https://ria.ru/20200928/vaktsina-1577887064.html

Первую партию вакцины "Спутник V" поставили в Белоруссию

Первую партию российской вакцины "Спутник V" поставили в Белоруссию, сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T14:04

2020-09-28T14:04

2020-09-28T14:30

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

российский фонд прямых инвестиций

белоруссия

в мире

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<strong>МОСКВА, 28 сен — РИА Новости.</strong> Первую партию российской вакцины "Спутник V" поставили в Белоруссию, сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).Таким образом, Белоруссия стала первой страной, в которой стартовали клинические исследования "Спутника V" после регистрации в России.Вакцинирование белорусских добровольцев начнется с 1 октября. Оно пройдет в рамках двойного слепого рандомизированного плацебоконтролируемого исследования. "РФПИ осуществляет финансирование этого клинического исследования в Республике Беларусь с участием 100 человек", — отметили в фонде.Исследования пройдут в восьми медицинских учреждениях Белоруссии, два из них уже получили первые партии "Спутника V".В РФПИ добавили, что аналогичные испытания планируются и в других странах — Бразилии, Индии, Саудовской Аравии, Египте и ОАЭ. "Платформа аденовирусных векторов человека, которая лежит в основе российской вакцины, безопасна для здоровья и проверена на протяжении десятилетий в ходе более чем 250 клинических исследований. В то же время западные производители вакцин опираются на экспериментальные, мало изученные и не проверенные в долгосрочном периоде технологии, сталкиваясь с препятствиями при их клинических испытаниях, что отдаляет ввод препаратов в гражданский оборот и негативно влияет на усилия по борьбе с коронавирусом", — заявил глава фонда <a href="http://ria.ru/person_Kirill_Dmitriev/" target="_blank" data-auto="true">Кирилл Дмитриев</a>.Первая в мире вакцина для профилактики COVID-19 — "Спутник V" — разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи совместно с РФПИ. Российский Минздрав зарегистрировал ее в середине августа.Летом препарат успешно прошел две стадии исследований на добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет, у которых в итоге сформировался иммунный ответ и антитела к коронавирусу SARS-CoV-2. В сентябре стартовала пострегистрационная фаза клинических испытаний: в итоге вакцину проверят на 40 тысячах человек. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20200811/1575637509.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200928/vaktsina-1577879984.html

Эдик Камушкин Нормальным людям она нужнее. 157

Арсений Новиков Вколите её митингующим..... 122

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белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, российский фонд прямых инвестиций, белоруссия, в мире