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Рачков: гуманитарное измерение сотрудничества важно наряду с экономикой
На VII Форуме регионов Беларуси и России, проходящем в эти дни в Минске, ожидается подписание коммерческих контрактов на сумму от 700 до 750 миллионов долларов; РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T23:02
2020-09-28T23:32
парламентское собрание союза беларуси и россии
россия
белоруссия
политика
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<strong>МИНСК, 28 сен – РИА Новости.</strong> На VII Форуме регионов Беларуси и России, проходящем в эти дни в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a>, ожидается подписание коммерческих контрактов на сумму от 700 до 750 миллионов долларов; наряду с торгово-экономическим сотрудничеством, для отношений между двумя странами чрезвычайно важно и гуманитарное измерение форума, заявил журналистам председатель Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Совета Республики Национального Собрания Республики Беларусь Сергей Рачков.Он также подчеркнул значимость ключевой темы форума, наряду с другими вопросами сотрудничества в гуманитарной сфере. Отдельные из них финансируются из союзного бюджета, напомнил сенатор. В частности, это проекты в области образования, научно-технического взаимодействия, медицины, сельского хозяйства.
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россия, белоруссия, политика

Рачков: гуманитарное измерение сотрудничества важно наряду с экономикой

23:02 28.09.2020 (обновлено: 23:32 28.09.2020)
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© Фото : Совет Республики Национального собрания Республики БеларусьПредседатель Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Совета Республики Сергей Рачков перед заседанием секции "Беларусь и Россия: расширение совместных усилий по противодействию героизации нацизма на международных площадках" на полях VII Форума регионов Беларуси и России
Председатель Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Совета Республики Сергей Рачков перед заседанием секции Беларусь и Россия: расширение совместных усилий по противодействию героизации нацизма на международных площадках на полях VII Форума регионов Беларуси и России - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© Фото : Совет Республики Национального собрания Республики Беларусь
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МИНСК, 28 сен – РИА Новости. На VII Форуме регионов Беларуси и России, проходящем в эти дни в Минске, ожидается подписание коммерческих контрактов на сумму от 700 до 750 миллионов долларов; наряду с торгово-экономическим сотрудничеством, для отношений между двумя странами чрезвычайно важно и гуманитарное измерение форума, заявил журналистам председатель Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Совета Республики Национального Собрания Республики Беларусь Сергей Рачков.

"Мы, конечно, отдаем приоритет экономике, развитию торгово-экономического сотрудничества, но гуманитарное измерение – тоже очень важное. И важно, что большинство соглашений, подписанных в рамках форума, реализуются. На нынешнем - планируется подписание коммерческих контрактов на сумму от 700 до 750 миллионов долларов. Большое внимание уделяется развитию промышленной кооперации, взаимодействию в области энергетики, транспорта, сельского хозяйства. Перед нами стоят значительные задачи по итогам встречи двух президентов в Сочи. И мы уверены, что и этот форум даст дополнительный импульс проработке многих вопросов", - сказал Рачков по итогам заседания Межпарламентской комиссии Совета Республики и Совета Федерации, прошедшего в понедельник в рамках форума.

Он также подчеркнул значимость ключевой темы форума, наряду с другими вопросами сотрудничества в гуманитарной сфере.

"Форум посвящен 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне, и все его пять секций так или иначе рассматривали тематику взаимодействия наших стран в области патриотического воспитания, противодействия героизации нацизма. Мы подводили итоги мероприятий, посвященных 75-летию Победы, которые запланировали на шестом форуме и реализовали в течение года. Завтрашнее заседание мы посвятим приданию импульса и совершенствованию работы по формированию Союзного государства. Надо сказать, что очень многие проекты, которые обсуждались сегодня, так или иначе касаются взаимодействия в его рамках", - подчеркнул Рачков.

Отдельные из них финансируются из союзного бюджета, напомнил сенатор. В частности, это проекты в области образования, научно-технического взаимодействия, медицины, сельского хозяйства.
Студенты в аудитории Дальневосточного федерального университета - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
Вчера, 18:57Союзное государство
Форум регионов РБ и РФ: образование – основа интеграционного развития

"Прозвучало, например, очень интересное предложение организовать в ходе восьмого форума встречу ректоров университетов Республики Беларусь и России. Думаю, мы это осуществим. Также в рамках одной из секций мы затронули тему развития внутрисоюзного туризма, и считаем, что это перспективное направление поможет не только развитию бизнеса, но и укреплению человеческих отношений между белорусами и россиянами. Даже несмотря на пандемию", - убежден белорусский сенатор.

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