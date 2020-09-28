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https://ria.ru/20200928/tseny-na-igry-ps-1577897963.html
Российские геймеры удивились новым ценам на старые игры для PlayStation
Игровое подразделение Sony PlayStation объявило новые цены на игры PS4 для россиян. Стоимость большинства тайтлов резко выросла, что отражено в фирменном... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T16:28
2020-09-28T16:28
риа наука
геймеры
sony corporation
playstation
технологии
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<strong>МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. </strong>Игровое подразделение Sony PlayStation объявило новые цены на игры PS4 для россиян. Стоимость большинства тайтлов резко выросла, что отражено в фирменном магазине <u><a href="https://store.playstation.com/ru-ru/home/games?emcid=pa-st-233073" target="_blank" rel="nofollow noopener">PS Store</a></u>.Корректировка стоимости коснулась 800 тайтлов. В среднем, игра подорожала на 15-30 процентов рублей. По данным агрегатора цен на игры <u><a href="https://psprices.com/region-ru/collection/become-more-expensive?sort=date&amp;ordering=desc&amp;platform=PS4" target="_blank" rel="nofollow noopener">Psprices</a></u>, шутер Battlefield V теперь стоит 4 279 рублей (против 3 499 рублей до повышения), а RPG Anthem — 4 999 рублей, что на 1 000 рублей больше прежнего.В самой Sony причину повышения цен на игры для PS4 не комментируют. Старт продаж нового поколения приставок запланирован на 19 ноября. Анонсированная цена консоли — 37 999 рублей (без дисковода) и 46 999 рублей (с оптическим приводом).
https://ria.ru/20200918/playstation-1577407251.html
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геймеры, sony corporation, playstation, технологии

Российские геймеры удивились новым ценам на старые игры для PlayStation

16:28 28.09.2020
4661
© РИА Новости / Игорь Руссак / Перейти в фотобанкФестиваль"Вконтакте" в Санкт-Петербурге
ФестивальВконтакте в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© РИА Новости / Игорь Руссак
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Игровое подразделение Sony PlayStation объявило новые цены на игры PS4 для россиян. Стоимость большинства тайтлов резко выросла, что отражено в фирменном магазине PS Store.
Корректировка стоимости коснулась 800 тайтлов. В среднем, игра подорожала на 15-30 процентов рублей. По данным агрегатора цен на игры Psprices, шутер Battlefield V теперь стоит 4 279 рублей (против 3 499 рублей до повышения), а RPG Anthem — 4 999 рублей, что на 1 000 рублей больше прежнего.
Видеоигра - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
18 сентября, 08:00РИА Наука
PlayStation 5: цена, функции, ожидания от самой большой игровой приставки
В самой Sony причину повышения цен на игры для PS4 не комментируют. Старт продаж нового поколения приставок запланирован на 19 ноября. Анонсированная цена консоли — 37 999 рублей (без дисковода) и 46 999 рублей (с оптическим приводом).
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РИА НаукагеймерыSony CorporationPlayStationТехнологии
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