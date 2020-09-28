https://ria.ru/20200928/turtsiya-1577889568.html

В Турции назвали число российских туристов, посетивших страну в августе

Около 440 тысяч российских туристов посетили Турцию в августе после возобновления авиасообщения, приостановленного из-за пандемии коронавируса, свидетельствуют... РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T16:31

2020-09-28T16:31

2020-09-28T16:31

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<strong>АНКАРА, 28 сен — РИА Новости.</strong> Около 440 тысяч российских туристов посетили Турцию в августе после возобновления авиасообщения, приостановленного из-за пандемии коронавируса, свидетельствуют данные министерства культуры и туризма республики.По данным ведомства, за восемь месяцев в Турции побывали 772,7 тысячи российских гостей, что в 6,25 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Россияне по количеству оказались на первом месте среди иностранных путешественников, которые отдохнули на турецких курортах в августе. За ними следуют британцы (261 тысяча), украинцы (256 тысяч) и немцы (170 тысяч).Как ранее заявил министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой, власти ожидают, что до конца года страну посетят 15 миллионов зарубежных туристов, а доходы от этой сферы составят 11 миллиардов долларов.

https://ria.ru/20200928/ingushetiya-1577648885.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туристы, коронавирус covid-19, россия, туризм, новости - туризм, великобритания, германия, турция