https://ria.ru/20200928/tseny-na-igry-ps-1577897963.html

Российские геймеры удивились новым ценам на старые игры для PlayStation

Игровое подразделение Sony PlayStation объявило новые цены на игры PS4 для россиян. Стоимость большинства тайтлов резко выросла, что отражено в фирменном... РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T16:28

2020-09-28T16:28

2020-09-28T16:28

риа наука

геймеры

sony corporation

playstation

технологии

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<strong>МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. </strong>Игровое подразделение Sony PlayStation объявило новые цены на игры PS4 для россиян. Стоимость большинства тайтлов резко выросла, что отражено в фирменном магазине <u><a href="https://store.playstation.com/ru-ru/home/games?emcid=pa-st-233073" target="_blank" rel="nofollow noopener">PS Store</a></u>.Корректировка стоимости коснулась 800 тайтлов. В среднем, игра подорожала на 15-30 процентов рублей. По данным агрегатора цен на игры <u><a href="https://psprices.com/region-ru/collection/become-more-expensive?sort=date&ordering=desc&platform=PS4" target="_blank" rel="nofollow noopener">Psprices</a></u>, шутер Battlefield V теперь стоит 4 279 рублей (против 3 499 рублей до повышения), а RPG Anthem — 4 999 рублей, что на 1 000 рублей больше прежнего.В самой Sony причину повышения цен на игры для PS4 не комментируют. Старт продаж нового поколения приставок запланирован на 19 ноября. Анонсированная цена консоли — 37 999 рублей (без дисковода) и 46 999 рублей (с оптическим приводом).

https://ria.ru/20200918/playstation-1577407251.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

геймеры, sony corporation, playstation, технологии