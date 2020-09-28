https://ria.ru/20200928/vaktsina-1577873069.html

Киргизия готова закупить российскую вакцину от коронавируса

Российская вакцина "Спутник V" стала бы большим подспорьем для Киргизии в борьбе с коронавирусом, на данный момент закупка препарата у РФ обсуждается... РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T11:22

2020-09-28T11:22

2020-09-28T11:22

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

киргизия

общество

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<strong>БИШКЕК, 28 сен - РИА Новости.</strong> Российская вакцина "<a href="https://ria.ru/product_sputnik-v" target="_blank">Спутник V</a>" стала бы большим подспорьем для <a href="https://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic" target="_blank">Киргизии</a> в борьбе с коронавирусом, на данный момент закупка препарата у РФ обсуждается правительством страны на уровне аппарата президента, сообщил РИА Новости директор Центра экстренной медицины Бишкека Искендер Шаяхметов.По словам Шаяхметова, в Киргизии нет мощностей для производства "Спутник V". "Конечно, из России, если будем, то закупать. Я как руководитель Центра экстренной медицины, да и как гражданин, очень заинтересован, чтобы эта вакцина к нам поступила", - добавил он.В Киргизии выявлены 46 355 случаев заражения COVID-19, умерли 1064 человека. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.

https://ria.ru/20200928/pozner-1577861821.html

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киргизия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, киргизия, общество