https://ria.ru/20200928/turizm-1577877829.html
Эксперты рассказали о спросе на путевки на фоне угрозы второй волны COVID
Российские туроператоры не фиксируют отказы от приобретенных туров на фоне растущей угрозы распространения коронавируса и обращения мэра Москвы с просьбой... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T15:13
2020-09-28T15:13
2020-09-28T15:13
туры
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отдых
туризм
коронавирус в россии
туризм
майя ломидзе
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
сергей собянин
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<strong>МОСКВА, 28 сен — РИА Новости.</strong> Российские туроператоры не фиксируют отказы от приобретенных туров на фоне растущей угрозы распространения коронавируса и обращения мэра Москвы с просьбой усилить меры безопасности, сообщила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.Пожилым людям в Москве с понедельника рекомендовано ограничить посещение людных мест. Сергей Собянин на минувшей неделе также призвал жителей столицы строго соблюдать масочно-перчаточный режим, а работодателей — по-максимуму перевести сотрудников на удаленку.По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, число случаев COVID-19 в России за последние сутки выросло до 8135, из которых 2217 пришлось на Москву.
https://ria.ru/20200928/ingushetiya-1577648885.html
москва
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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