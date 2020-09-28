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В городах Большой засечной черты отметили 500-летие Тульского кремля
В малых исторических городах, входивших в Большую засечную черту, 26 сентября прошли мероприятия, приуроченные к 500-летию Тульского кремля, которые завершились РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T12:27
2020-09-28T12:27
500-летие тульского кремля
тула
тульская область
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<strong>МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. </strong>В малых исторических городах, входивших в Большую засечную черту, 26 сентября прошли мероприятия, приуроченные к 500-летию Тульского кремля, которые завершились большими праздничными концертами и фейерверками, сообщается на официальном сайте правительства области.В Крапивне для участников торжества провели квесты, концерты, спортивные соревнования, исторические реконструкции, а также пленэры. В Алексине чествовали жителей, внесших большой вклад в развитие города и всего региона.С самого утра в Богородицке можно было отправиться на пешеходную экскурсию по историческому центру города. Посетители городского сада смогли вживую послушать юных исполнителей – учеников Детской школы искусств им. В.П.Силина – и чтение стихов в рамках литературно-музыкального блока "Край любимый и родной".В городе-крепости Большой засечной черты – Белеве – у стен Спасо-Преображенского мужского монастыря прошел фестиваль колокольного звона "Белевский перезвон". На городских автобусных маршрутах в этот праздничный день сотрудники Белевского краеведческого музея знакомили жителей с историей Белева и Засечной черты.Насыщенной была программа и в Одоеве: здесь прошли легкоатлетическая эстафета "Тульский пряник" и фестиваль "Золотая ярмарка", на котором можно было посмотреть концерт художественной самодеятельности. Для юных горожан сотрудники библиотеки подготовили квест-игру "Тайны купеческого клада", в которой дети познакомились с бытом одоевского купечества.В самом маленьком городе России – Чекалине – торжество прошло на исторической Соборной горе, где можно было посетить мастер-классы, гастрономическую площадку и выставку декоративно-прикладного творчества. Для любителей истории проводили экскурсию"Крепости Лихвина" по Соборной горе.Праздничный концерт "Тульский кремль: 500-лет на страже России" и огненные шоу в славянском стиле ждали посетителей в городе Веневе. В музее Плавска прошел день открытых дверей, а в литературной гостиной вниманию гостей было предложено произведение "Тульский житель" Абрама Булыгина.В Дубне центром празднования юбилея стала усадьба Мосоловых, где прошли концерты, интерактивные программы и экскурсии, а также состоялось театрализованное представление "Тайны Тульского кремля".Жители Епифани заложили аллею Памяти воинов, в поселке состоялось торжественное мероприятие "Епифань в летописи Большой засечной черты".
https://ria.ru/20200927/tula-1577848845.html
тула
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500-летие тульского кремля, тула, тульская область

В городах Большой засечной черты отметили 500-летие Тульского кремля

12:27 28.09.2020
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковГорожане на торжественных мероприятиях, посвященных 500-летию Тульского кремля
Горожане на торжественных мероприятиях, посвященных 500-летию Тульского кремля - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. В малых исторических городах, входивших в Большую засечную черту, 26 сентября прошли мероприятия, приуроченные к 500-летию Тульского кремля, которые завершились большими праздничными концертами и фейерверками, сообщается на официальном сайте правительства области.
В Крапивне для участников торжества провели квесты, концерты, спортивные соревнования, исторические реконструкции, а также пленэры. В Алексине чествовали жителей, внесших большой вклад в развитие города и всего региона.
С самого утра в Богородицке можно было отправиться на пешеходную экскурсию по историческому центру города. Посетители городского сада смогли вживую послушать юных исполнителей – учеников Детской школы искусств им. В.П.Силина – и чтение стихов в рамках литературно-музыкального блока "Край любимый и родной".
В городе-крепости Большой засечной черты – Белеве – у стен Спасо-Преображенского мужского монастыря прошел фестиваль колокольного звона "Белевский перезвон". На городских автобусных маршрутах в этот праздничный день сотрудники Белевского краеведческого музея знакомили жителей с историей Белева и Засечной черты.
Участники торжественных мероприятий, посвященных 500-летию Тульского кремля - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
27 сентября, 17:22
Фейерверк и погружение в историю: как отметили 500-летие Тульского кремля
Насыщенной была программа и в Одоеве: здесь прошли легкоатлетическая эстафета "Тульский пряник" и фестиваль "Золотая ярмарка", на котором можно было посмотреть концерт художественной самодеятельности. Для юных горожан сотрудники библиотеки подготовили квест-игру "Тайны купеческого клада", в которой дети познакомились с бытом одоевского купечества.
В самом маленьком городе России – Чекалине – торжество прошло на исторической Соборной горе, где можно было посетить мастер-классы, гастрономическую площадку и выставку декоративно-прикладного творчества. Для любителей истории проводили экскурсию"Крепости Лихвина" по Соборной горе.
Праздничный концерт "Тульский кремль: 500-лет на страже России" и огненные шоу в славянском стиле ждали посетителей в городе Веневе. В музее Плавска прошел день открытых дверей, а в литературной гостиной вниманию гостей было предложено произведение "Тульский житель" Абрама Булыгина.
В Дубне центром празднования юбилея стала усадьба Мосоловых, где прошли концерты, интерактивные программы и экскурсии, а также состоялось театрализованное представление "Тайны Тульского кремля".
Жители Епифани заложили аллею Памяти воинов, в поселке состоялось торжественное мероприятие "Епифань в летописи Большой засечной черты".
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500-летие Тульского кремляТулаТульская область
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