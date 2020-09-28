https://ria.ru/20200928/telefon-1577792005.html

"Разговаривайте!": психологи телефона доверия 10 лет помогают подросткам

Как найти свое место в жизни? Как правильно выбрать будущее? Как наладить отношения со сверстниками? А с родителями? Что делать, если самые близкие люди тебя не РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T08:00

2020-09-28T08:00

2020-09-28T10:46

хорошие новости

россия

хорошие новости

психологи

фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/19/1577793502_0:23:1500:867_1400x0_80_0_0_98bb9db2be4b16c0d82766cb91d55aca.jpg

<strong>МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. </strong>Как найти свое место в жизни? Как правильно выбрать будущее? Как наладить отношения со сверстниками? А с родителями? Что делать, если самые близкие люди тебя не понимают? На эти и другие вопросы отвечают специалисты единого общероссийского телефона доверия для детей, подростков и их родителей — анонимной и бесплатной службы, работающей во всех регионах страны. Именно они помогают в самые трудные моменты в жизни, находя верные решения и подбирая нужные слова поддержки.А чтобы наладить взаимоотношения с родителями и найти необходимую поддержку, по ее словам, нужно научиться ставить себя на место других людей и относиться к окружающим так, как вы хотели бы, чтобы относились к вам."Общий совет детям и родителям — разговаривайте! Все нужно обсуждать. Когда идет какой-то конфликт, можно найти некий компромисс, если и обсудить свою мотивацию, и постараться понять родителей, которые желают лишь хорошего. А если все-таки недопонимания и критической ситуации не удалось избежать, нужно позвонить психологам. Причем сделать это можно всем вместе, всем участникам конфликта, а психолог поможет найти взаимопонимание между самыми близкими друг другу людьми", — подчеркнула Иванникова.Помочь всемЗа десять лет работы службы профессиональные психологи анонимно проконсультировали по номеру <a href="https://telefon-doveria.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">8 (800) 2000-122</a> более восьми миллионов детей, подростков, их родителей и старших родственников по различным темам, приводящим к острым, а иногда и трагичным ситуациям и необдуманным решениям. Все это происходит в условиях полной анонимности: звонящему достаточно назвать свое имя, а дальше специалист с помощью наводящих вопросов разберется в сути проблемы и предложит решение.По ее словам, бóльшую часть абонентов составляют подростки — примерно 50-60 процентов звонящих. В основном они обращаются к психологам с проблемами поиска себя и своего места, принятия себя и своего внутреннего состояния, а также из-за чувства одиночества. На втором месте по частоте звонков — взаимоотношения со сверстниками."Это все, что имеет отношение к дружбе, ссорам, любви, в том числе безответной, популярности и ее отсутствию в группе, травле", — отметила Иванникова.Тройку наиболее распространенных запросов подростков замыкают проблемы в отношениях с родителями, что, по мнению специалистов, неудивительно, ведь чем старше становится ребенок, тем чаще в семьях вспыхивают конфликты и все больше растет непонимание между самыми близкими людьми.Не менее важная тема для молодых россиян — проблемы в школах. Сюда психологи относят взаимоотношения с учителями, а также стресс из-за экзаменов, когда у учащихся возрастает страх не оправдать надежды родителей или получить неудовлетворительные оценки, что, в свою очередь, может значительно понизить шансы на поступление в вуз.Вторую крупную группу абонентов единого телефона доверия составляют бабушки и дедушки, тети и дяди, учителя и тренеры, то есть все, кто сталкивается с детьми."Учителя очень часто советуются в случаях, когда не могут справиться с кем-то. Психолог может посоветовать какие-то шаги, как наладить отношения. Или, например, учитель видит, что с ребенком не все в порядке, он понимает, что у него дома могут быть сложности, конфликты, тяжелая ситуация. Он может позвонить и спросить совета, как выстроить доверительные отношения, чтобы ребенок поделился с ним", — рассказала руководитель департамента коммуникаций Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.