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https://ria.ru/20200928/superprodukty-1577914458.html
Малышева назвала три "суперпродукта"
Телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева в программе "Жить здорово" назвала три продукта, которые следует включить в рацион для снижения... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T20:39
2020-09-28T22:53
россия
елена малышева
здоровье
общество
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<strong>МОСКВА, 28 сен — РИА Новости.</strong> Телеведущая и доктор медицинских наук <a href="http://ria.ru/person_elena-malysheva/" target="_blank" data-auto="true">Елена Малышева</a> в программе "<a href="https://www.youtube.com/watch?v=WeAqUdPQhHM" target="_blank">Жить здорово</a>" назвала три продукта, которые следует включить в рацион для снижения холестерина."Чемпионом" по полезности врач назвала кукурузные отруби."Три суперпродукта для всех вообще, а для тех, у кого холестерин, вообще безусловно: кукурузные отруби. Именно кукурузные отруби, никакие другие, потому что в кукурузных отрубях три суточные нормы клетчатки. В овсяных, в пшеничных — там мало", — отметила Малышева.Двумя другими "суперпродуктами" она назвала чечевицу и семена льна.При этом врач подчеркнула, что все эти продукты богаты грубым волокном, которое помогает бороться с атеросклерозом, возникающим из-за богатой холестерином пищи.Малышева предупредила, что из-за атеросклероза в сосудах образуются бляшки, которые ухудшают кровоток. Это может повлечь за собой критические последствия для здоровья.
https://ria.ru/20200923/nasmork-1577643700.html
https://ria.ru/20200915/aloe-1577292597.html
Малышева - это позор
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россия, елена малышева, здоровье, общество

Малышева назвала три "суперпродукта"

20:39 28.09.2020 (обновлено: 22:53 28.09.2020)
5213
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковТелеведущая Елена Малышева
Телеведущая Елена Малышева - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева в программе "Жить здорово" назвала три продукта, которые следует включить в рацион для снижения холестерина.
"Чемпионом" по полезности врач назвала кукурузные отруби.
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"Три суперпродукта для всех вообще, а для тех, у кого холестерин, вообще безусловно: кукурузные отруби. Именно кукурузные отруби, никакие другие, потому что в кукурузных отрубях три суточные нормы клетчатки. В овсяных, в пшеничных — там мало", — отметила Малышева.
Двумя другими "суперпродуктами" она назвала чечевицу и семена льна.
При этом врач подчеркнула, что все эти продукты богаты грубым волокном, которое помогает бороться с атеросклерозом, возникающим из-за богатой холестерином пищи.
Малышева предупредила, что из-за атеросклероза в сосудах образуются бляшки, которые ухудшают кровоток. Это может повлечь за собой критические последствия для здоровья.
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РоссияЕлена МалышеваЗдоровьеОбщество
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Малышева - это позор
28 сентября, 21:37
АРАфро Россиянин
900002
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