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на заседании Совета по развитию финансового рынка
Кудрин спрогнозировал падение ВВП России
Нефтеперерабатывающий завод в Эль-Бурайке, Ливия
Эта страна может обрушить мировой рынок нефти
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:05Эксперт спрогнозировал пик заражений COVID-19 в России
03:04Эксперт рассказал, кто может законно снять ваши деньги с карты
02:50СМИ озвучило результаты вскрытия тела дочери актера Конкина
02:40Эксперт оценил пользу карантина в период COVID-19
02:16Армения показала кадры удара по азербайджанским солдатам
02:05Эксперт рассказал, когда можно запросить видео с камер наблюдения
02:00Названа оптимальная температура для дома
01:35Нейросеть показала, как бы выглядели Пугачева и Ротару без "пластики"
00:59В России ввели новые правила для отбывающих наказание
00:51Обвиняемую в отправке яда Трампу экстрадируют в Вашингтон
00:47Совбез ООН обсудит обострение в Нагорном Карабахе, сообщил источник
00:37Стала известна причина "таинственной" смерти слонов в Зимбабве
00:28Пашинян призвал Меркель "обуздать" политику Турции в регионе
00:26Названы регионы, где закончилось место на свалках
00:24Стало известно, над чем работают в Netflix Меган Маркл и принц Гарри
00:22Госдума обсудит заявление по ситуации в Нагорном Карабахе
00:18Лавров рассказал о грядущем визите Путина в Южную Корею
00:14"От слов к делу": Лавров призвал к развитию переговоров в Корее
00:10Лавров рассказал о перспективах урегулирования на Корейском полуострове
00:10Туристы рассказали, какой транспорт считают наиболее безопасным сейчас
Лента новостейМолния