Пожилые родственники также обращаются к специалистам, когда не могут справиться с воспитанием подрастающего поколения. Основной проблемой в данном случае, как правило, становится слишком большая возрастная разница и разрыв в навыках использования современных гаджетов и других достижений технического прогресса.Родителей же, по словам Иванниковой, в основном беспокоят взаимоотношения с их детьми, особенно в ситуации конфликта или кризиса. Хотя они звонят гораздо реже старших родственников и составляют лишь 17-20 процентов общего числа абонентов.Значительный вес для клиентов службы имеет и тема общения школьников со сверстниками: есть ли у ребенка какие-то проблемы при взаимодействии с одноклассниками, как много у него друзей в классе и есть ли они вообще.В последние годы заметно увеличилось количество тревожных звонков от родителей по поводу активной жизни школьников в социальных сетях. И это неудивительно, учитывая стремительный всплеск активности так называемых групп смерти, в которые детей и подростков заманивали мошенники и манипуляторы. Правда, на данный момент количество запросов по этой теме от россиян значительно уменьшилось, отметила Иванникова, потому что на первый план вышли уже другие проблемы."Кстати, во время самоизоляции никакого всплеска звонков и негатива, некоего страха не было зафиксировано. Если и были проблемы, то они были в основном из-за того, что все сидят дома, обострились отношения или стало сложнее учиться, друг на друга немного покричали. Но ничего криминального", — добавила она.Преодолеть страхВ целом россияне еще далеко не всегда готовы обращаться к психологам, даже при условии соблюдения анонимности и отсутствия какой-либо платы за их услуги. По словам Иванниковой, в 2019 году наибольшее количество звонков на номер единого телефона доверия поступило из Сибирского, Приволжского и Центрального федеральных округов. Связано это как с количеством подключенных специалистов в регионе и наличием круглосуточной линии, так и с восприятием работы психологической службы в целом."У нас достаточно мало звонков на Кавказе, на юге — там чуть благополучнее ситуация и просто особенности менталитета, которые не позволяют обращаться за помощью к психологу. А самые активные стабильно Сибирь, Урал и ЦФО. В этих регионах отдельные телефоны появились еще до общероссийской линии", — отметила она.Впрочем, ситуация уже начинает меняться в лучшую сторону: так, в крупных городах общение с психологом уже становится нормой. А сотрудники фонда призывают россиян не отказываться от помощи специалистов и не бояться сделать первый шаг навстречу решению проблемы."Мы пытаемся всем сказать, что боятся не нужно. Мы предлагаем свои услуги тем, кто здесь и сейчас нуждается в экстренной психологической помощи. По крайней мере она будет получена анонимно и бесплатно. Может быть много причин, препятствующих посещению психолога: это дорого, таких специалистов нет в данном населенном пункте, все друг друга знают и обсуждать какие-то проблемы сложно. А у нас можно позвонить человеку, которого не знаешь, и он тебя не знает — так проще", — подчеркнула Иванникова.Не менее активно популяризация психологической службы идет также среди детей и подростков, которым подчас нелегко обратиться ко взрослым со своими переживаниями."Мы привлекаем разных популярных у подростков персонажей, чтобы они рассказали, что у них тоже есть проблемы. Каждому ведь кажется, что у него совершенно уникальная ситуация. А на самом деле большинство взрослых могут поделиться своими подобными историями. И мы пытаемся рассказать, что такое случается со всеми и что не стыдно попросить помощи. Наоборот, это показывает их зрелость, так как вместе с более взрослым и компетентным человеком можно прийти к самому оптимальному решению", — добавила кандидат психологических наук.Оценить успех работы единого телефона доверия и его эффективность довольно нелегко — у психологов нет определителей номеров и возможности записать разговор с клиентом. Однако Оксана Иванникова уверена, что результат десятилетней работы службы говорит сам за себя.

https://ria.ru/20200715/1574320590.html

https://sn.ria.ru/20200605/1572480172.html

https://ria.ru/20200513/1571328170.html

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, хорошие новости, психологи, фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации