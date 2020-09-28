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Туризм
https://ria.ru/20200928/turtsiya-1577889568.html
В Турции назвали число российских туристов, посетивших страну в августе
Около 440 тысяч российских туристов посетили Турцию в августе после возобновления авиасообщения, приостановленного из-за пандемии коронавируса, свидетельствуют... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T16:31
2020-09-28T16:31
туристы
туризм
коронавирус covid-19
россия
туризм
новости - туризм
великобритания
германия
турция
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<strong>АНКАРА, 28 сен — РИА Новости.</strong> Около 440 тысяч российских туристов посетили Турцию в августе после возобновления авиасообщения, приостановленного из-за пандемии коронавируса, свидетельствуют данные министерства культуры и туризма республики.По данным ведомства, за восемь месяцев в Турции побывали 772,7 тысячи российских гостей, что в 6,25 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Россияне по количеству оказались на первом месте среди иностранных путешественников, которые отдохнули на турецких курортах в августе. За ними следуют британцы (261 тысяча), украинцы (256 тысяч) и немцы (170 тысяч).Как ранее заявил министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой, власти ожидают, что до конца года страну посетят 15 миллионов зарубежных туристов, а доходы от этой сферы составят 11 миллиардов долларов.
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туристы, коронавирус covid-19, россия, туризм, новости - туризм, великобритания, германия, турция

В Турции назвали число российских туристов, посетивших страну в августе

16:31 28.09.2020
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© РИА Новости / Мария СеливановаБодрум. Пляж в бухте Гюверджинлик
Бодрум. Пляж в бухте Гюверджинлик - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© РИА Новости / Мария Селиванова
Читать ria.ru в
АНКАРА, 28 сен — РИА Новости. Около 440 тысяч российских туристов посетили Турцию в августе после возобновления авиасообщения, приостановленного из-за пандемии коронавируса, свидетельствуют данные министерства культуры и туризма республики.
По данным ведомства, за восемь месяцев в Турции побывали 772,7 тысячи российских гостей, что в 6,25 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Россияне по количеству оказались на первом месте среди иностранных путешественников, которые отдохнули на турецких курортах в августе. За ними следуют британцы (261 тысяча), украинцы (256 тысяч) и немцы (170 тысяч).
Как ранее заявил министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой, власти ожидают, что до конца года страну посетят 15 миллионов зарубежных туристов, а доходы от этой сферы составят 11 миллиардов долларов.
Эрзи - один из крупнейших средневековых башенных комплексов горной Ингушетии - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
Вчера, 08:00Туризм
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