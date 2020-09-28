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Туризм
https://ria.ru/20200928/turizm-1577877829.html
Эксперты рассказали о спросе на путевки на фоне угрозы второй волны COVID
Российские туроператоры не фиксируют отказы от приобретенных туров на фоне растущей угрозы распространения коронавируса и обращения мэра Москвы с просьбой... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T15:13
2020-09-28T15:13
туры
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отдых
туризм
коронавирус в россии
туризм
майя ломидзе
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
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<strong>МОСКВА, 28 сен — РИА Новости.</strong> Российские туроператоры не фиксируют отказы от приобретенных туров на фоне растущей угрозы распространения коронавируса и обращения мэра Москвы с просьбой усилить меры безопасности, сообщила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.Пожилым людям в Москве с понедельника рекомендовано ограничить посещение людных мест. Сергей Собянин на минувшей неделе также призвал жителей столицы строго соблюдать масочно-перчаточный режим, а работодателей — по-максимуму перевести сотрудников на удаленку.По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, число случаев COVID-19 в России за последние сутки выросло до 8135, из которых 2217 пришлось на Москву.
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туры, туристы, отдых, коронавирус в россии, туризм, майя ломидзе, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, сергей собянин, москва

Эксперты рассказали о спросе на путевки на фоне угрозы второй волны COVID

15:13 28.09.2020
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© Depositphotos / frantic00Женщина - путешественник
Женщина - путешественник - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© Depositphotos / frantic00
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Российские туроператоры не фиксируют отказы от приобретенных туров на фоне растущей угрозы распространения коронавируса и обращения мэра Москвы с просьбой усилить меры безопасности, сообщила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
Пожилым людям в Москве с понедельника рекомендовано ограничить посещение людных мест. Сергей Собянин на минувшей неделе также призвал жителей столицы строго соблюдать масочно-перчаточный режим, а работодателей — по-максимуму перевести сотрудников на удаленку.
"У нас нет понимания, как ситуация из-за роста заболеваний COVID-19 отразится на туристическом спросе. Пока отказов от уже приобретенных туров нет. Я думаю, что их и не будет. Люди либо поедут отдыхать, либо воспользуются возможностью переноса поездки, если эпидемиологическая ситуация ухудшится", — сказала Ломидзе.
По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, число случаев COVID-19 в России за последние сутки выросло до 8135, из которых 2217 пришлось на Москву.
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