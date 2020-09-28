https://ria.ru/20200928/superprodukty-1577914458.html

Малышева назвала три "суперпродукта"

Телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева в программе "Жить здорово" назвала три продукта, которые следует включить в рацион для снижения... РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T20:39

2020-09-28T20:39

2020-09-28T22:53

россия

елена малышева

здоровье

общество

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<strong>МОСКВА, 28 сен — РИА Новости.</strong> Телеведущая и доктор медицинских наук <a href="http://ria.ru/person_elena-malysheva/" target="_blank" data-auto="true">Елена Малышева</a> в программе "<a href="https://www.youtube.com/watch?v=WeAqUdPQhHM" target="_blank">Жить здорово</a>" назвала три продукта, которые следует включить в рацион для снижения холестерина."Чемпионом" по полезности врач назвала кукурузные отруби."Три суперпродукта для всех вообще, а для тех, у кого холестерин, вообще безусловно: кукурузные отруби. Именно кукурузные отруби, никакие другие, потому что в кукурузных отрубях три суточные нормы клетчатки. В овсяных, в пшеничных — там мало", — отметила Малышева.Двумя другими "суперпродуктами" она назвала чечевицу и семена льна.При этом врач подчеркнула, что все эти продукты богаты грубым волокном, которое помогает бороться с атеросклерозом, возникающим из-за богатой холестерином пищи.Малышева предупредила, что из-за атеросклероза в сосудах образуются бляшки, которые ухудшают кровоток. Это может повлечь за собой критические последствия для здоровья.

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Афро Россиянин Малышева - это позор 11

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, елена малышева, здоровье, общество