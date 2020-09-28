https://ria.ru/20200928/tramp-1577907001.html
Трамп сообщил об отказе Байдена пройти тест на наркотики перед дебатами
Президент США Дональд Трамп заявил, что его оппонент на выборах от Демократической партии Джо Байден отказался пройти тест на наркотики перед намеченными на... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T18:10
2020-09-28T18:10
2020-09-28T18:10
дональд трамп
джо байден
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 28 сен – РИА Новости.</strong> Президент США <a href="https://ria.ru/person_Tramp_Donald" target="_blank">Дональд Трамп</a> заявил, что его оппонент на выборах от Демократической партии <a href="https://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden" target="_blank">Джо Байден</a> отказался пройти тест на наркотики перед намеченными на вторник дебатами.Трамп не уточнил, откуда у него эта информация. В <a href="https://twitter.com/JoeBiden" target="_blank" rel="nofollow noopener">Twitter</a> Байдена, в сообщениях от сопровождающего его журналистского пула и на лентах основных информагентств таких заявлений не было.Трамп настаивает на том, чтобы и Байден и он сам до или после дебатов прошли тест на наркотики. Он объясняет это тем, что "многие говорят", что Байден принимает некие препараты, помогающие прояснить сознание и активизировать мыслительные процессы. Кто именно это говорит, Трамп не уточняет. Накануне, отвечая на этот вопрос, он предложил журналистам самим поискать это в интернете.Первые теледебаты пройдут 29 сентября. В течение полутора часов кандидатам будут задавать вопросы по шести отобранным темам, уделив каждой 15 минут. В числе тем - назначение судьи в Верховный суд, беспорядки в американских городах, борьба с коронавирусом, безопасность выборов, экономика.
https://ria.ru/20200922/amerika-1577555333.html
1
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, джо байден, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 28 сен – РИА Новости.
Президент США Дональд Трамп
заявил, что его оппонент на выборах от Демократической партии Джо Байден
отказался пройти тест на наркотики перед намеченными на вторник дебатами.
"Джо Байден только что объявил, что он не согласится на тест на наркотики. Ха, интересно, почему", - написал он в понедельник в своем Twitter.
Трамп не уточнил, откуда у него эта информация. В Twitter
Байдена, в сообщениях от сопровождающего его журналистского пула и на лентах основных информагентств таких заявлений не было.
Трамп настаивает на том, чтобы и Байден и он сам до или после дебатов прошли тест на наркотики. Он объясняет это тем, что "многие говорят", что Байден принимает некие препараты, помогающие прояснить сознание и активизировать мыслительные процессы. Кто именно это говорит, Трамп не уточняет. Накануне, отвечая на этот вопрос, он предложил журналистам самим поискать это в интернете.
Первые теледебаты пройдут 29 сентября. В течение полутора часов кандидатам будут задавать вопросы по шести отобранным темам, уделив каждой 15 минут. В числе тем - назначение судьи в Верховный суд, беспорядки в американских городах, борьба с коронавирусом, безопасность выборов, экономика.