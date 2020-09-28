https://ria.ru/20200928/sotrudnichestvo-1577917742.html

Рачков: гуманитарное измерение сотрудничества важно наряду с экономикой

На VII Форуме регионов Беларуси и России, проходящем в эти дни в Минске, ожидается подписание коммерческих контрактов на сумму от 700 до 750 миллионов долларов; РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T23:02

2020-09-28T23:02

2020-09-28T23:32

парламентское собрание союза беларуси и россии

россия

белоруссия

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/1c/1577909856_0:82:823:545_1400x0_80_0_0_80016a751b9ae5f629a3b2ce1b531ec0.jpg

<strong>МИНСК, 28 сен – РИА Новости.</strong> На VII Форуме регионов Беларуси и России, проходящем в эти дни в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a>, ожидается подписание коммерческих контрактов на сумму от 700 до 750 миллионов долларов; наряду с торгово-экономическим сотрудничеством, для отношений между двумя странами чрезвычайно важно и гуманитарное измерение форума, заявил журналистам председатель Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Совета Республики Национального Собрания Республики Беларусь Сергей Рачков.Он также подчеркнул значимость ключевой темы форума, наряду с другими вопросами сотрудничества в гуманитарной сфере. Отдельные из них финансируются из союзного бюджета, напомнил сенатор. В частности, это проекты в области образования, научно-технического взаимодействия, медицины, сельского хозяйства.

https://ria.ru/20200928/obrazovanie-1577908826.html

россия

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, белоруссия, политика