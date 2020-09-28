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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200928/tikhanovskaya-1577890110.html
Макрон может встретиться с Тихановской в Литве
Президент Франции Эммануэль Макрон встретится с экс-кандидатом на пост президента Белоруссии Светланой Тихановской в ходе своего визита в Вильнюс, если она... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T14:40
2020-09-28T14:40
протесты в белоруссии
светлана тихановская
эммануэль макрон
александр лукашенко
франция
латвия
белоруссия
литва
в мире
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<strong>ПАРИЖ, 28 сен – РИА Новости.</strong> Президент Франции <a href="https://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron" target="_blank">Эммануэль Макрон</a> встретится с экс-кандидатом на пост президента Белоруссии <a href="https://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya" target="_blank">Светланой Тихановской</a> в ходе своего визита в Вильнюс, если она сделает запрос о встрече, заявил официальный представитель французского правительства Габриэль Атталь.Макрон в понедельник начнет свой визит в <a href="https://ria.ru/location_Lithuania" target="_blank">Литву</a>, во вторник он должен прибыть в <a href="https://ria.ru/location_Latvia" target="_blank">Латвию</a>.Ранее президент Франции назвал происходящее в Белоруссии кризисом авторитарной власти и заявил, что <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a> должен уйти с поста президента страны.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. На прошлой неделе прошла инаугурация Лукашенко, что спровоцировало протестную акцию, которая вновь была разогнана правоохранителями с использованием силовых методов и водометов.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200922/tikhanovskaya-1577588189.html
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франция
латвия
белоруссия
литва
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светлана тихановская, эммануэль макрон, александр лукашенко, франция, латвия, белоруссия, литва, в мире

Макрон может встретиться с Тихановской в Литве

14:40 28.09.2020
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк Светлана Тихановская
 Светлана Тихановская - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
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ПАРИЖ, 28 сен – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон встретится с экс-кандидатом на пост президента Белоруссии Светланой Тихановской в ходе своего визита в Вильнюс, если она сделает запрос о встрече, заявил официальный представитель французского правительства Габриэль Атталь.

"Если Светлана Тихановская попросит о встрече, президент республики встретится с ней в ходе своего визита", - сказал Атталь на брифинге в понедельник.

Макрон в понедельник начнет свой визит в Литву, во вторник он должен прибыть в Латвию.
Ранее президент Франции назвал происходящее в Белоруссии кризисом авторитарной власти и заявил, что Александр Лукашенко должен уйти с поста президента страны.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. На прошлой неделе прошла инаугурация Лукашенко, что спровоцировало протестную акцию, которая вновь была разогнана правоохранителями с использованием силовых методов и водометов.
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяЭммануэль МакронАлександр ЛукашенкоФранцияЛатвияБелоруссияЛитваВ мире
Популярные комментарии
Для тайных встреч с дамами лучше использовать палату в клинике Шарите
28 сентября, 14:54
ИЗИгорь Земский
1980000
А жена ему разрешит?
28 сентября, 14:45
Геннадий SoloГеннадий Solo
7110001
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