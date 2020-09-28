https://ria.ru/20200928/turizm-1577877829.html

Эксперты рассказали о спросе на путевки на фоне угрозы второй волны COVID

Российские туроператоры не фиксируют отказы от приобретенных туров на фоне растущей угрозы распространения коронавируса и обращения мэра Москвы с просьбой... РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T15:13

2020-09-28T15:13

2020-09-28T15:13

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коронавирус в россии

туризм

майя ломидзе

ассоциация туроператоров россии (атор)

новости - туризм

сергей собянин

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<strong>МОСКВА, 28 сен — РИА Новости.</strong> Российские туроператоры не фиксируют отказы от приобретенных туров на фоне растущей угрозы распространения коронавируса и обращения мэра Москвы с просьбой усилить меры безопасности, сообщила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.Пожилым людям в Москве с понедельника рекомендовано ограничить посещение людных мест. Сергей Собянин на минувшей неделе также призвал жителей столицы строго соблюдать масочно-перчаточный режим, а работодателей — по-максимуму перевести сотрудников на удаленку.По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, число случаев COVID-19 в России за последние сутки выросло до 8135, из которых 2217 пришлось на Москву.

https://ria.ru/20200928/ingushetiya-1577648885.html

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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