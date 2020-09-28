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Киргизия готова закупить российскую вакцину от коронавируса
Российская вакцина "Спутник V" стала бы большим подспорьем для Киргизии в борьбе с коронавирусом, на данный момент закупка препарата у РФ обсуждается... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T11:22
2020-09-28T11:22
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
киргизия
общество
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<strong>БИШКЕК, 28 сен - РИА Новости.</strong> Российская вакцина "<a href="https://ria.ru/product_sputnik-v" target="_blank">Спутник V</a>" стала бы большим подспорьем для <a href="https://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic" target="_blank">Киргизии</a> в борьбе с коронавирусом, на данный момент закупка препарата у РФ обсуждается правительством страны на уровне аппарата президента, сообщил РИА Новости директор Центра экстренной медицины Бишкека Искендер Шаяхметов.По словам Шаяхметова, в Киргизии нет мощностей для производства "Спутник V". "Конечно, из России, если будем, то закупать. Я как руководитель Центра экстренной медицины, да и как гражданин, очень заинтересован, чтобы эта вакцина к нам поступила", - добавил он.В Киргизии выявлены 46 355 случаев заражения COVID-19, умерли 1064 человека. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, киргизия, общество

Киргизия готова закупить российскую вакцину от коронавируса

11:22 28.09.2020
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© РИА Новости / пресс-служба Минздрава РФ / Перейти в фотобанкПервая в мире вакцина от коронавируса, зарегистрированная в России
Первая в мире вакцина от коронавируса, зарегистрированная в России - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© РИА Новости / пресс-служба Минздрава РФ
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БИШКЕК, 28 сен - РИА Новости. Российская вакцина "Спутник V" стала бы большим подспорьем для Киргизии в борьбе с коронавирусом, на данный момент закупка препарата у РФ обсуждается правительством страны на уровне аппарата президента, сообщил РИА Новости директор Центра экстренной медицины Бишкека Искендер Шаяхметов.

"В правительстве, на уровне аппарата президента идет разговор о том, чтобы мы тоже получили (вакцину "Спутник V"), но, насколько я знаю, он (препарат) только сейчас начал выпускаться. Мы готовы... Мы с нетерпением ждем вакцину, которую выпустили российские ученые, "Спутник V". Я думаю, это будет мощное подспорье", - сказал Шаяхметов.

По словам Шаяхметова, в Киргизии нет мощностей для производства "Спутник V". "Конечно, из России, если будем, то закупать. Я как руководитель Центра экстренной медицины, да и как гражданин, очень заинтересован, чтобы эта вакцина к нам поступила", - добавил он.
В Киргизии выявлены 46 355 случаев заражения COVID-19, умерли 1064 человека. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоКиргизияОбщество
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