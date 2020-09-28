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В Магадане учитель физкультуры совращал школьниц
Суд в Магадане в понедельник признал 57-летнего учителя физкультуры Андрея Свердлова виновным в совершении насильственных действий сексуального характера в... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T09:47
2020-09-28T09:47
магадан
происшествия
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<strong>МАГАДАН, 28 сен - РИА Новости, Людмила Щербакова.</strong> Суд в Магадане в понедельник признал 57-летнего учителя физкультуры Андрея Свердлова виновным в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении пяти восьмилетних девочек и приговорил его к 13 годам лишения свободы, сообщает из зала суда корреспондент РИА Новости.Ранее СУСК России по региону сообщало о возбуждении уголовного дела в отношении учителя по заявлениям шести девочек. Они утверждали, что во время уроков физкультуры педагог прикасался к их интимным местам, залезал под одежду.Сам Сверлов утверждал на судебном процессе, что все его действия объясняются необходимостью страховать учеников во время выполнения упражнений. После суда он заявил РИА Новости, что его оговорила одна из учениц."Она обиделась за то, что я ее отругал. Пришла, рассказала маме, мама додумала себе, придумала, накрутила. Давай уговаривать других. И первоначально родителей опросили, все нормально. Потом через три недели почему-то появляются новые показания. А следователи, уже дело техники", - заявил Свердлов.Он добавил, что будет обжаловать решение суда первой инстанции.
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магадан, происшествия

В Магадане учитель физкультуры совращал школьниц

09:47 28.09.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСпортивный зал
Спортивный зал - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МАГАДАН, 28 сен - РИА Новости, Людмила Щербакова. Суд в Магадане в понедельник признал 57-летнего учителя физкультуры Андрея Свердлова виновным в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении пяти восьмилетних девочек и приговорил его к 13 годам лишения свободы, сообщает из зала суда корреспондент РИА Новости.
Ранее СУСК России по региону сообщало о возбуждении уголовного дела в отношении учителя по заявлениям шести девочек. Они утверждали, что во время уроков физкультуры педагог прикасался к их интимным местам, залезал под одежду.
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"Суд признал Андрея Свердлова виновным по пяти эпизодам и приговорил его к 13 годам колонии строгого режима. Он виновен в совершении насильственных действий сексуального характера и ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Он также не имеет право заниматься педагогической деятельностью на протяжении десяти лет после освобождения", - сообщил РИА Новости представитель СУСК России по региону.
Сам Сверлов утверждал на судебном процессе, что все его действия объясняются необходимостью страховать учеников во время выполнения упражнений. После суда он заявил РИА Новости, что его оговорила одна из учениц.
"Она обиделась за то, что я ее отругал. Пришла, рассказала маме, мама додумала себе, придумала, накрутила. Давай уговаривать других. И первоначально родителей опросили, все нормально. Потом через три недели почему-то появляются новые показания. А следователи, уже дело техники", - заявил Свердлов.
Он добавил, что будет обжаловать решение суда первой инстанции.
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