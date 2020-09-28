https://ria.ru/20200928/sovraschenie-1577866592.html

В Магадане учитель физкультуры совращал школьниц

Суд в Магадане в понедельник признал 57-летнего учителя физкультуры Андрея Свердлова виновным в совершении насильственных действий сексуального характера в... РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T09:47

2020-09-28T09:47

2020-09-28T09:47

магадан

происшествия

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<strong>МАГАДАН, 28 сен - РИА Новости, Людмила Щербакова.</strong> Суд в Магадане в понедельник признал 57-летнего учителя физкультуры Андрея Свердлова виновным в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении пяти восьмилетних девочек и приговорил его к 13 годам лишения свободы, сообщает из зала суда корреспондент РИА Новости.Ранее СУСК России по региону сообщало о возбуждении уголовного дела в отношении учителя по заявлениям шести девочек. Они утверждали, что во время уроков физкультуры педагог прикасался к их интимным местам, залезал под одежду.Сам Сверлов утверждал на судебном процессе, что все его действия объясняются необходимостью страховать учеников во время выполнения упражнений. После суда он заявил РИА Новости, что его оговорила одна из учениц."Она обиделась за то, что я ее отругал. Пришла, рассказала маме, мама додумала себе, придумала, накрутила. Давай уговаривать других. И первоначально родителей опросили, все нормально. Потом через три недели почему-то появляются новые показания. А следователи, уже дело техники", - заявил Свердлов.Он добавил, что будет обжаловать решение суда первой инстанции.

https://ria.ru/20200114/1563388016.html

https://ria.ru/20200902/iznasilovanie-1576610448.html

магадан

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

магадан, происшествия