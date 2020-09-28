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https://ria.ru/20200928/trudoustroystvo-1577906649.html
Ставрополье вошло в топ-10 регионов по трудоустройству незащищенных групп
Ставропольский край вошел в десятку регионов–лидеров по возвращению незащищенных слоев населения к трудовой деятельности, сообщает министерство труда и... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T18:11
2020-09-28T18:11
ставропольский край
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<strong>СТАВРОПОЛЬ, 28 сен — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Stavropolskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Ставропольский край</a> вошел в десятку регионов–лидеров по возвращению незащищенных слоев населения к трудовой деятельности, сообщает министерство труда и соцзащиты населения региона, которое реализует программу мероприятий в этой области с 2012 года."С 2017 года это направление работы включено в госпрограмму Ставропольского края "Развитие сферы труда и занятости населения" и переведено на региональное финансирование. На реализацию этого направления из краевого бюджета с 2017 по 2020 годы выделено 10,5 миллионов рублей", говорится в сообщении.Программа направлена на мотивацию и возвращение к трудовой деятельности, адаптацию в трудовом коллективе, сопровождение и закрепление на рабочем месте тех, кому труднее всего выйти на работу после длительного перерыва или из-за отсутствия трудового опыта, в частности, инвалидов, путем организации стажировок на производстве."Только за четыре последних года в стажировках приняли участие свыше 300 человек. Каждый второй участник после завершения периода стажировки получил постоянную работу там, где проходил стажировку. Работодателям, принявшим на работу стажеров, за счет средств бюджета Ставропольского края компенсируются расходы в размере минимальной оплаты труда", — отметили в министерстве.При этом власти Ставрополья постоянно работают над расширением охвата программы и включением в нее новых категорий граждан. Так, с 2020 года в стажировках могут принимать участие лица, освободившиеся из мест лишения свободы. "Ставропольский край – единственный в стране регион, который включает в стажировки самые незащищенные на рынке труда категории граждан. За каждым из них закреплен наставник из числа более опытных работников. На оплату наставников из бюджета края выделяются средства в размере половины минимальной оплаты труда", — пояснил замминистра труда и социальной защиты населения края Борис Семеняк.
https://ria.ru/20200925/blagoustroystvo-1577779868.html
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РИА Новости
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60
ставропольский край

Ставрополье вошло в топ-10 регионов по трудоустройству незащищенных групп

18:11 28.09.2020
19
© РИА Новости / Дмитрий Степанов / Перейти в фотобанкЗнак "Я люблю Ставрополь"
Знак Я люблю Ставрополь - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© РИА Новости / Дмитрий Степанов
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СТАВРОПОЛЬ, 28 сен — РИА Новости. Ставропольский край вошел в десятку регионов–лидеров по возвращению незащищенных слоев населения к трудовой деятельности, сообщает министерство труда и соцзащиты населения региона, которое реализует программу мероприятий в этой области с 2012 года.
"С 2017 года это направление работы включено в госпрограмму Ставропольского края "Развитие сферы труда и занятости населения" и переведено на региональное финансирование. На реализацию этого направления из краевого бюджета с 2017 по 2020 годы выделено 10,5 миллионов рублей", говорится в сообщении.
Программа направлена на мотивацию и возвращение к трудовой деятельности, адаптацию в трудовом коллективе, сопровождение и закрепление на рабочем месте тех, кому труднее всего выйти на работу после длительного перерыва или из-за отсутствия трудового опыта, в частности, инвалидов, путем организации стажировок на производстве.
"Только за четыре последних года в стажировках приняли участие свыше 300 человек. Каждый второй участник после завершения периода стажировки получил постоянную работу там, где проходил стажировку. Работодателям, принявшим на работу стажеров, за счет средств бюджета Ставропольского края компенсируются расходы в размере минимальной оплаты труда", — отметили в министерстве.
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25 сентября, 16:26
Более 400 общественных территорий благоустроят на Ставрополье
При этом власти Ставрополья постоянно работают над расширением охвата программы и включением в нее новых категорий граждан. Так, с 2020 года в стажировках могут принимать участие лица, освободившиеся из мест лишения свободы.
"Ставропольский край – единственный в стране регион, который включает в стажировки самые незащищенные на рынке труда категории граждан. За каждым из них закреплен наставник из числа более опытных работников. На оплату наставников из бюджета края выделяются средства в размере половины минимальной оплаты труда", — пояснил замминистра труда и социальной защиты населения края Борис Семеняк.
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Ставропольский край
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