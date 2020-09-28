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ВТБ занял второе место в рейтинге цифровизации банков
ВТБ переместился с 15-го на второе место после "Тинькофф" в рейтинге топ-50 российских банков по уровню цифровизации по итогам первого полугодия 2020 года,... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T20:37
2020-09-28T21:15
втб
новости компаний - экономика
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<strong>МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. </strong><a href="http://ria.ru/organization_VTB/" target="_blank" data-auto="true">ВТБ</a> переместился с 15-го на второе место после "Тинькофф" в рейтинге топ-50 российских банков по уровню цифровизации по итогам первого полугодия 2020 года, составленном фондом "Сколково" и резидентом его Кластера информтехнологий — компанией VR_Bank, свидетельствуют материалы на сайте фонда.Третье место в рейтинге занял Сбербанк. Заместитель президента-председателя правления ВТБ Вадим Кулик, слова которого приводит пресс-служба банка, подчеркнул, что "связанные с коронавирусом ограничения сделали стратегию цифровой трансформации ВТБ еще более актуальной: банк стал лидером по внедрению новых цифровых сервисов для розничных клиентов и бизнеса". По данным пресс-службы ВТБ, создатели рейтинга отметили прорыв банка во внедрении цифровых сервисов для бизнеса. В том числе, ВТБ запустил мобильное приложение ВТБ Бизнес Lite для дистанционного обслуживания предпринимателей, сервис удаленного открытия расчетного счета для бизнеса, реализовал сервис цифровой бухгалтерии для предпринимателей Цифра, запустил новое приложение для бизнеса для приема платежей по QR-коду. Согласно стратегии ВТБ, он планирует оставаться универсальным банком и при этом обеспечивает переход каналов взаимодействия с клиентам на новый технологический уровень.Ранее в одном из интервью глава банка <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Kostin/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Костин</a> подчеркивал, что у ВТБ и Сбербанка разные подходы к цифровизации. По его словам, в то время как Сбербанк хочет стать hi-tech компанией, как Яндекс, и Google, и Alibaba, ВТБ намерен запускать продукты, внедряя и развивая новые технологии, а не создавая их обязательно с нуля.
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РИА Новости
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втб, новости компаний - экономика

ВТБ занял второе место в рейтинге цифровизации банков

20:37 28.09.2020 (обновлено: 21:15 28.09.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОтделение банка "ВТБ"
Отделение банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. ВТБ переместился с 15-го на второе место после "Тинькофф" в рейтинге топ-50 российских банков по уровню цифровизации по итогам первого полугодия 2020 года, составленном фондом "Сколково" и резидентом его Кластера информтехнологий — компанией VR_Bank, свидетельствуют материалы на сайте фонда.
Третье место в рейтинге занял Сбербанк.
Заместитель президента-председателя правления ВТБ Вадим Кулик, слова которого приводит пресс-служба банка, подчеркнул, что "связанные с коронавирусом ограничения сделали стратегию цифровой трансформации ВТБ еще более актуальной: банк стал лидером по внедрению новых цифровых сервисов для розничных клиентов и бизнеса".
По данным пресс-службы ВТБ, создатели рейтинга отметили прорыв банка во внедрении цифровых сервисов для бизнеса. В том числе, ВТБ запустил мобильное приложение ВТБ Бизнес Lite для дистанционного обслуживания предпринимателей, сервис удаленного открытия расчетного счета для бизнеса, реализовал сервис цифровой бухгалтерии для предпринимателей Цифра, запустил новое приложение для бизнеса для приема платежей по QR-коду.
Глава департамента развития IT-архитектуры банка ВТБ Илья Старостин - РИА Новости, 1920, 10.07.2020
10 июля, 09:00
Глава IT-архитектуры ВТБ рассказал о цифровой трансформации банка
Согласно стратегии ВТБ, он планирует оставаться универсальным банком и при этом обеспечивает переход каналов взаимодействия с клиентам на новый технологический уровень.
Ранее в одном из интервью глава банка Андрей Костин подчеркивал, что у ВТБ и Сбербанка разные подходы к цифровизации. По его словам, в то время как Сбербанк хочет стать hi-tech компанией, как Яндекс, и Google, и Alibaba, ВТБ намерен запускать продукты, внедряя и развивая новые технологии, а не создавая их обязательно с нуля.
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ВТБНовости компаний - Экономика
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